B2リーグ西地区首位の神戸ストークスホームゲーム同日開催！ストーキーとのグリーティングも┃開場前のバックヤードをご案内「Gアリ見学ツアー」

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、2月7日（土）・2月14日（土）・2月28日（土）にGLION ARENE KOBEをガイド付きで紹介する「Gアリ見学ツアー」を開催します。

本ツアーは、現在B2リーグ西地区首位の神戸ストークスホームゲームと同日開催します。ツアーの最後には、神戸ストークス公式マスコット「ストーキー」と一緒に写真撮影いただけます。アリーナ観戦がさらに楽しくなるよう、TOTTEI INDIES STOREの割引クーポンや、選手ロッカーなどの写真が入ったパンフレットなどの特典をご用意します。

＜ツアーの見どころ＞

1. 神戸ストークスマスコット「ストーキー」とのグリーティング＆記念撮影

2. TOTTEI PARKからアリーナ内部へ特別ルートで入場

3. あのアーティストや出演者も利用した楽屋やステージまでのルートを体験

4. 契約者限定エリア「KOBE 270°Club sponsored by ANA」を見学

5. アリーナからアッパースタンド席まで様々な客席タイプからの眺めを体感

6. TOTTEI来場アーティスト・著名人のサイン展示エリアをご案内

＜参加者特典＞

・TOTTEI INDIES STOREでの割引クーポン

・選手ロッカーなどの写真が入ったパンフレット

※上記は一例となります。当日は順路の変更や一部ご覧いただけないエリアがある場合がございます。予めご了承ください。

※今回のツアーではロッカールームの見学は対象外となります。

【GLION ARENA KOBE見学ツアー 開催概要】

日 程： 2月7日（土）・2月14日（土）・2月28日（土）12:30～13:30

定 員： 各日20名（事前予約制・先着順）

参加料金： 大人：3,495円（税込） / 子ども（4歳～小学6年生）：1,995円（税込）

※価格には発券手数料とシステム利用料を含みます。

※お子様の参加には保護者の同伴が必要です。

※3歳以下は無料です。

※日本語でのご案内となります。

予約方法： 下記ページでチケットをご購入ください。

https://tixplus.jp/feature/glion-tour9/

発券方法： TOTTEI KOBE公式アプリよりチケットを発券・ご提示ください。

＜アプリDLはこちらから＞

Apple Store https://apps.apple.com/jp/app/tottei-kobe/id6739199073

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.onebrightkobe.totteikobe_app

※紙チケット・スクリーンショットではご入場いただけません。

※団体の場合の申込みは下記ページよりお問い合わせいただけます。

https://contact.totteikobe.jp/webapp/form/26597_zinb_1/index.do

注意事項：

・一般駐車場はございません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。近隣のご迷惑となりますので路上駐車はおやめください。

・動きやすい服装・靴でご参加ください。

・ツアー中は現場スタッフの案内に従ってご移動ください。

・ご案内のないエリアへの立ち入りはご遠慮ください。

・ツアーの様子の撮影や取材、写真・動画等の広報利用を行う可能性があります。予めご了承ください。

アクセス： https://www.totteikobe.jp/access

【集合場所】アリーナ1階西側 Infosys GATE前広場

【同期間開催のイベント】

１. 「神戸ストークス ホームゲーム vs福島ファイヤーボンズ」2月7日（土）18:05 試合開始 / 2月8日（日）14:05 試合開始

2月7日（土）・8日（日）神戸ストークス公式戦情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11292)

２. 「神戸ストークス ホームゲーム vs 静岡ベルテックス」2月14日（土）18:05 試合開始 / 2月15日（日）14:05 試合開始

2月14日（土）・15日（日）神戸ストークス公式戦情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11295)

３. 「神戸ストークス ホームゲーム vs横浜エクセレンス」2月28日（土）18:05 試合開始 / 3月1日（日）14:05 試合開始

2月28日（土）・3月1日（日）神戸ストークス公式戦情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11298)

４. 神戸TOTTEIイルミナイト

夕陽がきれいなサンセットタイムの後、日没17:00～よりTOTTEI PARK緑の丘や周辺エリアではイルミネーションが点灯します。なかでも丘状の建築物「緑の丘」は、『登れる新感覚のイルミネーション』として、神戸港の夜景とともに特別なひとときをお過ごしいただけます。イベントとあわせてぜひお立ち寄りください。