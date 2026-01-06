【M&Aベストパートナーズ×イオンモール高岡】1月11日(日)にクラシックライブを開催！

株式会社M&Aベストパートナーズ

製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITに特化したM&A仲介を行う株式会社M&Aベストパートナー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 達雄 以下M&Aベストパートナーズ)と、一般財団法人100万人のクラシックライブ(東京都千代田区、代表理事：蓑田秀策 以下100万人のクラシックライブ)は、1月11日(日)14:30／16:00より、イオンモール高岡にて、クラシックライブを開催することをお知らせいたします。

・M&Aベストパートナーズの活動

M&Aベストパートナーズは、「日本の経営に、世紀の躍進を。」をビジョンに掲げ、事業承継だけでなく、成長の選択肢としてのM&Aを提案しております。2018年に創業後、日本全国に8カ所(札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄)の支店を展開し、製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITのM&Aにおいて、日本全国のお客様を積極的にご支援させていただいております。

今後もステークホルダーとの長く深く良好な関係を築き、地域、社会への貢献を行なっていく中、この度イオンモール株式会社と連携し、富山県高岡市のイオンモール高岡にて本イベントを開催いたします。

CSR活動の開催を希望される、参加団体・企業さまを募集しております。

受付フォーム :https://mabp.co.jp/csr/#entry

・100万人のクラシックライブ

100万人のクラシックライブは、あらゆる人の日常に音楽の感動を届けることで、孤立を防ぎ穏やかで心豊かな社会生活を取り戻すきっかけとし、支え合いの輪を広げることを目指し、多くの方が行き交う『イオンモール高岡』にてライブを開催いたします。

年齢や性別を問わず、多くの人々が集まる商業施設内でコンサートを行うことにより、“心がおどる”生の音色にときめく「場」の創出、感動の分かち合い、笑顔の人の輪を広げていき、音楽活動を通した社会への貢献を目指しています。当日はヴァイオリンとピアノによるクラシックライブを奏者による解説つきでお届けいたします。

開催概要

内容：100万人のクラシックライブ

日時：2026年1月11日(日)

(1回目)14:30～15:00 (2回目)16:00～16:30

場所：イオンモール高岡 西館1階 きときとステージ

住所：〒933-0852 富山県高岡市下黒田1611-1

参加費：無料

主催：イオンモール高岡

共催：株式会社M&Aベストパートナーズ

詳細URL：https://1m-cl.com/concert/data/?c=0000008235

※生のライブをお楽しみいただきたいため、写真・動画の撮影はご遠慮ください

演奏家プロフィール

田中 李々（ヴァイオリン）

3歳より、スズキメソッドにてヴァイオリンを始める。

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、東京藝術大学、東京藝術大学大学院修士課程修了。

東京藝術大学内においてモーニングコンサートソリストに選抜され、藝大フィルハーモニアと協演。

大学卒業時に同声会賞受賞。同声会新人演奏会に出演。

大学院卒業後渡独。ドイツ、ニュルンベルクにて元ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスターのダニエル・ゲーデ氏に師事。

毎日新聞社主催、第61回全日本学生音楽コンクール中学生の部東京大会入選。

第12回大阪国際コンクールアンサンブル部門第1位。ガラコンサートにおいて神戸市長賞受賞。

第2回宗次ホール弦楽四重奏コンクール第2位。

ジェラール・プーレ、コンスタンティ・クルカ、リゾナーレ室内楽セミナー等のマスタークラスを受講。

これまでに桐山建志、塚原るり子、小川有紀子、矢嶋佳子、山崎貴子、岡山潔の各氏に師事。

現在、東京でのリサイタルの他、CMやアニメーションのレコーディング、オーケストラ、室内楽等の活動を行っている。

松橋 朋潤（ピアノ）

1990年長野県松本市生まれ。

東京藝術大学附属音楽高等学校、東京藝術大学を経て同大学院修士課程卒業。

第1回ショパン国際ピアノコンクールinASIA全国大会優秀賞。

第5回日本演奏家コンクール第1位。

第21回レ・スプレンデル音楽コンクール第2位。

第9回ローゼンストック国際ピアノコンクール審査員賞。

第36回フィナーレ・リーグレ国際ピアノコンクール第3位。

大学院修了時、成績優秀者へ贈られる芸大クラヴィーア賞受賞。

100万人のクラシックライブ概要

法人名：一般財団法人100万人のクラシックライブ

活動内容：クラシック音楽を通じた感動の共有、演奏家と社会をつなぐ演奏機会の創出、地域コミュニティの活性化のためのライブ企画・運営など

所在地：〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-3 ラ・トゥール千代田2612

代表理事：蓑田 秀策

URL：https://1m-cl.com/

子どもたちに音楽を届けるプロジェクト：https://1mcl.jp/kids/

会社概要

会社名：株式会社M&Aベストパートナーズ

所在地：〒100-7022 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階

代表取締役社長：齋藤 達雄

事業内容：中堅中小企業などにおけるM&A仲介

URL：https://mabp.co.jp

採用ページ：https://mabp.co.jp/recruit

インターンページ：https://mabp.co.jp/recruit/int

X：https://twitter.com/mabp_official

Instagram：https://www.instagram.com/mabp.official

YouTube：https://www.youtube.com/@2022mabp