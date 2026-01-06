ワイマラマジャパン、「BLACKPINK WORLD TOUR ＜DEADLINE＞ IN TOKYO」連動企画特大オリジナルステッカー付き限定ワインを2026年1月6日（火）より販売開始
ニュージーランドのプレステージ・ワイン「シャトー・ワイマラマ」の輸入販売を手掛けるワイマラマジャパン株式会社（以下、ワイマラマジャパン）は、世界的アーティスト「BLACKPINK」のワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR
本キャンペーンは、対象となる特別ラベル仕様ワインをご購入いただいた方に、A3サイズ・全25種類のデザインを収めた「BLACKPINK WORLD TOUR
「BLACKPINK WORLD TOUR
限定ボトルワイン「Minagiwa2018」（中）
ステッカーを張ったワインボトルのイメージ１.（右）
本キャンペーンで提供するステッカーはシート状で、BLACKPINKをイメージしたクールでオシャレな全ステッカーが25種類も散りばめられています。目を引くA３の豪華特大サイズが特徴で、ワインボトルをはじめ、スマートフォン、PCなど様々なものに貼って楽しめる仕様となっています。手に取られた方にはステッカーの自由な使い道を楽しんでいただけますが、今回ワイマラマジャパンが限定販売する、既存ラベルをミニマルに再構成した「特別ラベルワイン」に本ステッカーを組み合わせることで、より個性的で“自分らしい一本のワインをつくる”楽しみもご提案します。
ワイマラマジャパン公式の特設サイトでは、ワインボトルにステッカーを貼った“使用イメージ”を公開し、カスタム体験を視覚的に表現します。
キャンペーンサイト
PCやスマホなど好きなところに貼って楽しめます
限定ボトルワイン「Minagiwa2018」（左）ステッカーを張ったワインボトルのイメージ２.（右）
■今回のキャンペーン実施の背景
ワイマラマジャパンでは、アート分野と積極的に連携しながら「文化としてのワイン」 を発信してきました。BLACKPINKの音楽は、ジャンルを超えて世界中の人々の心を動かす独自の表現力を持ち、その創造性・美意識はワインが持つ アルチザン性と深い共鳴を感じさせます。ワイマラマジャパンでは、音楽とワインを通じて、新たな顧客層を開拓するとともに、大切なお客様に新たな体験価値を届けるプロジェクトを展開したいと、今回のキャンペーン実施に至りました。
ワイマラマジャパンでは、今回のキャンペーンにより、より多くの方に「シャトー・ワイマラマ」のワインを知っていただくとともに、ワインを手に取られた方のひと時がよりパーソナルで豊かな体験へと昇華することを願っています。
なお、「BLACKPINK WORLD TOUR
【「BLACKPINK WORLD TOUR
・キャンペーン名称：
「BLACKPINK WORLD TOUR
・概要：対象となる特別ボトルラベルを公式ECサイトにて購入した方に、特大オリジナルステッカーシート（Ａ3サイズ、25種類のステッカーが含まれたシート）をプレゼントするもの。
・実施期間：2026年1月6日(火)～3月5日(木)
・販売本数：限定300本を予定
・価格：27,500円（税込）・送料別
・購入方法：ワイマラマジャパン公式ECサイトにて販売 https://waimarama.base.shop/
・キャンペーンサイト：https://waimarama-japan.jp/cpn2026
・景品：「BLACKPINK WORLD TOUR
※販売期間中でも、規定数量に達し次第本キャンペーンは終了となります。
【特別ボトルワインについて-「Minagiwa2018（750ml）」】
シャトー・ワイマラマでは、毎年良質な葡萄からプレミアムクラスの赤ワインを生み出しています。生産本数は約1万本前後と手作りの少量生産にこだわっています。世界的なワインコンペティションである「DWWA」※でも多数の賞を受賞しています。今回のコラボレーションには、シャトーのフラッグシップワインであるボルドー・スタイルのブレンド「Minagiwa」の2018年ヴィンテージを採用しました。
「Minagiwa 2018」
華やかでしなやか、甘く溶けたタンニンが長い余韻をもたらす魅惑的なワイン
カシスやブラックベリー、ブラックチェリーなど完熟した黒い果実のアロマ。清涼感を誘うミンティなタッチにタバコなどアーシーなキャラクターやスパイシーさも感じられ、フレーバーは実に複雑。微粒子のようなタンニンが果実味に溶け込み、シルキーなのどごし。
品種：メルロー 50% カベルネ・ソーヴィニョン 24% シラー 20% カベルネ・フラン 3% マルベック 3%アルコール度数：13.0％
シャトー・ワイマラマ「Minagiwa」通常ボトル（左）と今回の限定ボトル（右）
【シャトー・ワイマラマについて】
シャトー・ワイマラマは、ニュージーランド北島ホークスベイにある4.5haのブティック
ワイナリーです。テロワール主義を掲げ、年間約2万本と少量生産で高品質なワイン造りを目指しています。日本人オーナーのもと、ニュージーランド人のワインメーカー、ミシェル・ロランの右腕として経験を積んだフランス人醸造家ルドウィック・ヴァネロンが3か国で連携しながら、地域の個性を活かし世界水準のクオリティを追求しています
https://waimarama-japan.jp/
https://www.instagram.com/waimarama.nz/
https://x.com/waimarama_nz