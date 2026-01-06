猫の殺処分ゼロを目指す公益法人が開催する「第3回 さくらねこ短歌コンテスト」1月15日より作品募集開始！

公益財団法人どうぶつ基金

犬や猫の殺処分ゼロの実現を目指す公益財団法人どうぶつ基金（所在地：兵庫県芦屋市、理事長：佐上邦久）は、『第2回さくらねこ短歌コンテスト』を開催いたします。作品のご応募は2026年1月15日（木）～2月22日（日）まで。大賞、審査員賞、優秀賞は3月22日「さくらねこの日」の日に発表いたします。

第3回さくらねこ短歌コンテストの詳細はこちら

https://www.doubutukikin.or.jp/activitynews/20260106/53057(https://www.doubutukikin.or.jp/activitynews/20260106/53057)

＜さくらねこ短歌コンテスト 概要＞

１．テーマ

「さくらねこ」

「さくらねこ」とは、不妊手術済みのしるしに耳先をさくらの花びらの形にカットした猫のことです。

この耳のことを「さくら耳」といいます。

※さくらねこについて詳しくはこちら

https://www.doubutukikin.or.jp/activity/sakuraneko-tnr/(https://www.doubutukikin.or.jp/activity/sakuraneko-tnr/)

２．募集期間

2026年1月15日（木）～2月22日（日）

３．応募資格

どなたでもご応募いただけます。

４．応募点数

お一人様6首まで応募可能

５．応募方法

以下専用フォーム（1/15オープン）より応募

https://business.form-mailer.jp/fms/9da6327b324992(https://business.form-mailer.jp/fms/9da6327b324992)

６．結果発表

2026年3月22日（日）

どうぶつ基金公式ホームページなどで発表。

７．賞・賞品

●大賞（1名）

・受賞記念プレート ※東風美術工芸株式会社（ついぶ堂）様ご提供

・さくらねこ支援コーヒー 1年分（12回） ※有限会社春木屋様ご提供

・マグネット桜猫5個入り ※信州吉野電機株式会社様ご提供

・ペット用品 ※株式会社カインズ様ご提供

・さくらねこワンポイントマスク 1枚（色はお選びいただけません）

・TNRクリアファイル1枚（非売品）

・Amazonギフトカード 10,000円分

●審査員賞（4名）

・さくらねこ支援コーヒー 3か月分（3回） ※有限会社春木屋様ご提供

・ペット用品 ※株式会社カインズ様ご提供

・さくらねこワンポイントマスク 6枚セット（色はお選びいただけません）

・TNRクリアファイル1枚（非売品）

●優秀賞（10名）

・さくらねこ支援コーヒー 1回分 ※有限会社春木屋様ご提供

・ペット用品 ※株式会社カインズ様ご提供

・マグネット桜猫1個入り ※信州吉野電機株式会社様ご提供

・さくらねこワンポイントマスク 1枚（色はお選びいただけません）

・TNRクリアファイル1枚（非売品）

～物品協賛企業様について～

有限会社春木屋様(https://harukiya-coffee.ocnk.net/)、信州吉野電機株式会社様(https://www.syd-tech.jp/)、株式会社カインズ様(https://www.cainz.com/pet/)、ついぶ工房（東風美術工芸株式会社）様(https://tsuibu.com/)の4社より賞品をご提供いただきました！

皆様の毎日に癒しを届けてくれる美味しい「さくらねこ」支援コーヒー、ご家庭やオフィスで大活躍間違いなしの可愛らしい「さくらねこ」のマグネット、猫ちゃんも大喜びのオリジナルペット用品、伝統工芸の技術によって作られた受賞プレートです。

皆さま、本当にありがとうございます！

【審査員ご紹介】

山崎好裕（やまざきよしひろ）氏佐藤修史（さとうおさふみ）氏佐竹茉莉子（さたけまりこ）氏

福岡大学経済学部教授でありながら俳人、歴史小説家としての顔も持つ山崎好裕（やまざきよしひろ）氏、朝日新聞社で文化くらし報道部デスク、社会部デスク、週刊朝日編集長などを歴任し現在はフリーでご活躍の佐藤修史（さとうおさふみ）氏、フェリシモ猫部「道ばた猫日記」や朝日新聞社sippo「猫のいる風景」等で人物や犬猫たちのドキュメントを書き続けるフリーライター・佐竹茉莉子（さたけまりこ）氏をお迎えし、どうぶつ基金理事長の佐上邦久を加えた4名で審査を行います。

第1回は1,654首、第2回は2,078首といずれも予想を超えるたくさんのご応募をいただきました。審査は難航を極めましたが、各回で選ばれた受賞作品は、どの作品も五・七・五・七・七の三十一文字に猫たちへの想いや愛が詰め込まれた良作ぞろいでした！

第1回 さくらねこ短歌コンテストの結果はこちら(https://www.doubutukikin.or.jp/sakuranekotankacontest_2023/)

第2回 さくらねこ短歌コンテストの結果はこちら(https://www.doubutukikin.or.jp/activitynews/20250322/48707/)

第3回となる今回も、多くの皆様からの愛溢れる作品をお待ちしています。短歌をはじめて作る方も大歓迎！ぜひご応募ください！

＜応募専用フォームはこちら（1/15オープン）＞

https://business.form-mailer.jp/fms/9da6327b324992(https://business.form-mailer.jp/fms/9da6327b324992)

公益財団法人どうぶつ基金

どうぶつ基金は、1988年に横浜で設立された民間・非営利の動物愛護団体です。活動資金のすべてを民間からの寄付でまかなっており、飼い主のいない猫や多頭飼育崩壊の犬・猫の無料不妊手術、里親探しの支援、写真コンテストの開催、啓発活動や署名活動等を行っています。

＜組織概要＞

名称：公益財団法人どうぶつ基金（Animal Action Fund）

住所： 兵庫県芦屋市奥池南町71-7

設立：1988年6月

理事長：佐上 邦久

公式サイト：https://www.doubutukikin.or.jp