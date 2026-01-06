【王道の看板商品「チョコクロ」と2種の進化系チョコクロが販売数で対決】「VS王道のチョコクロ」が1月9日（金）より開催決定！第一弾はバター10倍、チョコレート2倍の「究極のチョコクロ」が登場

株式会社サンマルクカフェ

株式会社サンマルクカフェ（本社：岡山県岡山市 代表取締役社長：小山 典孝）は、サンマルクカフェを代表する”王道”の看板商品である「チョコクロ」と、チョコクロを異なる方向で進化させた2種の”進化系チョコクロ”が販売数で対決する『VS王道のチョコクロ』を1月9日（金）より開始いたします。第一弾として、「チョコクロ」の10倍のバターと2倍のチョコレートを使用したリッチな味わいの新商品「究極のチョコクロ」が登場し、王道の看板商品「チョコクロ」に勝負を挑みます。

また、バレンタインシーズンにぴったりな濃厚なショコラドリンク「カフェ オ ショコラ」、「カフェ オ ショコラ スムージー」も同日より発売いたします。

『VS王道のチョコクロ』の最初の対決相手として登場する「究極のチョコクロ」は、2024年にサンマルクカフェの25周年を記念し開発・期間限定販売された特別な周年記念商品です。サンマルクカフェオリジナルのチョコをチョコクロの2倍使用し、チョコクロのクロワッサン生地のバターを10倍使用した特注の生地で包み込んだ、まさにチョコクロの極みともいえる一品です。食べた瞬間に口の中でとろけだすたっぷり濃厚なチョコレートと、サクサクとした食感とバターの香ばしい香りが食欲を掻き立てるクロワッサン生地が見事に相まった、究極で背徳的な味わいをお楽しみいただけます。

また、チョコクロと究極のチョコクロをお得に食べくらべられる「王道VS究極 食べくらべセット」も登場するほか、食べたい方を選んでハッシュタグ投稿すると抽選で「eGiftチョコクロチケット」がもらえる「王道VS究極 ハッシュタグキャンペーン」もXにて開催いたします。

ぜひ、「究極のチョコクロ」と王道の「チョコクロ」を食べくらべながら、対決の行方をご予想ください。

※バター10倍…小麦粉の量を100%とした時のバターの割合が10倍

さらに、同日よりバレンタインシーズンにもぴったりなショコラドリンク「カフェ オ ショコラ」と「カフェ オ ショコラ スムージー」も登場いたします。

「カフェ オ ショコラ」は、この時期にぴったりの濃厚ホットチョコドリンクにコーヒーの風味が交わった、少し大人な味わいのホットドリンクです。サンマルクカフェオリジナルのチョコドリンクに合うよう、風味の強い深煎りのベトナム・インドネシア産の豆を選定し、酸味を抑えることでチョコドリンクとの相性を追求しました。ほろ苦いカフェモカベースのドリンクの上にはベルギーチョコホイップを乗せ、生チョコとココアパウダーをトッピングしております。

「カフェ オ ショコラ スムージー」は濃厚なチョコスムージーにコーヒーの風味がアクセントとなる一杯。ほろ苦いコーヒーと濃厚なチョコドリンクが層をなす美しいグラデーションもポイントです。トッピングにはベルギーチョコホイップ、生チョコ、ココアパウダーを使用しており、中のコーヒーやトッピングを少しずつ混ぜながら飲むことで変化する味わいをお楽しみいただけます。

この冬は、ぜひ2種類の「チョコクロ」と、バレンタインシーズンを彩る濃厚なショコラドリンクをお楽しみください。

『VS王道のチョコクロ&カフェ オ ショコラ』特設サイト：https://www.saint-marc-hd.jp/lp/cafe/product/vsoudouchococro/

【商品情報】

◼️究極のチョコクロ

価格 ：390円（税込）

※プレミアムBOX（5個入）は1,750円（税込）

販売期間：1月9日（金）～2月2日（月）

※予告なく販売を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により価格が異なる場合があります。

◼️カフェ オ ショコラ

価格 ：620円（税込）

サイズ ：Sサイズ

販売期間：1月9日（金）～3月7日（土）

※予告なく販売を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により価格が異なる場合があります。

◼️カフェ オ ショコラ スムージー

価格 ：720円（税込）

サイズ ：Mサイズ

販売期間：1月9日（金）～3月7日（土）

※予告なく販売を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により価格が異なる場合があります。

＜王道の看板商品「チョコクロ」と 2 種の進化系チョコクロが販売数で対決！＞

「VS 王道のチョコクロ」は、サンマルクカフェを代表する不動の看板商品である”王道”の「チョコクロ」と、そのチョコクロを異なる方向で進化させた 2 種の”進化系チョコクロ”が、期間中の販売数で勝敗を決める対決企画です。1月9日（金）より開始する第一弾の対決では、「チョコクロ」の 10 倍のバターと 2 倍のチョコレートを使用したリッチな味わいの新商品「究極のチョコクロ」が、王道の看板商品に勝負を挑みます。

【概要】

期間 ：2026年1月９日（金）～2026年3月7日（土）

第一弾：2026年1月9日（金）～2月2日（月）

第二弾：2026年2月3日（火）～3月7日（土）

発表形式：3月下旬頃、公式HPにて発表予定

※予告なく変更・中止する場合がございます。

＜王道VS究極 食べくらべセット＞

今回の「王道」対「究極」を存分にお楽しみいただくため、両商品を一度に味わえる「王道VS究極 食べくらべセット」を販売いたします。本セットは長年愛される看板商品「チョコクロ」と、バター10倍・チョコ2倍の背徳感あふれる「究極のチョコクロ」を、セットで30円引きにてご提供いたします。

また、数量限定で特注の食べくらべBOXもご用意しております。

数量限定の特注の箱「食べくらべBOX」

【セット概要】

商品名 ：王道VS究極 食べくらべセット

販売期間：2026年1月9日（金）～2月2日（月）

実施店舗：全国のサンマルクカフェ

内容 ：チョコクロ 1個、究極のチョコクロ 1個の計2個のセット

価格 ：590円（税込）

※一部店舗では価格が異なります。

※特注の箱「食べくらべBOX」は数量限定のためなくなり次第終了となりますが、食べくらべセットは継続して販売いたします。

※店頭では「チョコクロ」と「究極のチョコクロ」をセットで販売しますが、それぞれ単品をレジにお持ちいただいても食べくらべセット価格が適用されます。（モーニングセットなどその他セット価格の割引率が高い場合はそちらが適用されます。）

＜王道VS究極 ハッシュタグキャンペーン＞

「VS王道のチョコクロ」開催を記念し、「王道のチョコクロ」、「究極のチョコクロ」のどちらか食べたい方を選んで投稿いただくSNSハッシュタグキャンペーンを開催いたします。サンマルクカフェ公式Xアカウント（@st_marc_cafe309）をフォローの上、キャンペーン期間中に指定の方法によりポストしてくださった方を対象に、抽選で309名様に「eGiftチョコクロチケット」をプレゼントいたします。

【キャンペーン概要】

期間 ：2026年1月6日（火）17:00～1月18日（日）23:59

参加方法：

1. サンマルクカフェ公式Xアカウント（@st_marc_cafe309）をフォロー

2. 対象のキャンペーン投稿に表示されるハッシュタグ付きボタンから、食べたい方を選んで応募

賞品 ：「eGiftチョコクロチケット」（309名様）

※本キャンペーンの詳細は、開始日にサンマルクカフェ公式Xにてお知らせいたします。

※本キャンペーンは予告なく変更・中止する場合がございます。

＜サンマルクカフェについて＞

サンマルクカフェは、1999年に東京都中央区に１号店をオープンし、1番の人気商品「チョコクロ」をはじめ、長年の人気商品「じゃがバタデニッシュ」や「バターデニッシュ」など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。

サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社サンマルクカフェ

所在地 ：岡山県岡山市北区平田173-104

代表者 ：小山 典孝

設立 ：1989年3月

URL ：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容：サンマルクカフェ事業

サンマルクカフェ 公式サイト

X（旧Twitter） https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official

アプリ https://saint-marc-hd.com/cafe/appli/index.html?storelink=true

お客様からのお問い合わせ先

お客様相談窓口 お問い合わせフォーム

URL：https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe

※本プレスリリース内の画像は全てイメージです。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により、取り扱いのない商品もございます。