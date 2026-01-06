ＮＸグループ、地域統括会社「ＮＸ東アジア」を設立

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）は、東アジア地域における事業拡大とガバナンス強化を目的として、2026年1月1日付で、東アジア地域に地域統括会社「ＮＸ東アジア有限公司」（社長：松尾純利 以下、ＮＸ東アジア）を設立いたしました。

写真左：松尾純利 東アジアリージョンＣＥО兼ＮＸ東アジア有限公司董事長総経理 写真右：WENJUN LI 東アジアリージョンＣｏ-ＣＥＯ兼ＮＸ東アジア有限公司董事副総経理

東アジアは、グローバルサプライチェーンの中核として、市場拡大と産業集積が進展する重要地域です。

ＮＸ東アジアは、同地域の統括会社として、東アジアリージョンの経営方針に則り、地域のＮＸグループ各社を束ねます。ＮＸグループ各社は成長戦略を推進し、東アジアを起点にAPAC、そしてグローバルでの持続的成長を加速してまいります。

■統括会社設立の目的

1. リージョン一体経営の強化

東アジアリージョンの成長戦略を牽引し、東アジアを起点としたAPAC、グローバルでの成長を目指すための経営資源の最適配分と組織再編の動きを加速させます。

2. 成長戦略を支えるガバナンス体制の強化

統括会社と各事業会社の連携によるリージョン管理体制の強化を進めるとともに、経営のスピード化に向けた適切な権限移譲とその執行状況の監督を強めます。

3. 経営管理体制の高度化

進捗・ポートフォリオ管理を含む経営管理システムを刷新し、顧客起点のリージョン最適を促進するKPI・仕組みの導入により、事業拡大を後押しします。

ＮＸグループは、日本国内に加え、米州、欧州、東アジア、南アジア・オセアニアの各地域に総括機能を配置した「グローバル5極体制」を展開しています。地域統括会社によるガバナンス強化と市場変化に即応した機動的な経営を推進し、グローバルロジスティクス企業としてさらなる成長を目指してまいります。

＜地域統括会社概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/106_1_75af89dbbe7d91f5aa7aec975bb87f09.jpg?v=202601060252 ]

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。