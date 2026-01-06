湘南美容クリニック、Professional Derma SAより「JALUPRO PREMIUM AWARD」を受賞

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）が経営を支援する湘南美容クリニックは、イタリアを拠点とする製薬・医療機器メーカー、Professional Derma SA より、同社が展開する注入製剤「JALUPRO(R)（ジャルプロ）」シリーズにおける 「JALUPRO PREMIUM AWARD」 を受賞いたしました。本アワードは、「JALUPRO(R)」製剤の臨床活用や普及に貢献した医療機関に対して贈られるもので、湘南美容クリニックにおける肌質改善注入治療「ジャルプロ スーパーハイドロ」の導入実績に加え、全国規模での安全な施術体制および継続的な症例の蓄積が評価され、今回の受賞に至りました。

写真中央：湘南美容クリニック 皮膚科全体統括を務める西川 礼華医師

「JALUPRO(R)」は、Professional Derma SAが開発した注入用製剤で、ヒアルロン酸とアミノ酸複合体を組み合わせた処方を特徴としています。単なるボリューム補填を目的とする注入治療とは異なり、肌のハリ・弾力・キメ・ツヤといった肌質そのものの改善を目指す治療として、欧州を中心に広く使用されています。

湘南美容クリニックで提供している「ジャルプロ スーパーハイドロ」は、「JALUPRO(R)」シリーズの中でも、より高い保水力と肌質改善を目指して開発された注入製剤です。ヒアルロン酸とアミノ酸、ペプチドを組み合わせた処方により、肌の内側からうるおいと皮膚や脂肪を支える土台となるリガメント（靭帯）を強化し、小ジワや乾燥、たるみ、ハリ・弾力不足といった、年齢や生活環境の変化に伴うさまざまな肌悩みにアプローチします。また、自然な仕上がりを重視した治療であることから、過度な変化を求めず、ナチュラルな肌質改善を希望される方にも適した施術です。湘南美容クリニックでは、医師による診察・管理のもと、お客さま一人ひとりの肌状態に合わせた施術を行っています。

「ジャルプロ スーパーハイドロ」の詳細はこちら(https://www.s-b-c.net/agingcare/light/injection/jalupro/)をご覧ください。

湘南美容クリニック 皮膚科全体統括 西川 礼華医師コメント

注入治療を含む美容皮膚科領域において、安全性と再現性をいかに担保するかが非常に重要だと考えています。湘南美容クリニックでは、製剤の特性を十分に理解したうえでの治療設計、医師教育、症例の蓄積を重ねることで、質の高い医療提供に取り組んできました。今回「JALUPRO PREMIUM AWARD」を授与いただいたことを大変光栄に思っており、こうした日々の取り組みが評価された結果であると受け止めています。今後も、医療としての正しさを大切にしながら、一人ひとりのお客さまに寄り添った治療を提供してまいります。

西川医師のプロフィール詳細はこちら(https://www.s-b-c.net/doctor/introduction/nishikawa-a/)をご覧ください。

Professional Derma SA

スイス・ルガーノを拠点とする医療用製剤メーカーで、皮膚科学および美容医療分野を中心に、医療用製剤や関連製品の研究・開発・製造を行っています。科学的根拠に基づいた製品開発を強みとし、肌の健康と自然な美しさを支えるソリューションを提供しています。主力ブランドである「JALUPRO(R)」シリーズは、ヒアルロン酸とアミノ酸を組み合わせた処方を特徴とする注入製剤として、世界各国の医療機関で採用されており、美容医療の現場において幅広く活用されています。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、歯科、AGA、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行う総合医療グループです。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス：https://sbc-holdings.com/jp

公式LinkedInページ：https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp