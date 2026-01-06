おすすめ！プライベートリゾートヴィラで優雅な宮古島を♪フェリスヴィラスイート 伊良部島・長浜ベイ《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ・たす旅》航空券＋ホテルがお得！

スカイパックツアーズ株式会社たす旅 「航空券＋ホテル」

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《宮古島キャンペーンページ》

https://www.skypaktours.co.jp/individual/theme/miyako/?mot=mv

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』にて人気のプライベートヴィラ『フェリスヴィラスイート 伊良部島・長浜ベイ』の販売を開始しました。温水タイプのプライベートプールを完備し、広々としたリビング、本格的なキッチン、充実の家具・家電。

デイベッドやビューバスで、美しい風景を眺めながら別荘のようにお寛ぎいただけます。

ご滞在中は、お客様だけのプライベートな空間となりますので、ご自由にお過ごしください。

【フェリスヴィラスイート 伊良部島・長浜ベイ】

おススメポイント

１.スカイマークが到着する「みやこ下地島空港」から車で約2分。伊良部島や周辺のビーチ（17END、渡口の浜など）へのアクセスも抜群です。

２.１年中ご利用いただける温水タイプのプライベートプール！ジャグジーも併設♪

３.ホテルとは違う別荘のような過ごし方。

４.電化製品・アメニティまで細部にこだわり！沖縄らしい素朴な味わいの琉球風グラス・やちむんの食器のほか、高性能でデザイン性の高い「バルミューダ」家電をご用意しております。

➄マングローブに包まれ、伊良部島らしい豊かな自然を体感！

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

『たす旅』プライベートプール（夕景）リビングルーム（1ベッドルームタイプ）バスルーム（1ベッドルームタイプ）マングローブビューシステムキッチン＆家電類マングローブに包まれるロケーション

【パンフレット商品のお問い合わせ・お申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551