【12月速報】ニコニコレンタカー、12店舗が全国で一斉OPEN！

ニコニコレンタカー（運営：株式会社レンタス・店舗開発：株式会社MIC）は、2025年12月に12店舗をオープンし、全国の店舗数は1453店になりました。

今ならFC事業説明会参加で2大特典をプレゼント！ぜひご参加ください！

・自動車関連業で多事業展開をご検討中の方

・短期間で投資回収、即黒字化できるFCビジネスを探している方

・地域密着型で地域住民から必要とされるビジネスを探している方

【ニコニコレンタカーの概要】

異業種参入でも安心！未経験でも年商1億円を目指せる高収益モデル

ニコニコレンタカーは、異業種参入しやすいビジネスモデルとなっています。開業前の車両調達・販促支援・求人支援から、開業後の加盟店向けセミナー・収益最大化プログラムまで一気通貫でサポート。異業種参入の方でも安心して事業を成長させることができます。

集客の9割は自働集客！ノウハウなしでも安定収入！

ニコニコレンタカーは、顧客の約9割が自動集客なので集客のノウハウがなくても安心です。また独自の業務管理システム「NICOLAS」があるので、予約・車両の定期チェック・書類作成・店舗運営の運営が楽ちん！さらに、会員数は280万人を突破。アプリ上で顧客囲い込みから予約までサポートします。

成長中の市場で、これからも伸びるビジネス！

・レンタル回数は前年比110％

・利用会員数は前年比118％

・売上は前年比125％増

・レンタカー登録車両数は前年比110%増と、継続的に伸び続けているビジネスモデルです。

加盟店に対して、集客・送客、システム開発、管理システム、ブランドマーケティング、コールセンター、事故トラブル対応など幅広いサポートを提供しており、レンタカーの知識・経験は一切不要です。サポートが手厚いニコニコレンタカーでレンタカービジネス、始めてみませんか？

【運営会社について】

「株式会社MIC」は、1986年設立のマーケティング・コンサルティング企業です。自動車関連サービスに特化し、大型SS集客イベント企画、車番認識システム「NXEYES」開発、新カーケア業態展開を成功させています。特に「ニコニコレンタカー」の全国展開により、レンタカー業界での地位を確立。車検商品強化プログラムや人材育成の革新も手掛け、クライアントの多様なニーズに応える柔軟な事業展開で成長を続けています。

【株式会社レンタスについて】

本社：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-1 アーバス新横浜8F

代表者：代表取締役社長 木村孝広

設立：2008年12月

資本金：2,000万円

電話番号：045-522-5678（代表）

URL：http://www.rentas.co.jp

事業内容：「ニコニコレンタカー」FC本部の運営ほか