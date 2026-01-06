LAZONABeauty Fair ＆ Travel Fair ラゾーナ川崎プラザ ビューティーフェア &トラベルフェア
三井不動産商業マネジメント株式会社(所在：東京都中央区、代表取締役社長 大林修)が運営する三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ(住所：神奈川県川崎市幸区堀川町72-1)では、1月13日(火)～2月28日(土)の期間中、ビューティーフェアとトラベルフェアを開催。ビューティーフェアは、 「LAZONA Beauty Fair - Shine with HOPE. - 」と題して、この春”なりたい”を叶える旬のおすすめコスメや、フード＆ドリンクを特設ウェブサイトにてご紹介。館内共用部では美容に関する体験イベントのほか、2日間限定で参加者全員がもれなく当たるコスメガチャを設置。
トラベルフェアは「海外旅行」をテーマに旅行会社3社がおトクな限定プランをご用意。さらに、期間中のご成約でお買物券のプレゼントキャンペーンも実施いたします。海外旅行をより楽しくする便利なトラベルアイテムもご紹介。
詳細は1月13日(火)公開の施設特設ウェブサイトをご確認ください。
▼ビューティーフェア
https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/campaign/beautyfair_2026/
▼トラベルフェア
https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/campaign/travelfair_2026/
ビューティーフェア
■【各日先着600名様限定】必ず当たる！コスメガチャ
【実施日時】2月14日(土)・15日(日) 各日11:00～17:00
【特設会場】2階 Plaza West ロクシタン前
期間中、館内の対象コスメ店舗にて5,000円(税込・合算可)以上の当日お買上げレシートをご提示で、春のコスメ、スキンケアアイテムなどの化粧品サンプルをはじめ、美容家電などの豪華景品が必ず当たるガチャにご参加いただけます。
※対象店舗などキャンペーンの詳細は施設特設ウェブサイトや館内ポスターをご確認ください。
■対象店舗
インクローバー/SK-II/Cosme Kitchen/SABON/DHC直営店/東京小町/MARKS＆WEB/ロクシタン/&choa!
※コスメガチャへの参加は各日お一人様1回のみとなります。
※参加当日のお買上げレシートに限ります。
※他キャンペーンで使用されたレシートは利用不可
※提示されたレシートに使用済印を押印いたします。
※早期終了の可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※景品はお選びいただけません。
※内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■春コスメ＆ビューティーメニュー紹介
ラゾーナ川崎プラザ館内の店舗がオススメする春コスメやスキンケアアイテム、ビューティーメニューをご紹介。詳細は施設特設ウェブサイトや館内ポスターをご確認ください。※画像は一部でイメージです。
2階 Cosme Kitchen
2階 SK-II
2階 RHC CAFE
2階 資生堂パーラー サロン・ド・カフェ
■ビューティーイベントが盛りだくさん！
ラゾーナ館内店舗にて、コスメタッチアップイベントや肌測定体験など、参加費無料の美容体験イベントを多数実施いたします。ご参加特典としてサンプルチケットのプレゼントなどがあるイベントも！
■SK-II
『最新の肌測定体験イベント』
【実施日時】1月13日(火)～19日(月) 各日11:00～20:00
【実施場所】2階 東京小町前 特設会場
■ロクシタン
『髪年齢チェック』
【実施日時】1月24日(土)・25日(日) 各日11:00～17:00
【実施場所】2階 ジェラートピケ前 特設会場
■ビックカメラ
『プロフェッショナルの技をテクノロジーで再現 ReFaドライヤー 体験イベント』
【実施日時】2月9日(月)～15日(日) 各日10:00～19:00
【実施場所】2階 東京小町前 特設会場
■&choa!
『 &choa! POP-UP SHOP 』
【実施日時】2月7日(土) ～28日(土) 各日10:00～21:00
【実施場所】2階 ジェラートピケ前 特設会場
■東京小町
『コスメデコルテ 新色メイクアップ体感』
【実施日時】2月21日(土) ・22日(日) 11:00～17:00(最終受付16:30)
【実施場所】2階 東京小町前 特設会場
※内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※詳細は各店舗までお問合せください。
■対象のコスメ店舗限定！ポイントアップ
三井ショッピングパーク メンバーズプログラムのプレミアムメダル・ゴールドメダル・シルバーメダルの会員様限定で、対象のコスメ店舗でおトクにキレイが目指せるポイントアップを実施予定。
詳細は施設特設ウェブサイトや館内ポスターをご確認ください。
トラベルフェア
■旅行会社各店にてうれしい特典をご用意！
お部屋のアップグレードやクーポンのプレゼントなど、あなただけの世界の旅をさらに特別な時間にするラゾーナ限定のおトクな特典をご用意！
■JTB
『【JTBラゾーナ川崎店限定】ルックJTB MySTYLEプラン特典』
１.ロサンゼルス・ドジャース 試合観戦ツアー：
JTB店舗のご利用が初めての方限定、JTBラゾーナ川崎店でご利用いただける
「JTB店舗はじめまして利用クーポン」5,000円分プレゼント！(先着10組様)特典
２.グアム：お部屋アップグレード特典
３.ハワイ：モアナ サーフライダー ウエスティンリゾート＆スパワイキキビーチ
レストラン「ザ・ベランダ」朝食クーポン２枚プレゼント(＄120相当)特典
４.シンガポール：「マンダイ・ワイルドライフ・リザーブ」のお好きなパークの入場券を
プレゼント！(滞在中、お一人様につき1枚)特典
【対象出発期間】
３.ハワイ：2月1日(日)～9月30日(水)
１.ロサンゼルス,２.グアム,４.シンガポール：4月1日(水)～9月30日(水)
※グアム一部除外日有
■エイチ・アイ・エス
『【エイチ・アイ・エス ラゾーナ川崎本店限定】ハワイ特典』
１.ハワイ行き航空券＋ホテル同時購入(AirZ)で
お一人様につき5,000円割引
２.ハワイ行きパッケージツアーご成約でお一人様につき
ABCストアギフトクーポン＄30分プレゼント
３.表示価格からハワイのオプショナルツアー3%OFF
■近畿日本ツーリスト
『フライト・ホテルを自由に組み合わせられる「海外ダイナミックパッケージ」』
【ラゾーナ川崎店限定ご成約特典】対象期間中にお一人様10万円(税込)以上の海外募集型企画旅行をお申込みでお一人様3,000円のフリーセレクション(近畿日本ツーリスト旅行券)プレゼント！
※掲載内容は予告なく変更、中止となる場合がございます。
※詳細は各店舗までお問合せください。
■【先着順のラゾーナ限定特典】お買物券プレゼントキャンペーン
1月13日(火)～2月28日(土)の期間中、ラゾーナ川崎プラザの旅行代理店にて1グループにつき10万円(税込)以上の海外旅行をご成約で引換券をお渡しします。 (期間中3店舗合計400枚限定)
2階 カードデスク(2階 ナノ・ユニバース前)へ引換券をお持ちいただいたお客様に館内の対象店舗でご利用いただける3,000円(税込)分のお買物券をプレゼント！
※対象店舗などキャンペーンの詳細は施設特設ウェブサイトをご確認ください。
■旅行をさらに盛り上げる！トラベルグッズのご紹介
機能性バツグンな“旅の相棒”や旅におすすめのコスメ、リゾートウェアなど、海外旅行をより盛り上げるグッズをピックアップ。詳細は1月13日(火)公開の施設特設ウェブサイトをご確認ください。
https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/pickup/travelfair2026/
●【三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ施設概要】
2006年に開業し、高感度トレンドファッションや多彩なライフスタイルを提案するセレクトショップが集結する他、ユニクロやLoFtなどの大型店舗をはじめ、和洋菓子や生鮮・惣菜などこだわりの食物販スペースや食の幅広いニーズを満たすレストラン、エンターテインメントが楽しめるシネマコンプレックス、雑貨店舗や本屋などが出店しています。さらに、ビックカメラが1～4階の4フロアにわたって展開しています。
◇敷地面積：72,013平方メートル
◇開業日 ：2006年9月28日
◇主要店舗：ビックカメラ、109シネマズ川崎、ユニディ、アカチャンホンポ、Apple
コナミスポーツクラブ 川崎、ZARA、丸善、SANWA、namco、LoFt、
ユニクロ、無印良品、ザ・ダイソー、ABC-MART Grand Stage、島村楽器 など
ルーファ広場
JR川崎駅直結
様々な店舗が並ぶ館内