【コープデリ】コスパ・タイパの冷凍おかず・ミールキットが、新ブランド「easyeasy(イージーイージー)」に生まれ変わりました！
コープデリ生活協同組合連合会（本部：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：熊崎 伸、会員生協：関東信越の6生協）は、宅配サービス「コープデリ宅配」で販売する、コスパとタイパを追求した冷凍おかずと冷凍ミールキットシリーズを、新ブランド「easyeasy（イージーイージー）」としてカテゴリー化し、2026年1月5日（月）から展開を始めました。
「easyeasy」ロゴマーク
398円～（税込み429円～）の低価格を主力に
新ブランド「easyeasy」は、手頃な価格帯に焦点を当て、フライパン一つで10分前後で調理できる冷凍ミールキットと、レンジアップで手軽に食べられる冷凍おかずをラインナップしています。冷凍品のためストックが可能で、使いたい時にいつでも簡単に調理できるのが大きな特長です。価格は398円（税込429円）から598円（税込645円）とし、特に398円（税込429円）の商品を主力に展開します。商品数は毎週17品目を取り扱う予定です。
野菜を加え、アレンジも可能
「easyeasy」は、組合員の多様なニーズに応じるため、2つのサブカテゴリーを設定しています。1つは、ご家庭で野菜などの具材を準備いただく「べじたまぷらす」で、「かさ増し」などのアレンジが可能。コスパ向上や野菜摂取量の増加に貢献します。もう1つは、届いた商品（具材）を調理するだけで1品が完結する「パパッとイージー」。調理の手軽さと時短を重視しています。
冷食カテゴリーは毎年成長
コープデリ宅配では、ライフスタイルの多様化や、料理に時間や手間をかけたくないというニーズの高まりを受け、ミールキットや冷凍惣菜の商品開発と品揃えを拡大してきました。こうしたなか、低価格で日常使いできるベーシックな冷凍ミールキットシリーズを2021年に販売を開始。このシリーズが発売以降毎年、前年を超えて販売数を伸ばし、組合員からもさらなる商品の充実を求める声が寄せられていることから、成長が続く冷凍のおかず・ミールキットの商品力強化と合わせ、カタログ誌面の売り場を整理し、新ブランド「easyeasy」を立ち上げました。
コープデリは、「easyeasy」の展開を通じて冷凍食品の便利さ・美味しさを追求するとともに、調理の時短、家計への配慮という普段の食生活の課題解決に貢献していく商品をこれからも充実させてまいります。
■ 「easyeasy」ネーミングの由来
「easyeasy」は、「easy（簡単・易しい）」を以下の 5つの「easy」と重ね合わせた造語で、毎日の食事づくりをもっと軽やかにという思いを込めています。
※5つの「easy」
・「easyクッキング」 誰でも簡単に調理ができる
・「easyアレンジ」 簡単に我が家風にアレンジできる
・「easyストック」 冷凍庫のスキマに簡単ストック
・「easyフィニッシュ」 洗い物が少なく片付け簡単
・「easyセレクト」 豊富なメニューから簡単に選べる
■商品の一例
＜産直お米育ち豚の酢豚の素＞
・規格・価格：240g（2～3人前）・398円（税込429円）
・セット内容：豚唐揚げ140ｇ、タレ100ｇ
・商品特徴：産直お米育ち豚で作った豚唐揚げと、酢豚のタレをセットしました。ご家庭でお好みの野菜をご用意ください。
＜産直沖縄県伊平屋島産もずくとおくら・長芋のとろとろスープ＞
・規格・価格：220ｇ（3～4人前）・398円（税込429円）
・セット内容：具材（もずく、おくら、長芋）180ｇ、スープ40ｇ
・商品特徴：伊平屋島産もずくのとろとろスープが手軽に作れるキットです。