【シェーン英会話】入学金0円+初期費用割引 新春スタートダッシュキャンペーン申込受付中！

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社シェーンコーポレーション（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：石谷雄也）が運営する英会話スクール「シェーン英会話」は、新春スタートダッシュキャンペーンを2026年1月11日（日）～1月31日（土）に開催します。

期間中のご入学とレッスンスタートで、入学金0円&初期費用割引になるお得なキャンペーンです。

シェーン英会話では、お客様一人ひとりが「楽しく、通いやすく、続けやすい」スクールを目指し、英語指導のトレーニングを積んだネイティブ講師と日本人講師によるレッスンで、楽しみながら自然に英語を習得できるよう指導します。

ぜひ、この機会にシェーン英会話のレッスンを体験してみませんか。

新春スタートダッシュキャンペーン

詳細を見る :https://www.shane.co.jp/kids/campaign/

シェーン英会話では、2026年1月11日（日）から1月31日（土）まで、お得なキャンペーンを実施中です。期間中にシェーン英会話にご入学いただき、レッスンをスタートした方は、以下の特典が受けられます。

【特典１.】

入学金0円 高校生以上は22,000円、2歳～中学生は16,500円が0円に！

【特典２.】

初期費用10,000円OFF

※初期費用…受講費、教材費、スクール管理費等の総額

※キャンペーン特典はその他割引との併用はできません

※特典適用は当社規定によります

シェーン英会話は、駅近で通いやすく、年齢やレベルに合わせて、初心者から上級者の方までネイティブ講師レッスンを楽しく受けられます。まずは無料体験レッスンへお越しください。

詳細と無料体験のお申し込み :https://www.shane.co.jp/kids/campaign/シェーン英会話が選ばれる3つの理由

1．ネイティブ講師だから「本物の英語」に触れられる

ネイティブ講師が英語を英語で教える「直接教授法」を採用。ネイティブのリアルな英語を聴き、次第に英語の音を自分のものにしていきます。また、さまざまなアクティビティをテンポよく取り入れることで、子どもたちの集中を途切れさせることなく、五感すべてで英語を学ぶことができます。「自分で考えて英語を使う」レッスンで自発的に話す姿勢を養い、ネイティブの使う自然な表現を身につけます。

2．年齢・レベルに合わせたレッスンで楽しくステップアップ

2才から中学生まで13段階のレベル分けで、お子様に合った最適なレッスンをご案内します。初めて英語に触れた時から段階的に学べるよう、シェーン独自のカリキュラムに則ってレッスンを行います。レッスン以外の時間でもくり返し英語に触れられるよう、宿題や家庭学習、習熟度を確認するテストなどで、レッスンで学んだ英語をしっかりと定着させ、着実にレベルアップを目指せる環境を提供しています。

3．振替制度や丁寧なサポートで忙しいご家庭でも安心

月単位での通学校の変更や、レッスンをお休みした場合、通学校以外のスクールで振替レッスンを受講することも可能です。また、英語学習を始めやすく、学習を続けやすい月謝制を導入し、多くのお子様の英語学習をサポートしています。

【会社概要】

会社名：株式会社シェーンコーポレーション

所在地：東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル1F

代表者：代表取締役社長 石谷雄也

設立：1983年4月（創業：1977年）

URL：https://www.shane.co.jp/

事業内容：語学教室（シェーン英会話スクール）の経営、オリジナル教材の制作、教育機関、企業等における英語研修の受託



【お客様からのお問い合わせ先】

「シェーン英会話」の各スクールにお問合せください。

＜シェーン英会話スクール一覧＞

https://www.shane.co.jp/kids/school/