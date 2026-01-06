［TTNE］伍堂英太による USEN「OTORAKU -音・楽-」サウナチャンネルの冬のプレイリスト「Music For Saunner - Winter Sauna 2026 -」を公開！

TTNE株式会社

サウナクリエイティブ集団 TTNE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松尾大）の伍堂英太は、2026年1月6日(火) 、USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN（本社：東京都品川区、代表取締役社長：貴舩靖彦）が提供する店舗向け音楽配信サービス「OTORAKU -音・楽-」内のサウナ専門チャンネルのプレイリストを更新しました。今回は「Music For Saunner - Winter Sauna 2026 -」と題し、冬のサウナ体験に寄り添う50曲をセレクトしています。

Music For Saunner - Winter Sauna 2026 -

2026年、新たな希望とともにゆっくりと入るサウナはまた格別。冬のサウナ、水風呂、外気浴に没入できるような選曲をお楽しみください。サウナ以外にも穏やかな音楽が似合う全ての施設へ。

プレイリスト（抜粋）

asa / Hideyuki Hashimoto

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mNklYI0Xpu0 ]

akari / morimoto naoki

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=jyVyhUnVbbE ]

Winter Cop / Tim Hecker

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=9Re75eGMLco ]

Quiet Inlet / Takashi Kokubo

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=i17uQsDICtg ]

Wood ft. Yu Su / Duval Timothy

プロフィール

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=P7q41DGKMzU ]伍堂英太（ごどう えいた）

DJ / ミュージックディレクター／選曲家。

TTNEのサウナ空間音響演出を一手に担い、TOTOPA明治公園や万博サウナ 太陽のつぼみなど数多くのサウナ施設やイベントで “ととのい” のための選曲を担当。環境音楽、アンビエント、エレクトロニカなどの知見を活かし、空間に寄り添う音設計を行う。

[TTNE]について

[TTNE] は、ととのえ親方こと[松尾大]・サウナ師匠こと[秋山大輔]が主宰する、サウナでイノベーションを起こし続けるサウナクリエイティブ集団。

100施設以上のサウナプロデュースをはじめ、業界先駆けとなるサウナ専門ブランドSHOP[TTNE](https://www.ttne.shop/)、医療関係会員登録数500名を有するサウナの医学的研究を目的とした「日本サウナ学会」(https://www.ja-sauna.jp/)、年間100万PVを超える国内最大級のサウナランキングサイト「SAUNACHELIN」(https://www.saunachelin.com/)、世界初のサウナに特化したワールドサウナアワード「SAUNA37」(https://sauna37.com/)、世界中から厳選した自宅用事業用のサウナ施工専門サイト「SAUNA SELECT」(https://sauna-select.com/)など、様々なサウナプロジェクトを立ち上げる。

株式会社HARVIA JAPANが認める唯一の「PREMIUM SAUNA PARTNER」として全国にサウナディーラーを展開し、国内外におけるサウナ文化向上を目指し、サウナのために汗をかいている。

＜オフィシャルサイト＞

TTNE : https://ttne.jp

サウナ専門ブランドSHOP[TTNE] : https://www.ttne.shop

日本サウナ学会 : https://www.ja-sauna.jp

SAUNACHELIN : https://www.saunachelin.com

SAUNA37 : http://sauna37.com

SAUNA SELECT : https://sauna-select.com

ととのえ親方：https://www.instagram.com/totonoeoyakata

サウナ師匠：https://www.instagram.com/saunashisho

■本件に関するお問い合わせ

TTNE株式会社 担当：森田

メール：morita@ttne.jp

代表番号： 03-5843-7576