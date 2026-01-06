［TTNE］伍堂英太による USEN「OTORAKU -音・楽-」サウナチャンネルの冬のプレイリスト「Music For Saunner - Winter Sauna 2026 -」を公開！
サウナクリエイティブ集団 TTNE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松尾大）の伍堂英太は、2026年1月6日(火) 、USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN（本社：東京都品川区、代表取締役社長：貴舩靖彦）が提供する店舗向け音楽配信サービス「OTORAKU -音・楽-」内のサウナ専門チャンネルのプレイリストを更新しました。今回は「Music For Saunner - Winter Sauna 2026 -」と題し、冬のサウナ体験に寄り添う50曲をセレクトしています。
Music For Saunner - Winter Sauna 2026 -
2026年、新たな希望とともにゆっくりと入るサウナはまた格別。冬のサウナ、水風呂、外気浴に没入できるような選曲をお楽しみください。サウナ以外にも穏やかな音楽が似合う全ての施設へ。
プレイリスト（抜粋）
asa / Hideyuki Hashimoto
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mNklYI0Xpu0 ]
akari / morimoto naoki
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=jyVyhUnVbbE ]
Winter Cop / Tim Hecker
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=9Re75eGMLco ]
Quiet Inlet / Takashi Kokubo
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=i17uQsDICtg ]
Wood ft. Yu Su / Duval Timothy
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=P7q41DGKMzU ]
プロフィール
伍堂英太（ごどう えいた）
DJ / ミュージックディレクター／選曲家。
TTNEのサウナ空間音響演出を一手に担い、TOTOPA明治公園や万博サウナ 太陽のつぼみなど数多くのサウナ施設やイベントで “ととのい” のための選曲を担当。環境音楽、アンビエント、エレクトロニカなどの知見を活かし、空間に寄り添う音設計を行う。
[TTNE]について
[TTNE] は、ととのえ親方こと[松尾大]・サウナ師匠こと[秋山大輔]が主宰する、サウナでイノベーションを起こし続けるサウナクリエイティブ集団。
100施設以上のサウナプロデュースをはじめ、業界先駆けとなるサウナ専門ブランドSHOP[TTNE](https://www.ttne.shop/)、医療関係会員登録数500名を有するサウナの医学的研究を目的とした「日本サウナ学会」(https://www.ja-sauna.jp/)、年間100万PVを超える国内最大級のサウナランキングサイト「SAUNACHELIN」(https://www.saunachelin.com/)、世界初のサウナに特化したワールドサウナアワード「SAUNA37」(https://sauna37.com/)、世界中から厳選した自宅用事業用のサウナ施工専門サイト「SAUNA SELECT」(https://sauna-select.com/)など、様々なサウナプロジェクトを立ち上げる。
株式会社HARVIA JAPANが認める唯一の「PREMIUM SAUNA PARTNER」として全国にサウナディーラーを展開し、国内外におけるサウナ文化向上を目指し、サウナのために汗をかいている。
