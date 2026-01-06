ロイヤルカナン ジャポン合同会社

栄養学に基づいて犬と猫の健康を実現する企業（Health Through Nutrition Company）として、プレミアムペットフードおよび食事療法食を展開するロイヤルカナンと、アジア太平洋地域各国の様々な獣医師団体が参加してつくられた国際的な学術団体FASAVA（Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations、アジア小動物獣医師会連盟）は、本日、アジア太平洋地域の獣医師の専門力の強化を目指した戦略的パートナーシップの締結を発表しました。本パートナーシップにより、ロイヤルカナンとFASAVAは、教育を通じて次世代の獣医師の成長を支援し、獣医療によるペットの健康促進とその成果を強化するという共通の目標を掲げています。

今回のパートナーシップでは、ロイヤルカナンは科学に基づく理念を活かし、栄養が犬や猫の健康において果たす重要な役割を伝えることで、獣医師への学術的サポート体制をさらに強化していくことを目指します。

ロイヤルカナンとFASAVAは、アジア太平洋地域における獣医療教育の発展とペットのヘルスケア水準の向上に取り組み、以下の活動を推進していきます。

- 地域全体で次世代獣医師の育成を支援し、優秀な人材の発掘およびベストプラクティスを共有- 対面およびデジタルを活用した新たな教育機会を模索し、特に疾病を抱えるペットに対する診療プロトコル、子犬・子猫の健康、予防医療および高齢期の健康管理に関する知見の拡大- アジア太平洋地域の獣医療エコシステム全体において栄養学教育を推進し、栄養の重要性に関する臨床認識の向上

2005年に設立されたFASAVAはその歴史の中で、アジア太平洋地域の獣医師会や各国を結束させ、獣医師の専門スキルの向上と動物福祉の推進に貢献してきました。現在28の加盟団体を擁し、各国間の連携を促進することで、獣医師とペットにとって支援的な環境の構築を目指しています。都市部を中心にペットの飼育頭数が増加していることに伴い、さらに充実した獣医療サービスへの需要が急速に拡大しています。

アジア太平洋地域では犬と猫が最も人気のあるペットであり、推定で犬は1億頭以上、猫は1億2千万頭以上が飼育されているといわれています。特に中国では、過去10年間でペットの飼育頭数が倍増しています。ミレニアル世代やZ世代が中心となり、ペットを「家族の一員」として迎える傾向が以前にも増して高まっています。

FASAVA会長の石田 卓夫先生は次のように述べています。

「FASAVAは、アジア太平洋地域の獣医師会を結束させ、専門スキルの向上と動物福祉の発展を目指して活動しています。今回のロイヤルカナンとのパートナーシップは、私たちの使命と完全に一致するものであり、この協働を通じて、獣医師とペットにとってより競争力があり支援的な環境を築いていけることを大いに期待しています。業界パートナーの支援によってこそ、私たちは会員獣医師に対して教育や助言、連携の機会を提供し、同地域における重要な課題に対して発信・提言することができるのです」



ロイヤルカナン アジアパシフィック プレジデントのDavid Cai（デビッド カイ）は次のように述べています。

「アジア太平洋地域ではペットの飼育が増え、多くの方がペットを「家族の一員」と考えています。その結果、獣医師への期待も非常に高まっています。今回のパートナーシップは、アジア太平洋地域全体で小動物医療の水準を向上させるという私たちの共通の使命において大きな節目となります。小動物医療は急速に進歩しており、獣医師には継続的なスキルアップ、新しいケア基準への対応、ペットのライフステージに応じた健康維持のためのサービスの提供が求められています。教育と科学の発展に投資することで、次世代の獣医師がペットとペットオーナーに優れた成果を届けられるよう支援してまいります。栄養はすべてのペットの健康の基盤であり、身体を養い、活力を与え、より幸せで健やかな毎日を過ごす力となります。ロイヤルカナンは、FASAVAがアジア太平洋地域の獣医療コミュニティにもたらす大きな価値を認識しており、この多様な地域で小動物に対する標準化された高品質な獣医療の推進に共に取り組めることを大変光栄に思います」

FASAVAについて

FASAVA（Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations、アジア小動物獣医師会連盟）は、2007年にオーストラリア・シドニーで開催されたWSAVA（World Small Animal Veterinary Association、世界小動物獣医師会）大会にて正式に発足しました。アジア太平洋地域における継続的専門能力開発（CPD）の必要性を共有する有志の獣医師会リーダーたちによって設立され、現在では同地域全体の28の加盟団体を代表する組織に成長しています。

FASAVAは、旗艦イベントである「FASAVA Congress」に加え、年間最大4回のダイナミックなCPDイベントを主催し、意義ある影響を与え続けています。これらのイベントは、地域の団体と連携して企画され、専門家による講演やFASAVAによる財政的支援が特徴です。FASAVAは、獣医療専門職の発展を促進し、アジア太平洋地域全体で獣医学、外科、動物福祉の基準を向上させることを使命とし、獣医師とその地域コミュニティの明るい未来を形作っていきます。

ロイヤルカナン社について

ロイヤルカナン ブランド（ROYAL CANIN(R)）を展開するロイヤルカナン社は、栄養学に基づいた犬と猫の健康において世界を牽引する企業であり、マース インコーポレイテッドの一員です。1968年、フランスの獣医師ジャン カタリー博士によって設立されたロイヤルカナンは、ペットの専門家との連携を通じて「ペットのためのより良い世界」というパーパス（存在意義）の実現を目指し、栄養と知識の限界を継続的に押し広げています。

ロイヤルカナンは、ブリーダーや獣医師などのパートナーと協力し、科学に基づいて個々の犬と猫のニーズにきめ細やかに応える栄養バランスのフードをつくるだけでなく、ペットの健康にとって大きなプラスとなる様々なツールやサービスを展開しています。ペット、人々、地球を尊重し、責任ある持続可能な方法でビジネスを実践しています。

世界120以上の市場で事業を展開し、400名以上の獣医師と栄養学の専門家を含む8,000名を超えるアソシエイト（従業員）が活躍しています。世界各地に15の工場、2つのペットセンター（イノベーションセンター）、1つの研究開発センター、そしてマースのネットワークから7つの研究所を運営しています。

また、日本をはじめヨーロッパ以外では、ユーカヌバ ブランド（EUKANUBA(TM)）を展開しています。ユーカヌバは愛犬の健康とアクティブな毎日をサポートするドッグフードブランドです。そして米国を拠点とする消費者直販のペットフード会社として急成長を遂げているNOM NOMの事業展開も行っています。

ロイヤルカナンに関する詳細： https://www.royalcanin.com/jp/

ロイヤルカナン ジャポン企業サイト： https://royalcanin.jp/