和食さと×映画『クスノキの番人』さとアプリ会員登録＆店舗利用でムビチケカードを抽選でプレゼント!!

■和食さと公式アプリをダウンロードして映画『クスノキの番人』のムビチケカードをゲットしよう!!!

SRSホールディングス株式会社

国内200店舗を展開する「和食さと」では、公式「さとアプリ」会員様限定企画として、1月30日(金)に公開される映画『クスノキの番人』ムビチケカード(５組1０名様)が当たるプレゼントキャンペーンを1月6日(火)～1月22日(木)で開催します。応募概要は下記をご参照ください。

さとアプリでは最新情報のお知らせやクーポン配信、来店予約などより便利でお得にご利用いただける機能を提供しており、アプリを通じて多くのお客さまにご来店頂いております。今回さとアプリをご利用頂いているお客さまへのプレゼント企画 として、映画『クスノキの番人』のムビチケカードが当たるキャンペーンを実施しますので、たくさんのご応募お待ちしております。

【映画「クスノキの番人」(1月30日(金)公開)】

HP：https://kusunoki-movie.com/

＜あらすじ＞

理不尽な解雇により職を失った青年・直井玲斗に運命を変える出会いが訪れる。依頼人の指示に従うなら、釈放する――突如現れそう告げる弁護士の条件を呑んだ玲斗の前に現れたのは、亡き母の腹違いの姉だという柳澤千舟。「あなたに、命じたいことがあります」それは、月郷神社に佇む＜クスノキの番人＞になることだった。

＜作品概要＞

累計発行部数100万部を突破し、大きな反響を呼んだ東野圭吾の小説『クスノキの番人』。多くが翻案されてきた東野作品だが、アニメ化は本作が初となる。「その木に祈れば願いが叶う」と伝えられるミステリアスなクスノキと、その番人となった青年の物語が、スクリーンに鮮やかに描き出される。

配給：アニプレックス

原作：東野圭吾「クスノキの番人」(実業之日本社文庫刊)

(C)アニメ「クスノキの番人」製作委員会

■キャンペーン応募概要

(応募方法)

和食さとアプリキャンペーンお知らせページ内の「応募フォーム」から必要事項を入力しご応募ください。

(応募条件)

和食さと公式アプリ会員様で、応募期間中に税込500円以上のご飲食をされた方（テイクアウトのみでも可）

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※詳しい応募方法や応募条件などはアプリ内の応募概要をご確認下さい。

●さとアプリ概要

■対象店舗 和食さと全店 （200店舗）

■アプリ機能 お知らせ/クーポン配信/来店予約/持ち帰り注文機能など

■専用HP https://sato-res.com/sato/app/(https://sato-res.com/sato/app/)

※本アプリはスマートフォン専用サービスとなり、対応OS・バージョンは和食さとアプリ専用HPをご覧ください。

iOS版はこちら :https://apps.apple.com/jp/app/%E5%92%8C%E9%A3%9F%E3%81%95%E3%81%A8-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1526090950Andriod版はこちら :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.srs.holdings.app&pli=1

※本アプリはiOS及びAndroidスマートフォン専用サービスとなります。

推奨OS：iOS バージョン16.0以上、Android バージョン12以上。

※Apple、Appleロゴ、およびiPhoneは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※「Google」ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした 和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。



企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/