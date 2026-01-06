全国の通信制高校で初（※）！「恐竜専攻」2026年4月新規開講古生物学の扉を開き、世界の見方を劇的に変えよう！

学校法人 佐藤学園

学校法人佐藤学園ヒューマンキャンパス高等学校・ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校(以下、「当校」)は、2026年4月に、「恐竜が好き」という純粋な好奇心を、未来を拓く学問へと深める「恐竜専攻」を新規開講します。本専攻は、全国の学習センターをオンラインでつなげ、どこからでも受講可能な完全リモート形式で授業を実施。恐竜への情熱を徹底的に追求し、科学的な思考力を養うことを目指します。

詳細を見る :https://www.hchs.ed.jp/course/dinosaur/

- ヒューマンキャンパス高等学校・ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校が、全国の通信制高校で初となる「恐竜専攻」を2026年4月に新規開講- 「恐竜のお兄さん」として活躍する加藤ひろし先生を講師に迎え、一般的な図鑑情報から専門的な論文内容まで、また、恐竜や他の古生物、現生生物についても幅広く学ぶ- 授業はオンラインの完全リモート形式で、全国各地の学習センターにて受講が可能

今年、4月には日本初の「恐竜学部」が福井県立大学に新設され、7月に開業したテーマパーク「ジャングリア沖縄」では恐竜をテーマにしたアトラクションが人気を集めるなど、今、国内での恐竜の注目度が高まっています。このような中、当校は、高校生のうちから恐竜を専門的に学べる「恐竜専攻」を新設いたします。

本専攻では、図鑑に掲載されている多岐にわたる情報を基礎知識として習得したうえで、最新の学術論文に触れることで、古生物学の専門的な視点と用語を身につけます。

講師は「恐竜のお兄さん」こと加藤ひろし先生が務め、豊富な知識のもと、化石をどのような観点から分析すべきか、現存する動物のデータからどのような情報を引き出せるかなど、多角的な研究手法を徹底的に学びます。

基礎知識と科学的アプローチを習得した上で、「なぜティラノサウルスは腕が短かったのか？」「羽毛の色は何色だったのか？」など、一番知りたいテーマについて、自分なりの考察にも挑戦します。

本専攻で培われる実践的な探求力と論理的な科学的思考力を基に、卒業後に大学で古生物学を専門的に学ぶことにより、博物館での学芸員としての活躍、あるいは研究者として新たな発見に貢献するなど、多様な進路選択の可能性が広がります。

本専攻は全国の学習センターにて学ぶことができます。単なる映像配信にとどまらず、オンラインでありながら対面授業と同等の質の高い学習体験を提供します。

◆リアルタイムでの双方向指導

生徒と講師がリアルタイムでコミュニケーションを取り、生徒の学習状況や疑問点をカメラを通じて共有しながら指導します。

◆全国の仲間と繋がるオンラインコミュニティ

オンライン上で全国の仲間と共に学び、互いに刺激し合いながら一体感のある学習を進めます。

■加藤ひろし先生プロフィール

8,000本超の論文をチェックし、世界中の古生物学者の方々や古生物関連の仕事に携わる方々と交流を行い、海外発掘調査では恐竜の化石を発見した経験も持つ。

「恐竜好きな全ての方がそれぞれ持っている知識や熱意を優しく受け止めて、彼らへの手厚いサポートが出来る人になる」という想いを胸に、「恐竜のお兄さん」として、古生物学の普及活動や恐竜好きな方へのサポート活動も精力的に行っている。

■「恐竜専攻」を開講する学習センター（全20学習センター）

＜ヒューマンキャンパス高等学校＞ 17学習センター

仙台学習センター 宮城県仙台市青葉区五橋1-6-6 五橋ビル6F

宇都宮学習センター 栃木県宇都宮市大通り4-2-10宇都宮駅前ビル5F

大宮学習センター 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-8大宮いちごビル5F

柏学習センター 千葉県柏市中央町3-2TLR柏ビル2F

秋葉原学習センター 東京都千代田区神田松永町4-1 ラウンドクロス秋葉原 7F

浜松学習センター 静岡県浜松市中央区鍛冶町140 浜松Ｃビル7F

名古屋学習センター 愛知県名古屋市中村区太閤3丁目1-18 名古屋KSビル2F

なんば学習センター 大阪府大阪市浪速区湊町1-4-1 OCAT3F

岡山学習センター 岡山県岡山市北区野田屋町1-7-17 野田屋町JNビル8F

広島学習センター 広島県広島市中区鉄砲町5-7 広島偕成ビル9Ｆ

高松学習センター 香川県高松市寿町1-1-12 パシフィックシティ高松6F

高知学習センター 高知市はりまや町1-5-33 土電ビル7F

北九州学習センター 福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1小倉ターミナルビル アミュプラザ西館8F

福岡学習センター 福岡県福岡市中央区天神2-13-7 福岡平和ビル5F

熊本学習センター 熊本県熊本市中央区水道町3-22 第7ロータリービル3F

鹿児島学習センター 鹿児島県鹿児島市西千石町17-3 太陽生命鹿児島第2ビル5F

名護本校 沖縄県名護市三原263番地

＜ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校＞ 3学習センター

札幌大通学習センター 北海道札幌市中央区大通西7丁目2-13 札幌小学館ビル1F

川崎学習センター 神奈川県川崎市川崎区砂子1-2-4 川崎砂子ビルディング3F

新潟学習センター 新潟県新潟市中央区万代4-1-8 文光堂ビル8F

詳しくは公式サイトをご覧ください。

＜恐竜専攻体験授業のお知らせ＞

【開催日】

2026年1月17日（土）13：00～14：30

2026年1月31日（土）13：00～14：30

【内容】ティラノサウルスについて知ろう！

【会場】上記全国20箇所の学習センター

【お申込み】 要事前予約。学校公式サイトからお申し込みください。

■ヒューマンキャンパス高等学校・ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校

学校法人佐藤学園が運営する広域通信制の高等学校。「通いたくなる学びの場の創造」を理念に、高校科目と同時に、声優・マンガ・メイク・ファッションなど、40種類以上の専門分野を学べるほか、大学進学を目指せる「AI大学進学専攻」もあり、国公立大学や有名私立大学へも多数合格しています。