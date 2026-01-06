さまざまな料理の”ちょい足し”にピッタリな旨辛い調理みそ

マルコメ株式会社

マルコメ株式会社（本社：長野市、代表取締役社長：青木時男）は、肉や野菜との相性が良く、さまざまな料理に旨辛いアクセントを加える調理みそ「辛みそ」を3月上旬より全国で販売します。

辛いだけではない、2種類のみそが引き出す旨辛さ

食欲増進やストレス発散を求めて支持されている辛い食品は、SNSでのブームもあり、夏場のトレンドとして多数の商品や、食品フェアが打ち出されています。一方、辛いだけの味は苦手な方も多く、旨みのある辛さが求められています。「辛みそ」は2種類の醤（ジャン）と唐辛子で、しっかりと辛味を出しながらも本みりんの甘さ、にんにくと生姜の黄金コンビで、インパクトのある味わいとクセになる旨辛さを実現。信州赤系みそと「プラス糀 生みそ 糀美人熟甘」の2種類のみそをブレンドし、コクのある旨辛みそに仕上げました。焼鳥や焼肉などの肉料理、チャーハンや野菜炒めなどの炒め物、ラーメンやビビン麺などの麺料理、鍋料理、生野菜のディップなど、料理の”ちょい足し”にぴったりです。

モニター調査 家族内の“辛さギャップ”問題を解決する「ちょい足し調味料」として

辛味が得意な大人にも高い満足度

日本最大級の料理写真共有アプリ「Snapdish」（以下、スナップディッシュ）を運営するスナップディッシュ株式会社（所在地：東京都武蔵野市、代表取締役：舟田 善）協力のもと、同アプリのユーザーを対象に発売前の「辛みそ」でテストモニターを実施しました。調査では高まる辛味トレンドの中で大人の辛味好意度は85%以上。一方、子どもは40%未満という結果となり、家族内の“辛さギャップ”問題が明らかになりました。この解決策として、ちょい足し調味料のニーズが高まり「辛みそ」は高い評価を受けています。辛味が得意な大人も高い満足度（かなり辛味に得意なユーザーの92.8%が非常に満足）を得るという結果となりました。

辛味に対する耐性と嗜好









クロス集計（辛さ耐性×味（辛さと旨みのバランス）の満足度）

［調査概要］

・対象：新商品モニター120名中111名（回答率：92.5％）

・スクリーニング：子あり家族

・期間：2025年11月15日～12月2日

・方法：メールによるWebアンケート

商品概要

辛みそ

●内容量：100g

●形態：スパウト付きパウチ

●賞味期間：6か月

●価格：オープン

●発売日：2026年3月上旬

●発売地区：全国

信州赤系みそと「プラス糀 生みそ 糀美人熟甘」の2種のみそでコクのある味わいに仕上げました。2種の醤（ジャン）と唐辛子の辛さに加え、本みりんの甘さとにんにくのパンチでクセになる旨辛さに。肉や野菜との相性が抜群で、いろいろな料理のちょい足しに使えます。