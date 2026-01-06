野菜×発酵食品　美容・健康意識の高い方にも嬉しいバーニャカウダ風発酵ディップソース

マルコメ株式会社

マルコメ株式会社（本社：長野市、代表取締役社長：青木時男）は、米みそと塩糀で自然な旨みを楽しめる「プラス糀 発酵ディップソース バーニャカウダ風」を3月上旬より全国で販売します。

アミノ酸等の調味料不使用 米みそや塩糀が生み出す自然な旨み

「プラス糀 発酵ディップソース バーニャカウダ風」は「プラス糀 生みそ 糀美人」を含む2種類の米みそを使用し、アミノ酸などの調味料ではなく自然な旨みとにんにくをきかせました。きゅうり、トマト、アスパラ、にんじん、パプリカ、ブロッコリー、キャベツ、大根、コーンなど、さまざまな野菜に合う味わいを楽しめます。ヘルシーさや、写真映えする彩りの良さからも人気のあるバーニャカウダに、みそや塩糀などの発酵食品を組み合わせることで、美容・健康意識の高い方にも支持されるラインアップを目指しました。

商品概要

プラス糀 発酵ディップソース バーニャカウダ風

●内容量：100g

●形態：スパウト付きパウチ

●賞味期間：6か月

●価格：オープン

●発売日：2026年3月上旬

●発売地区：全国

2種類の米みそと塩糀を使用したバーニャカウダ風のディップソースです。調味料（アミノ酸等）不使用のため、自然な旨みを楽しめます。にんにくをきかせ、野菜とよく合う味わいに仕上げました。