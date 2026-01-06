【”たった300kcal”なのに”美味しい”新常識】万能おきかえ麺「LOCALO Noodle」新ソース3種発売！

株式会社Grand Bleu＆Co.

株式会社Grand Bleu＆Co.（本社所在地：東京都港区、代表取締役：青木 康時）は、発売5か月で累計20万食越え、食通に贈る、至高のロカロおきかえ麺「LOCALO Noodle（ロカロヌードル）」の新ソース3種となる”豆乳仕立てのこく旨『明太クリームパスタ』”、”芳醇な香り広がる『トリュフクリームパスタ』”、”本場ソウルのこだわり『コムタンラーメン』”を1月6日（火）より自社オンラインストアにて発売いたします。

「LOCALO Noodle」は、新潟の皇室献上品「へぎそば」にルーツを持つ蕎麦粉と布海苔を使用した麺に、一流シェフ監修の絶品ソースを絡めても、1食の総カロリー約300kcalを実現、ヘルシー・美味しさ・満足感を兼ね備えた新世代の万能おきかえ麺です。今回の新ソースでは、高カロリーになりやすいクリーム系をあえて採用し、植物性素材を活かすことで、カロリーを抑えながらも濃厚なコクを実現、現行ソースを含め味わいと品質の両立を追求した全7種のラインナップが完成しました。

■開発背景

昨今、健康意識の高まりや忙しい生活者の増加に伴い、手軽に栄養を補える“おきかえ食”の需要が世界的に拡大しています。食事代替（ミールリプレイスメント）市場は、2024年時点で世界規模でも着実な成長を続けており、2033年までに500億米ドルを超える成長が予測される※など、今後も高い伸びが見込まれています。また、機能性成分や植物由来の原材料を用いた製品の需要が顕著に増加しており、都市部の忙しい生活者や健康志向の高い消費者を中心に、利便性・栄養バランスの両立が求められています。一方、美味しさに妥協したくないが、カロリーも気になる生活者や美食家も満足できる「味わい」までを兼ね備えたプロダクトは、これまで限られていました。

こうした背景を受け、「LOCALO Noodle」では”カロリーを抑えた設計”、”一流シェフ監修による本格的な美味しさ”、”食後の高い満足感”といった3つの価値の設計を実現し、おきかえ麺の新常識の確立に取り組んでいます。

今回登場した新ソース3種も、健康意識の高まりや食の多様化に応えると同時に「美味しいからこそ選びたくなる」食通に贈る、至高のロカロおきかえ麺という新たなスタンダードを提示するラインナップとなっています。今後も「LOCALO Noodle」は、日々の食生活に寄り添う選択肢として積極的にラインナップの拡充を進めてまいります。

※KD Market Insights「食事代替製品市場の将来動向と機会分析 - 2024年から2033年」

■新ソース概要

商品名：LOCALO Noodle（ロカロヌードル）

販売開始日：2026年1月6日（火）

販売セット：単品および定期購入をご用意しており、いずれもお好きなソースをお選びいただけます。

単品セットは4食・8食・14食の3種類をご用意、14食のみ2食分追加でお選びいただけます。

購入サイト：https://localo-noodle.jp/shop/products

新ソース紹介

※作り方はソースのみです。

※カロリーは「LOCALO Noodle」専用麺1食分とソース1食分を合わせた数値です。

・豆乳仕立てのこく旨『明太クリームパスタ』

豆乳のやさしいコクに、明太子の旨みを重ねた、上品でまろやかな味わい。

作り方：電子レンジ500Wで1分40秒

内容量：120g

カロリー：約259kcal

豆乳仕立てのこく旨『明太クリームパスタ』

・芳醇な香り広がる『トリュフクリームパスタ』

豊潤なトリュフの香りを引き立てるクリーミーなソースが特徴。

作り方：電子レンジ500Wで1分30秒

内容量：105g

カロリー：約279kcal

芳醇な香り広がる『トリュフクリームパスタ』

・本場ソウルのこだわり『コムタンラーメン』

じっくりと煮出した牛骨の旨味が体に染み入る、

洗練された本格仕立て。

作り方：電子レンジ500Wで2分30秒

内容量：220g

カロリー：約273kcal

本場ソウルのこだわり『コムタンラーメン』

＜発売5か月で累計20万食越え！食通に贈る、至高のロカロおきかえ麺＞

ラーメンやパスタは大好きだけど、こんにゃく麺や大豆麺では満たされない。そんな方のために誕生した、まったく新しい発想のおきかえ麺。新潟の皇室献上品「へぎそば」にルーツを持つ蕎麦粉と布海苔から作られた特別な麺で、低脂質、グルテンフリー、低GIであり、ソースもあわせて1食わずか約300kcalを実現しました。

公式ECサイト：https://localo-noodle.jp/shop

ソース7種

上段：左から濃厚鶏だし『白湯ラーメン』、完熟トマトと香味野菜の『まぜボロネーゼ』、酸味と辛味がたまらない『ピリ辛まぜそば』、オマール海老香る本場の『ビスクつけそば』

下段：左から豆乳仕立てのこく旨『明太クリームパスタ』、”芳醇な香り広がる『トリュフクリームパスタ』、本場ソウルのこだわり『コムタンラーメン』）

濃厚鶏だし『白湯ラーメン』完熟トマトと香味野菜の『まぜボロネーゼ』酸味と辛味がたまらない『ピリ辛まぜそば』オマール海老香る本場の『ビスクつけそば』豆乳仕立てのこく旨『明太クリームパスタ』芳醇な香り広がる『トリュフクリームパスタ』本場ソウルのこだわり『コムタンラーメン』

企業名 ：株式会社Grand Bleu&Co.

所在地 ：〒106-0032 東京都港区六本木3-17-12-103

代表取締役 ：青木 康時

企業サイト ：https://gbleu.co.jp/

事業内容 ：「良いもの（Something Good）」をメインストリームへと押し上げるブランドカンパニー。

優れた商品やサービスが適切な認知を獲得できずに埋もれていたり、高額なマーケティングコストが消費者負担 へと転嫁される課題に対し、ソーシャルバズ戦略を活用して解決を図ります。「Think Deep」を掲げ、深思考と 独自の戦略でブランドの価値を最大化し、より多くの人々に届けることを目指しています。

YouTube番組「Nontitle SeasonZ」での「Dolce Ino」や「LOCALO Noodle」の開発を契機に、自社オンラインストアにて販売しています。

