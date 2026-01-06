「料亭の味」アニメCMシリーズ14作目となる～ わたしのおばあちゃん篇 ～2026年1月17日（土）よりTOKYO MXで放映開始

マルコメ株式会社

マルコメ株式会社（本社：長野市、代表取締役社長：青木時男）は、アニメで料亭の味ブランドの世界観を伝えるTV-CMシリーズの14作目として「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」を2026年1月17日（土）よりTOKYO MXで放映します。

1982年に生まれた料亭の味ブランドと、その世界観を伝えるアニメCMシリーズ

生みそと即席みそ汁のカテゴリーで売上No.1※の料亭の味ブランドは業界に先駆けて発売しただし入りみそとして1982年にお客様の声から生まれました。多様化するライフスタイルやニーズに応じて、液状タイプの液みそ、無添加みそ、フリーズドライの顆粒みそまで幅広いラインアップを展開しています。料亭の味アニメCMシリーズは、2014年から「みそ汁のある風景には家族の絆、あたたかさが存在する」というコンセプトのもと、家族をテーマにブランドの世界観を表現。これまで13作品をリリースしてきました。

※出所：インテージSRI+「生みそ市場・即席みそ汁市場（吸物を除く）販売金額」（2024年4月-2025年3月）

みそ汁を通じて温かく紡がれる孫娘と祖母の絆

14作目となる今回の「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」も過去13作品と同じく、アカデミー賞で短編アニメーション賞を受賞した実績もある映像制作会社のロボットに依頼しました。今作に登場するのは、東京で働くマルコメの女性社員・まいと北海道で一人暮らしする祖母です。97歳の祖母は元気で、まいとも携帯電話のメールをやりとりする若さですが、最近は料理や買い物など、できないことが増えてきました。そんな祖母を心配するまいは、手軽に食べられるマルコメの商品を祖母に送っています。孫のまいや自分に代わって雪かきをしてくれるお隣さんに感謝しつつも、人に心配や世話をかけてしまうことを不甲斐なく感じ、長生きするのも考えものだと嘆く祖母。そんな折、まいが送ってくれた黒ばらのりの顆粒みそ汁を飲んだ祖母は、そのおいしさに驚き「おみそ汁おいしくてびっくりしたわ！！さすが、まいちゃん。やっぱし長生きはするもんだなー」とメールを送ります。そのメッセージとともに送られてきた「長生き最高！！」という元気なスタンプに、思わず吹き出してしまうまい。マルコメのみそ汁を通じた、孫娘・まいと祖母の心の交流を温かく描いています。

CM概要

タイトル：「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」

放映開始日：2026年1月17日（土）より

地域：TOKYO MX放送エリア

CMギャラリー：https://www.marukome.co.jp/cm/ryotei

CM閲覧URL：https://youtu.be/eRY-j-7EYKI

新TV-CM「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇

■北海道 札幌、午前8時頃

粉雪が舞う灰色の空の下、郵便局の赤い車が雪景色を

走ってゆく。除雪車（小型ロータリー除雪車）とすれ違う。

■ゆっくりと雪を押してゆく祖母の後ろ姿

前方の郵便配達の車に目線を移して立ち止まる。

荷物を持った顔なじみの郵便配達人が小走りで近づく。

段ボール箱を持って玄関に入ってきたおばあさん。

祖母 「まいちゃん 荷物届きました

いつもありがとね」

■東京 高田馬場、マルコメオフィス

まいのスマホ画面、祖母からのメールを見ている。

祖母 「体きーつけてね」

■かわいい絵文字入りのメールを見て

思わず笑みがこぼれる孫娘まい

同僚 「なに？…ニヤニヤして」

まい 「うぅん、

ばあちゃん」

■お昼近く

雪かきを終えて玄関に入ろうとしているおばあさん。

先に置いておいた荷物の箱が見える。玄関に入る。

まい 「わたしのおばあちゃんは

北海道にひとりで住んでいます」

■夕方

台所でぽつんと一人、ケトルに水を入れている。

祖母の後ろ姿。作業台にしているちゃぶ台の上に荷物の箱とガラケーが置いてある。

ガラケーのSMS画面。

まい 「うちの新商品。どう？おいしかった？」

■荷物を取り出して楽しそうに確認を続ける祖母

顆粒みそ汁の袋を取り上げて感心する。

東京のまいの同僚の驚いた声が重なる。

祖母 「へぇ、まいちゃんの…」

同僚 「きゅうじゅうななさいー！？」

■東京 高田馬場、マルコメオフィス、昼休みの給湯室

同僚がまいのスマホを持って画面を見ている。

カップのみそ汁にお湯を注ごうとしているまい。

同僚 「若いねー！」

■同僚が手にしたまいのスマホ画面

お茶目なポーズで楽しげな祖母との写真が映っている。

まい 「そうなんだけど…

だんだんね…」

■祖母の食卓

宅配弁当、顆粒みそ汁をあけたお椀が置かれている。

まい 「だんだん…料理とか買い物とか出来ないことが

増えてきてちょっと心配」

祖母 「ほんと…長生きするのも考えもんだわ」

■翌朝早く

強めに吹き付ける風と雪。

雪かきをしようと風除室の戸を開ける祖母に声をかける隣人。

隣人 「松田さーん、大丈夫かい？やっとくからー」

祖母 「ありがとね

みんなに心配かけて、世話かけて…」

■北海道 札幌、昨日の情景

みそ汁をひと口すするおばあさん。

(あら、おいしい…！）

祖母 「けど…」

■東京 翌朝、通勤電車内

祖母からのメールを見ているまい。

祖母 「まいちゃんへ」

■さらにおいしそうにおみそ汁を味わう

（ゴク…ゴク…はぁ～）

祖母 「おみそ汁おいしくてびっくりしたわ！！」

■両手でおみそ汁のお椀を包み込んでいる

おいしそうに湯気が立ちのぼり

黒ばらのりが揺らめいている。

祖母 「さすが、まいちゃん」

■今朝の雪かき後の回想

雪かきのお礼に隣人に顆粒みそ汁とお菓子をおすそ分けしているおばあちゃん。

祖母 「やっぱし長生きはするもんだなー」

■スマホで祖母のメールを読んでいるまい

小さく吹き出してしまう。

まい 「うふっ…」

まいのスマホ画面に祖母からの「長生き最高」のスタンプ。

制作スタッフ

●クリエイティブディレクター 矢口隆（ロボット）

●企画 矢口隆・箕浦えり子・伊藤衆人（ロボット）

●アカウントプロデューサー 中村光孝（ロボット）

●プロデューサー 礒部亜希子（ロボット）

●ディレクター 伊藤衆人（ロボット）

●アニメーション制作 CONTRAIL

●監督・絵コンテ・原画 北澤康幸（CONTRAIL）

●監修 片渕須直（CONTRAIL）

●キャラクターデザイン・作画監督・原画 門脇聡（WIT STUDIO）

●美術監督 白木雅（CONTRAIL）

●動画検査 中野洋平（CONTRAIL）

●色彩設計 大西慈（MAPPA）

●撮影監督 米田香織（MAPPA）

●美術設定 土橋久美（CONTRAIL）

●プロップデザイン 丸田萌依（CONTRAIL）

●原画 山形厚史（東映アニメーション）／齋藤千尋・西川千裕

●第二原画 岡本真由蘭／阿部芽依・大田真由・酒川智央・桑原麻利絵（CONTRAIL）

●動画 中野洋平・梶谷睦子・木村文香・桑原麻利絵・坂本朋樹・牧野ひなこ・中村惟杏・新井咲紀子・宮下瑚白・丸田萌依・酒川智央・田中沙樹（CONTRAIL）／荒幡佳子・増子裕美・梅林由加里・久保大翔／佐藤未来歩・飛彈野琴恵（亜細亜堂）大庭伸・矢地久子・胡宇軒・塩次彩夏・山下丹唯梨・石塚麻歩・チェスア（日本アニメーション） ／中村忍・富田美穂子・黒木葵（すたじおかぐら）

●色指定・検査 林茉那（MAPPA）

●仕上 板倉彩華・鈴木順也・星末梨・中野実咲（MAPPA）スタジオエル／すたじおかぐら／オフィス フウ

●デジタル動画仕上 iris media／無錫七彩映画動画制作株式会社

●2Dワークス 岩淵恵（MAPPA）

●美術監修 大野広司

●背景美術 白木雅・能松愛佳・土橋久美（CONTRAIL）／太田清美

●背景制作協力 SUNRISE arte

●背景管理 村田真志（CONTRAIL）

●撮影 米田香織（MAPPA）

●撮影シミュレーション 野村建太

●撮出補助 白飯ひとみ

●ラインテスト 小林未奈（日本アニメーション）

●編集 寶藏旬也（森田編集室）

●広報 金暁君・森一貴（CONTRAIL）

●制作協力 吉村優希（WIT STUDIO）

●制作進行 豆田真起子・西建人・石元大雅（CONTRAIL）

●制作進行補佐 佐藤華子（CONTRAIL）

●アニメーションプロデューサー せきねあやこ（CONTRAIL）

●制作統括 大塚学（CONTRAIL）

●音響効果 徳永義明（haon）

●音楽プロデューサー 美登浩二

●作曲 コトリンゴ

●ポストプロダクション イマジカラボ

●声優 おばあちゃん役／織田りき

まい役／石田パトリシア

同僚役／渡辺百湖