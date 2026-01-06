プラス糀ブランドから人気の生みそ「糀美人」にあおさ・黒ばらのり・わかめ3種類の海藻をアソートした即席みそ汁を新発売

マルコメ株式会社


マルコメ株式会社（本社：長野市、代表取締役社長：青木時男）は、プラス糀ブランドで2012年の発売から今も伸長が続く生みそ「糀美人」を使用した即席みそ汁「プラス糀　生みそ汁　糀美人　3種の海藻」を3月上旬より全国で販売します。


マルコメで最も伸長率の高い糀美人をつかった即席みそ汁に海藻具材をラインアップ

「プラス糀　生みそ汁　糀美人　3種の海藻」は、24割糀で甘みと旨みのある淡色系みそ「プラス糀　生みそ　糀美人」を使って3種類の海藻具材（あおさ・黒ばらのり・たっぷりわかめ）をアソートした即席みそ汁です。それぞれ異なる海藻の風味と甘みのあるみその相性を楽しめる味わいに仕上がりました。


商品概要


プラス糀　生みそ汁　糀美人　3種の海藻


●内容量：104g


●形態：紙資材（袋）


●賞味期間：6か月


●価格：オープン


●発売日：2026年3月上旬


●発売地区：全国


24割糀で甘みのある淡色系みそを使用した生みそタイプの即席みそ汁です。3種類の海藻具材（あおさ・黒ばらのり・たっぷりわかめ）で、それぞれ異なる海藻の風味と甘みのあるみその相性を楽しめます。