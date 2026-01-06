ITエンジニア向けウェビナー『AIエージェント時代、ITエンジニア／フリーランスの仕事は奪われるのか？』～“コードを書く人”から“価値を創る人”への生存戦略

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役社長 高田 幹也）は、2026年1月21日（水）19時より、ウェビナー『 AIエージェント時代、ITエンジニア／フリーランスの仕事は奪われるのか？～“コードを書く人”から“価値を創る人”への生存戦略』

を開催します。本セミナーは、株式会社PE-BANKが運営するITフリーランス向け福利厚生サービス「サポートプラス」が主催しており、今回で72回目の開催となります。今回は、オンライン形式での開催となります。

●セミナー内容

生成AIとAIエージェントの進化により、ITエンジニアやITフリーランスの働き方は大きな転換点を迎えています。本講演では、「AIに仕事は奪われるのか？」という不安に対し、恐怖論や過度な楽観論に偏らず、仕事や価値の構造がどう変わるのかを整理して提示します。

AIは仕事そのものを消すのではなく、仕事の中身と価値配分を変えていきます。特にエンジニアの役割が「実装中心」から「問題設定・価値創造中心」へと移行している流れを解説します。あわせて、AI時代の生産性を単なる効率化ではなく、「できる化」「自働化」「自創化」という段階的な変化として捉え、AIエージェントを道具ではなく協働するチームメンバーとして活用する視点を紹介します。

さらに、AIが誰でも使える時代だからこそ重要となる、「選ばれるエンジニア／フリーランス」になるための考え方や、仕事の再設計、個人で今すぐ始められる差別化の実践について、現役エンジニア／フリーランスの視点で具体的にお伝えします。

AI活用に取り組んでいるものの、便利さ以上の成果を実感できていない方や、これからのAIとの向き合い方にヒントを得たい方におすすめのセミナーです。

●開催概要

日 時：2026年1月21日（水）19時～20時20分

会 場：

オンライン開催：参加URLをメールにてご案内します。

主 催：株式会社PE-BANK

参加費：無料

定 員：100名

※募集人数超過の場合は先着順となります。

参加申込：https://splus.pe-bank.jp/event/20260121/

参加申込締切：2026年1月21日（水）17:00まで

●プログラム内容・スケジュール

18:45～19:00：受付開始

19:00～19:05：主催者挨拶、本日のテーマ説明

19:05～20:00：AIエージェント時代、ITエンジニア／フリーランスの仕事は奪われるのか？

20:00～20:15：質疑応答

20:15～20:20：終了挨拶

※当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

●講師

広木 大地（ひろきだいち）氏

株式会社レクター代表取締役

一般社団法人日本CTO協会理事

2008年に株式会社ミクシィに入社。同社メディア開発部長、開発部部長、サービス本部長執行役員を務めた後、2015年退社。株式会社レクターを創業。技術経営アドバイザリー。著書『エンジニアリング組織論への招待』がブクログ・ビジネス書大賞、翔泳社技術書大賞受賞。一般社団法人日本CTO協会理事。朝日新聞社社外CTO。

●セミナー参加者限定:書籍プレゼントキャンペーン実施

本セミナーへの参加者へ、講演者である「広木 大地氏」著書の「AIエージェント 人類と協働する機械」を抽選で5名様にプレゼントします。

◆キャンペーン対象者

・本キャンペーンはセミナーの申込フォームにて、本キャンペーンへエントリーし、本セミナーへ参加された方を対象とします。

◆キャンペーン規約

・抽選による当選者には、キャンペーン終了後、当選通知をお申込みメールアドレスへお送りいたします。発送先等の必要情報を記載の上、ご返信をお願いいたします。

・当選通知のメール送付後、5営業日経ってもご返信が無い場合には当選を無効といたします。

・賞品の交換、換金、返品はできません。また転売および賞品のオークション等への出品はご遠慮ください。

・当社は、申込情報等の不備及び虚偽、その他当社にて不適格であると認められた場合、賞品の提供対象もしくは当選対象から除外すること又は提供もしくは当選の取り消しを行うことがございます。予めご了承ください。

是非、書籍プレゼントキャンペーンにもエントリーください!

