次世代グローバルボーイズグループ「idntt（アイデンティティ）」、第2章の幕開け。ニューユニットによる新譜『yesweare』をリリース！

新ボーイズグループ idntt（アイデンティティ）が、ついに新たな旅路へと一歩を踏み出す。

既存ユニット「unevermet」と、新たにベールを脱ぐ新ユニット「yesweare」が融合したアルバム『yesweare』をリリースし、本格的な活動に突入する。

■偶然のときめきから、確固たる「自分」の証明へ

グループの誕生を告げた前作『unevermet』が「偶然の出会いに対する胸の高鳴り」を描いたとするならば、本作『yesweare』は「僕たちこそが青春だ」という覇気に満ちている。世の中に向けて、ためらうことなく「自分自身」をさらけ出す、力強いメッセージが込められた作品だ。

本作では「unevermet」と「yesweare」という2つの個性が鮮やかに融合し、メガ・ボーイズグループへと進化していくidnttの姿を証明する。

idntt（アイデンティティ）'Pretty Boy Swag' Official MV

https://youtu.be/rhFJhijAfII?si=bgQIhV1WVS47DJ2S

■強烈なサウンドと圧倒的なパフォーマンス

リード曲の「Pretty Boy Swag」は、重厚なベース、エレクトリックギター、そして華やかなブラスサウンドが絶妙に調和した魅力的な一曲。リズムを刻むグルーヴ感溢れるサウンドが、15人のメンバーたちのエネルギッシュな歌声と圧倒的な群舞（カルグンム）に融合。これまでにない、idnttならではの特別なパフォーマンスを完成させた。

リード曲の『Pretty Boy Swag』のほか、以下の4曲を含む全5曲が収録されている。

・強烈なエレクトロニックサウンドが際立つ「BOYS」

・新ユニットのアイデンティティを象徴する「Yes We Are」

・EDMベースのパワフルな「Rage Problem」

・ジャッキング・ハウス（Jacking House）ジャンルに挑戦した「Moon Burn」

■24人の完全体「itsnotover」へ続く壮大な叙事詩

idnttは、「unevermet」から始まり、今回の「yesweare」を経て、最終的には24人の完全体「itsnotover」へと至るまで、その世界観を段階的に拡大し、ファンと共に成長していく物語を紡いでいる。

[写真：MODHAUS提供]

【リリース情報】

タイトル： 『yesweare』

アーティスト： idntt

配信日時： 2026年1月5日（月）18:00

レーベル：Modhaus Inc.

ご視聴はこちら：https://orcd.co/idntt_yesweare

【idnttのSNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@idntt_cosmo

Instagram：https://www.instagram.com/idntt_cosmo

X：https://x.com/idntt_cosmo

TikTok：https://www.tiktok.com/@idntt_cosmo