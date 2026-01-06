次世代グローバルボーイズグループ「idntt（アイデンティティ）」、第2章の幕開け。ニューユニットによる新譜『yesweare』をリリース！
新ボーイズグループ idntt（アイデンティティ）が、ついに新たな旅路へと一歩を踏み出す。
既存ユニット「unevermet」と、新たにベールを脱ぐ新ユニット「yesweare」が融合したアルバム『yesweare』をリリースし、本格的な活動に突入する。
■偶然のときめきから、確固たる「自分」の証明へ
グループの誕生を告げた前作『unevermet』が「偶然の出会いに対する胸の高鳴り」を描いたとするならば、本作『yesweare』は「僕たちこそが青春だ」という覇気に満ちている。世の中に向けて、ためらうことなく「自分自身」をさらけ出す、力強いメッセージが込められた作品だ。
本作では「unevermet」と「yesweare」という2つの個性が鮮やかに融合し、メガ・ボーイズグループへと進化していくidnttの姿を証明する。
idntt（アイデンティティ）'Pretty Boy Swag' Official MV
https://youtu.be/rhFJhijAfII?si=bgQIhV1WVS47DJ2S
■強烈なサウンドと圧倒的なパフォーマンス
リード曲の「Pretty Boy Swag」は、重厚なベース、エレクトリックギター、そして華やかなブラスサウンドが絶妙に調和した魅力的な一曲。リズムを刻むグルーヴ感溢れるサウンドが、15人のメンバーたちのエネルギッシュな歌声と圧倒的な群舞（カルグンム）に融合。これまでにない、idnttならではの特別なパフォーマンスを完成させた。
リード曲の『Pretty Boy Swag』のほか、以下の4曲を含む全5曲が収録されている。
・強烈なエレクトロニックサウンドが際立つ「BOYS」
・新ユニットのアイデンティティを象徴する「Yes We Are」
・EDMベースのパワフルな「Rage Problem」
・ジャッキング・ハウス（Jacking House）ジャンルに挑戦した「Moon Burn」
■24人の完全体「itsnotover」へ続く壮大な叙事詩
idnttは、「unevermet」から始まり、今回の「yesweare」を経て、最終的には24人の完全体「itsnotover」へと至るまで、その世界観を段階的に拡大し、ファンと共に成長していく物語を紡いでいる。
[写真：MODHAUS提供]
【リリース情報】
タイトル： 『yesweare』
アーティスト： idntt
配信日時： 2026年1月5日（月）18:00
レーベル：Modhaus Inc.
ご視聴はこちら：https://orcd.co/idntt_yesweare
【idnttのSNS】
YouTube：https://www.youtube.com/@idntt_cosmo
Instagram：https://www.instagram.com/idntt_cosmo
X：https://x.com/idntt_cosmo
TikTok：https://www.tiktok.com/@idntt_cosmo