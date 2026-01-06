マルコメ初、糖質30%オフ※1の糀甘酒を新発売米糀1.2倍※2の糀リッチ粒は小容量をリニューアル

マルコメ株式会社

マルコメ株式会社（本社：長野市、代表取締役社長：青木時男）は、プラス糀 糀甘酒シリーズの新たなラインアップとして「プラス糀 糀甘酒LL 糖質30%オフ」を商品化。「同、糀リッチ粒」は容量と容器を変更し、3月上旬より全国で販売します。

カワチ菌で糖質30%オフを実現、満足感のある味わいをリカバリー飲料としてご提案

「プラス糀 糀甘酒LL 糖質30%オフ」は糖質オフ製品にありがちな物足りない味わいに妥協することなく、甘酒好きをうならせる味わいを目指しました。当社の糀甘酒にはオリゼ菌を使用していますが、本品には加えてクエン酸を生成するカワチ菌も使用することで、添加したり薄めたりすることなく飲みごたえのある糖質30%オフを実現しました。すっきりとした甘さは運動前・中・後の水分、栄養補給にも最適です。

無塩タイプの糀リッチ粒130mlを、165mlに増量

自社従来品の糀甘酒と比較して1.2倍の米糀をつかった「プラス糀 糀甘酒LL 糀リッチ粒」の小容量タイプ130mlを、165mlに増量。パッケージの形状を見直し、持ちやすさと売場での視認性を高めました。無塩の糀甘酒をお好みの方から支持されている同商品の1000mlは直近5か年の販売金額が216%（インテージSRI+）と伸長していることから、小容量のパッケージリニューアルに至りました。

モニター調査

糖質30%オフでも甘酒好きをうならせるおいしさ、飲用シーンも多彩に。

日本最大級の料理写真共有アプリ「Snapdish」（以下、スナップディッシュ）を運営するスナップディッシュ株式会社（所在地：東京都武蔵野市、代表取締役：舟田 善）協力のもと、同アプリのユーザーを対象に発売前の「プラス糀 糀甘酒LL 糖質30%オフ」でテストモニターを実施しました。普段、甘酒を飲用しているユーザーにとって、本商品は「普段よりおいしい」が18.9%、「普段と同等においしい」が45.1%、合計64%と高い評価を得ています。

味の満足度

味の満足度調査では、すっきりした味わいから通常の甘酒と異なるシーンでも飲用したいという評価が多く寄せられました。夏バテ・熱中症対策が上位になったほか、「お風呂上がりや寝る前」「ダイエット中の間食置換え」「運動前後」「仕事・勉強の合間の集中リセット」と、この商品ならではの新しい飲用シーンがあげられました。

飲みたいシーン

［調査概要］

・対象：新商品モニター120名中120名（回答率：100％）

・スクリーニング：日常的に（週1回以上）甘酒を飲んでいる

・期間：2025年11月15日～12月2日

・方法：メールによるWebアンケート

商品概要

プラス糀 糀甘酒LL 糖質30%オフ

●内容量：165ml

●形態：LL紙パック

●賞味期間：10か月

●価格：オープン

●発売日：2026年3月上旬

●発売地区：全国

自社従来品「糀甘酒糀リッチ」と比較して、糖質30%オフの糀甘酒です。通常の糀甘酒に用いるオリゼ菌とカワチ菌を活かすことで、すっきりした甘みと酸味を味わえます。

プラス糀 糀甘酒LL 糀リッチ粒

●内容量：165ml

●形態：LL紙パック

●賞味期間：10か月

●価格：オープン

●発売日：2026年3月上旬

●発売地区：全国

自社従来品「糀甘酒」と比較して1.2倍の米糀をつかった無塩タイプの糀リッチ粒。糀の粒を残し、糀の甘みを感じられる味わいに仕上げています。容量とパッケージの形状を変更しました。