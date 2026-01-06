ヘアオイルの「柳屋あんず油」から、シュッとひと吹きツヤさら仕上げ！「柳屋 あんず油 グロスオイルスプレー」発売開始

株式会社柳屋本店

株式会社柳屋本店（所在地：東京都中央区 代表：外池）は2026年1月6日(火)より、ヘアオイルブランド「柳屋あんず油」から、ベタつかず、ツヤさら髪をつくる「柳屋 あんず油 グロスオイルスプレー」を、生活雑貨専門店のロフト（一部店舗を除く）およびロフトネットストアにて先行発売いたします。また、2月5日(木)より全国の量販店、ドラッグストア等にて発売します。

あんず由来の成分を配合したヘアオイルブランド「柳屋あんず油」から、新たにベタつかず､ツヤさら髪をつくり、ツヤ・まとまりが１日中持続するスプレー「柳屋あんず油 グロスオイルスプレー」を発売します。

「柳屋あんず油 グロスオイルスプレー」は、ベタつかず､ツヤさら髪をつくれるオイルスプレーです。あんずのグロス処方※1でツヤ・まとまりが１日中持続し、ダメージ補修成分※2がキューティクルをコートし乾燥・ダメージから髪を守ります。また、使用時にはアプリコット＆ティーの香りが広がり、ヘアケア・ヘアスタイリングをより一層楽しい時間へと導きます。

※1アンズ核油（保湿成分）

※2コメヌカエキス（補修成分）

商品詳細はこちら

https://products.yanagiya-cosme.co.jp/category/C_ANZU/4903018202274.html

【商品特長】

あんず油のつやつやヘアオイルスプレー

好評のヘアオイル、柳屋あんず油シリーズから新たに「グロスオイルスプレー」を追加しました。スタイリングの仕上げにスプレーするだけで、オイルのヴェールがふんわり毛先まで包み込み、補修しながらツヤを出しコートします。スプレーの霧が髪全体に均一に行きわたり、ベタつかずツヤさら髪をつくります。

ダメージ補修＆乾燥から髪を守る

ダメージ補修成分（コメヌカエキス『補修成分』）がキューティクルを整えツヤを与え、乾燥や外的ダメージから髪を守ります。紫外線によるヘアカラーの退色を予防する「カラーキープ効果」（サルビアヒスパニカ種子油・『紫外線による退色の防止・保護成分』）や、ドライヤーの熱から髪を守る「ヒートケア効果」（γードコサラクトン『補修成分』） などバリア機能も充実させました。携帯しやすいサイズで、スタイリングの仕上げや、おでかけ時のお守り的アイテムとして活用できます。

アプリコット＆ティーの香り

甘いあんずの香りに、嗜好性やトレンド性の高い「TEA」の香りをプラスし、フレッシュでかわいらしい香りに仕上げました。果実感あふれる爽やかな香りが楽しめます。

●価格・容量・サイズ

商品名：柳屋 あんず油 グロスオイルスプレー

価格：オープン(参考価格：\980) 容量：80g 商品サイズ：51×148×51(mm)

●発売日

【先行発売日】2026年1月6日(火) 地域：全国のロフト・ロフトネットストア

※発売日は店舗の状況により異なる場合がございます。

※一部、お取り扱いのない店舗がございます。

お取り扱い状況につきましては、各店舗にお問い合わせください。

【一般発売日】2026年2月5日(木) 地域：全国

■消費者の方のお問い合わせ先

株式会社柳屋本店 お客様相談室

TEL：03-3808-2654 info@yanagiya-cosme.co.jp