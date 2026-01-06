リアルとバーチャルを行き来するシンガー“棗いつき”によるラジオ番組「棗いつきの書斎から」が1月7日から響ラジオステーションで配信決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介、以下ブシロードムーブ）は、リアルとバーチャルを行き来するシンガー“棗いつき”によるラジオ番組「棗いつきの書斎から」が1月7日から響ラジオステーションで配信することをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

リアルとバーチャルを行き来するシンガー・“棗いつき”が、言葉と音で“物語”を紡ぐラジオ番組「棗いつきの書斎から」が響ラジオステーションで配信決定！音楽の話はもちろん、創作の裏側や、日常で感じたことを、リスナーと分かち合います。

【配信日時・場所】

1月7日(水)20:00～、響ラジオステーションにて配信開始。

https://hibiki-radio.jp/description/itsukinosyosaikara/detail

※第2回目からは毎週同曜日・時間に放送予定

【メッセージ】

響ラジオステーションの応募フォーム：https://hibiki-radio.jp/description/itsukinosyosaikara/detail

またはメールアドレス itsuki_radio@hifumi-inc.co.jp宛にラジオネーム、コーナー名とともにお送りください。

Xの場合はハッシュタグ「#いつきの書斎」をつけて投稿してください。

【コーナー・募集中のメッセージテーマ】

１.「文通くらぶ」

“棗いつき”とリスナーによる文通のコーナー。互いに近況を報告し合いながら、一緒に日々の1ページを綴っていく時間です。

メッセージの内容は、「ふつおた」「質問」「日常の話」など、なんでもOKです！

２.「インプット記録帳」

“棗いつき”が今、ハマっている/過去にハマった、小説・マンガ・映画・アニメ・音楽の中から、毎回1コンテンツをピックアップし、

語ります。作品から受けたクリエイティブへのヒントや、響いた言葉などを織り交ぜながらトークします。

３.「物語の交差点」

ゲストコーナー。今後、様々なゲストを番組にお呼びして“棗いつき“とゲストの物語がクロスする時間です。

４.「思春期は延長戦」

思春期真っ只中な人も、思春期なんてとっくに終わったよって人も、思わず「あーそれ、思春期だわ・・・」となる

エピソードを募集！“棗いつき”が笑い半分・共感半分で、やさしく受け止めます！

例えば、、

・相手の既読が早いだけで、「え、これ脈あり！？」と思ってしまう。

・SNS投稿後、数分おきに「いいね」確認

・「本気出せば出来る」って、未だに思ってる

などなど、こじらせちゃってる話や、自意識過剰な話、中二病な話など、「ザ・思春期」なあなたの声を待ってます！

【“棗いつき“プロフィール】

リアルとバーチャルを行き来する、インターネット発のシンガー。力強く芯のある歌声が特徴で、音楽ゲーム収録曲や美少女ゲーム主題歌の歌唱を担当するほか、独自の物語を題材にしたオリジナルアルバムを複数リリース。

