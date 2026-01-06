“3文字”で思いを届けよう！ 全15種のメッセージ付き個包装が今年も登場！2026年バレンタイン限定パッケージ「オレオ メッセージパック バニラクリーム 24枚」

モンデリーズ・ジャパン株式会社

モンデリーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長：碇祐輔）のビスケットブランド「オレオ」は、バレンタインに向けて、3文字メッセージつき個包装が入った「オレオ メッセージパック バニラクリーム 24枚」を2026年1月12日（月）より全国で発売します。

“3文字”で、もっと伝わる。

今年のバレンタインは“気軽に感謝の気持ちを伝える日”へ。

近年のバレンタインでは、恋人だけでなく家族・友達など、“身近な人にちょっと気持ちを伝える日”として広く楽しまれています。特に、昨年発売したバレンタイン限定パッケージは、そのままプレゼントしたり、個包装を友人や家族とシェアしたりと、その手軽さやパッケージのかわいらしさから、多くの方にご好評をいただきました。

そこで、2026年は「オレオで心がこんなに近づくなんて！」をテーマに“オレオらしく明るく気軽に気持ちを伝えるバレンタイン”をより体験できる“見て楽しい・もらって嬉しい”限定パッケージにリニューアルして登場します！]

全15種の“3文字メッセージ付き個包装”

短いのに伝わる、今の気分に寄り添う言葉たちにリニューアル！

今年は、新たに9種のメッセージを追加し、全15種の3文字メッセージ付き個包装を詰め込んだ“開けてワクワクする”バレンタイン限定パッケージとしてリニューアルしました。「良き◎」「尊い 」「神対応」などZ世代に人気の言葉から、「最高!!」「大好き」「感謝🌟」といった世代を問わずに使いやすい言葉まで、短いけれど気持ちがしっかり届き“身近な人とのつながりを生み出す”きっかけとなる言葉たちが、ぎゅっと詰まっています！

裏面には、自由にひとことメッセージを書くことができるスペースがあり、自分だけの思いをのせたオレオをプレゼントできます！

普段はなかなか伝えられない気持ちも、オレオにのせて身近な人にちょっと伝えてみませんか？

◆ひと言スペースのデザイン（個包装裏面）

バレンタインは手作りも楽しい！

オレオで“かわいくて映える”簡単レシピ5種も新たに公開

近年高まる手作り需要に合わせ、“簡単”“材料少なめ”“映える”をテーマにしたレシピ5種を新たに公開します。友達同士で交換したい「オレオ ベアポップ」やそのままプレゼントして映える「オレオ ジャーケーキ」まで、どれも“つくって楽しい・並べてかわいい・あげて喜ばれる”見た目も味も楽しめるレシピが満載です。

オレオ バレンタインレシピサイト https://www.oreocookie.jp/recipe/valentine2026/

アイスでかんたん！オレオ カヌレしっとり×ザクザク食感！ オレオ チャンククッキーお手軽キャラスイーツ！ オレオ ベアポップそのままプレゼント！オレオ ジャーケーキ断面がかわいい！オレオ チョコサラミ

【製品概要】

【ブランドサイト】

オレオ https://www.oreocookie.jp/

≪オレオクッキー製品に関する一般消費者からのお問い合わせ先≫

モンデリーズ・ジャパン株式会社 お客様相談室 TEL：0120-199561（通話料無料）

午前9:00～午後5:00（土、日、祝日、会社休日除く）