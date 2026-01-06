もろきゅう専用の調理みそ、ご要望を受けて再販売

マルコメ株式会社

マルコメ株式会社（本社：長野市、代表取締役社長：青木時男）は、もろきゅう専用の調理みそ「料亭の味 もろきゅう」を3月上旬より全国で再販売します。

蔵乃屋の調理みそ販売実績ランキング第2位 人気商品を復活販売

みその専門店を運営する蔵乃屋株式会社（本社：東京都江東区）の調理みそ販売実績ランキングで第2位の人気を誇る「料亭の味 もろきゅう」を、お客様からのご要望を受けて再販売します。特選丸大豆吟醸醤油を使用することでみそに深みを持たせ、米みそ、麦みそ、豆みそ、3種類のみそを合わせた濃厚なコクと旨みで、きゅうり本来の美味しさを引き立てます。「プラス糀 生みそ 糀美人」と麦みその粒感がきゅうりによく絡み、旨みの相乗効果を楽しめます。きゅうりの人気が高まる夏にぴったりの調理みそです。

商品概要

料亭の味 もろきゅう

●内容量：100g

●形態：スパウト付きパウチ

●賞味期間：6か月

●価格：オープン

●発売日：2026年3月上旬

●発売地区：全国

米みそに麦みそと豆みそをあわせ、きゅうりに絡みやすい仕立てにしました。奥深い本格的な味わいを引き出すために特選丸大豆の吟醸醤油と本みりんを加えました。化学調味料は使っていません。