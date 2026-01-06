大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴　杉玉」杉玉渾身の衝撃価格！寿司も一品料理もお酒もお手頃に！『杉玉290円（税込319円）均一祭※』開催！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：奥本 哲士）は、「鮨 酒 肴 杉玉」にて1月7日（水）より、290円（税込319円）の寿司や一品料理が勢ぞろいの『杉玉290円（税込319円）均一祭※』を開催いたします。

「厚切り炙りぶり 鬼おろしジュレぽん酢」は、ぶりを通常の寿司ネタの約2倍の大きさに切り付け、紅塩をかけて炙り、その上に鬼おろしとジュレぽん酢、特製の旨味一味をトッピングしてさっぱりとした味わいに仕上げました。あっさりとした味わいが特長のびんちょう鮪を使用した「胡麻の香りがたまらない、漬けびんちょう鮪のブツ刺し」は、オリーブオイル、釜玉だし、生姜を合わせた特製タレに漬けたびんちょう鮪を、香り豊かなすり胡麻と一緒にお楽しみいただく、お酒が進む一品です。「白みそと薬味で食べる、びんちょう鮪巻き」は、びんちょう鮪と白みそたれ、たくあん、大葉を一緒に巻くことで、たくあんのポリポリ食感と大葉のあっさりとした風味をお楽しみいただけます。

また、この度、以前ご好評をいただいた「九州産 芝海老の唐揚げ」が復刻しました。山椒をきかせた芝海老は香り良く、お酒と相性抜群です。芝海老の殻は柔らかく、殻ごとお召し上がりいただけます。そのほかにも、「白みそで愉しむ、奈良漬けとあん肝の握り［2貫］」や「高級魚は骨までウマい。青森県産 金目鯛の贅沢骨せんべい」など、290円（税込319円）でお楽しみいただける寿司や一品料理が多数登場します。

さらに、通常390円（税込429円）で提供している「鬼おろしサワー［パイン・キウイ・みかん］」を、このフェア期間中は290円（税込319円）でご提供いたします。

ぜひこの機会に「鮨 酒 肴 杉玉」にて、お手頃価格でお楽しみいただける寿司や一品料理、お酒をお楽しみください。

※本フェア以外の商品は、通常価格でのご提供となります。

『杉玉290円（税込319円）均一祭※1』商品概要

■商品名：厚切り炙りぶり 鬼おろしジュレぽん酢

■価 格：290円（税込319円）

■販売期間：2026年1月7日（水）～完売次第終了

※十分な量の確保には努めていますが、鮮魚を使用しているため1日の販売数に限りがあります。

※商品の情報は、2026年1月6日（火）時点の内容です。

■商品名：胡麻の香りがたまらない、漬けびんちょう鮪のブツ刺し

■価 格：290円（税込319円）

■販売期間：2026年1月7日（水）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：白みそと薬味で食べる、びんちょう鮪巻き

■価 格：290円（税込319円）

■販売期間：2026年1月7日（水）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：九州産 芝海老の唐揚げ

■価 格：290円（税込319円）

■販売期間：2026年1月7日（水）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：白みそで愉しむ、奈良漬けとあん肝の握り［2貫］

■価 格：290円（税込319円）

■販売期間：2026年1月7日（水）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：高級魚は骨までウマい。青森県産 金目鯛の贅沢骨せんべい

■価 格：290円（税込319円）

■販売期間：2026年1月7日（水）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：韓国海苔付き！鮪のなめろう

■価 格：290円（税込319円）

■販売期間：2026年1月7日（水）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：白みそで愉しむ、奈良漬けとクリームチーズのあん肝小鉢

■価 格：290円（税込319円）

■販売期間：2026年1月7日（水）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：麻辣ソースで食べる、びんちょう鮪の唐揚げ

■価 格：290円（税込319円）

■販売期間：2026年1月7日（水）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※1 本フェア以外の商品は、通常価格でのご提供となります。

※仕入状況により、販売を中断/中止する場合があります。

※ディナータイムでの販売となります。

※写真はイメージです。

■商品名：鬼おろしサワー［パイン・キウイ・みかん］

■価 格：通常価格390円(税込429円)⇒290円（税込319円）

■販売期間：2026年1月7日（水）～2月18日（水）

※1日の販売数に限りがあります。

※本フェア以外の商品は、通常価格でのご提供となります。

※仕入状況により、販売を中断/中止する場合があります。

※お酒のご提供は20歳以上の方に限ります。お車を運転されるお客さまにはご提供できません。

※写真はイメージです。