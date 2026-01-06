◇無料オンラインセミナー◇「産業廃棄物のマニフェスト解説セミナー」の開催決定

株式会社ジャルク

ジャルクは産業廃棄物適正処理・PCキッティング・データ消去とお客様のご要望にワンストップでサービスを展開。またコンプライアンスに関するコンサルティングサービスまでトータルサポートする会社です。

株式会社ジャルクは、2026年2月19日（木）に「産業廃棄物のマニフェスト解説セミナー」をオンラインにて開催いたします！

お申込みの方はこちら :https://www.jarc-net.co.jp/seminars/%e2%97%86%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%85%8d%e4%bf%a1%e2%97%86%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%88%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%80%ef%bd%9e%e5%bc%95__trashed/

マニフェストの交付は誰がするのでしょうか？

排出事業者？処理業者？

伝票という位置づけから、契約書より軽視されがちですが、

実は「違反の証拠」となる重要な伝票なんです！

きちんと管理運用すれば、違反を起こすリスクを減らすことができます。

廃棄業務の中でも多くの方が携わるマニフェストについて徹底解説いたします！

今回のセミナーでは、契約書のひな形を確認しながら、間違えやすいポイントを解説いたします！

Zoom投稿機能を使った問題も出題しますので、より実践に近いかたちで学べるセミナーです！

▼このような方におすすめ

・廃棄物処理の担当になって、マニフェストを任されている

・マニフェストをどう管理すればいいかわからない

・マニフェストには報告の義務があるって本当？

・電子マニフェストと紙マニフェストはどう違うの？

・処理業者が記入したマニフェストを使用するのは、問題ない？

「マニフェストの基礎を勉強したい」という方はもちろん、

「どのようなリスクがあるのか知りたい！」といった方にもぴったりです！

ぜひ、初めての方から実務に関わるご担当者様まで、お気軽にご参加ください！

■開催概要

- タイトル：「産業廃棄物のマニフェスト解説セミナー ～引渡し時のサインの危険性とは？～」- 日時：2026年2月19日（木）14:00～15:15- 開催方法：オンライン（ウェビナー）※申込完了後、追って受講要領をご連絡させていただきます。- 参加費：無料

■詳細・お申込

以下フォームより必要事項をご記載ください。

お申し込みはこちら :https://www.jarc-net.co.jp/seminars/%e2%97%86%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%85%8d%e4%bf%a1%e2%97%86%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%88%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%80%ef%bd%9e%e5%bc%95__trashed/

■お申込み締め切り

2026年2月12日（木）17:30〆

■問い合わせ

セミナー事務局（かわばた）

TEL：06-6265-3373(平日9:30～17:30)

■講師からのメッセージ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_cWKbqOjvoE ]

■会社概要

社名：株式会社 ジャルク

代表者：代表取締役 正木良昌

本社：〒541-0054 大阪市中央区南本町2丁目2番11号 堺筋本町西尾ビル10階

東京支店：〒143-0006 東京都大田区平和島3-2-21 タグターミナル5F

和歌山事業所：〒648-0086 和歌山県橋本市神野々202-1

設立：平成11年5月13日

資本金：29,000,000円

事業内容：取扱業務・ICT機器についての一気通貫サービスのご提案

・産業廃棄物処理

・産業廃棄物処理についてのコンサルティングサービス

HP：https://www.jarc-net.co.jp/