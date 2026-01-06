menu、関東・関西の合計216エリアを新たに公開　既存182エリアのサービス拡充とあわせ事業拡大

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、2026年1月6日（火）より、埼玉県・東京都・神奈川県・京都府・大阪府・兵庫県の6都府県において、新たに216のエリアでサービス提供を開始します。あわせて、既に公開済みエリアの一部182エリアにおいて、掲載店舗数や配達体制を強化しサービスの拡充を行います。

特に住宅地が広がりデリバリーの日常利用が多い神奈川県では、136エリアを一斉に公開します。そのほか首都圏では、埼玉県6エリア、東京都10エリア、関西圏では、京都府1エリア、大阪府31エリア、兵庫県32エリアで、新たにサービス提供を開始します。

今回のサービス拡大により、これまで対象外だった地域にお住まいの方もmenuをご利用いただけるようになります。美味しいものを食べたい時はもちろんのこと、雨の日や仕事で忙しい毎日、家事や育児の合間など、より身近な選択肢としてお使いください。

地域の飲食店さまにとっては、新しいお客さまと接点を持つ機会が広がります。また、サービスを支えてくださる配達員さまに対しても、配達1回あたりに追加インセンティブを付与するキャンペーンを実施しています。

menuはこれまで段階的にサービスを拡充し、変化の激しいデリバリー市場において着実に事業規模を拡大してきました。今後も、お客さま・配達員さま・加盟店さまのそれぞれが「三方良し」となるデリバリープラットフォームを目指し、さらなる利便性の向上を推進していきます。

●デリバリーサービスエリア詳細

■新規公開エリア

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46860/table/285_1_239cd11ee418aa904458b8e5b72e586e.jpg?v=202601061152 ]

■サービス拡充エリア

●menu株式会社について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46860/table/285_2_c64758ddc384a6bf7331cea77ac32108.jpg?v=202601061152 ]

”あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に"ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。

Pontaパスについての詳細はこちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/all.html?_gl=1*10qlj1z*_ga*MTg5MzU1NDAwNS4xNzU4ODc1NTc5*_ga_NEDL1XGXY7*czE3NTkwOTkyNjYkbzMkZzAkdDE3NTkwOTkyNjYkajYwJGwwJGgw)を参照ください。