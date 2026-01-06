冷や汁の素を顆粒タイプで新発売

マルコメ株式会社

マルコメ株式会社（本社：長野市、代表取締役社長：青木時男）は、マルコメとして初となる顆粒みそタイプの冷や汁の素「あごだし香る 冷や汁の素」を3月上旬より全国で販売します。

宮崎県の郷土料理、冷や汁を全国の定番メニューに

宮崎県の郷土料理、冷や汁は夏の猛暑も相まって熱中症対策や火を使わずに作れる手軽さから全国に定番メニューとして広がりを見せはじめています。当社では液みそシリーズで冷や汁の素を展開していますが、今回さらに手軽で収納にも便利な顆粒タイプを初めて商品化しました。「あごだし香る 冷や汁の素」は、株式会社タツノコ（本社：愛媛県西条市）の黒ばらのりと、青じそ、豆腐、しょうがの4種類の具材、顆粒みそとあごだしによる風味豊かな味わいにこだわりました。

モニター調査

「様々な食材と合わせることができる」「好みの具材を追加できる」高い汎用性が高評価

日本最大級の料理写真共有アプリ「Snapdish」（以下、スナップディッシュ）を運営するスナップディッシュ株式会社（所在地：東京都武蔵野市、代表取締役：舟田 善）協力のもと、同アプリのユーザーを対象に発売前の「あごだし香る 冷や汁の素」でテストモニターを実施しました。

冷や汁の現状

冷や汁を「知っているが、ほとんど食べない」が53.7％、「この商品で初めて知った」が15.8％と7割近い方が冷や汁にあまりなじみがないという現状が判明しました。

使ってみた評価としては、「手軽に使える」が74.7%、「様々な食材と合わせることができる」が63.5%と高い評価でした。

使ってみた評価

きゅうりなどの野菜や、たんぱく質をちょい足しすることで、手軽に満足感のある一杯になった、というユーザーからの投稿も寄せられました。

［調査概要］

・対象：新商品モニター120名中95名（回答率：80％）

・スクリーニング：「〇〇の素」などのメニュー専用調味料の利用頻度が月に1～2回以上

・期間：2025年11月15日～12月2日

・方法：メールによるWebアンケート

商品概要

あごだし香る 冷や汁の素

●内容量：12g

●形態：袋

●賞味期間：13か月

●価格：オープン

●発売日：2026年3月上旬

●発売地区：全国

顆粒タイプのみそで黒ばらのりの風味を味わえる冷や汁の素です。青じそとしょうがで香りよく仕上げました。きゅうりを加えるだけで、美味しい冷や汁が手軽に作れます。