介護業界の企業が集結！ニチイ学館主催の「介護の合同就職イベント」 2026年2月～3月にかけて、全国5エリアで開催

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は、介護業界の企業・団体が一堂に会する「介護の合同就職イベント」を、2026年2月7日（土）から3月21日（土）にかけて、大阪・札幌・岡山・熊本・名古屋の5エリアで順次開催いたします。

厚生労働省が2024年に発表したデータによると、2040年には約272万人の介護職員が必要とされており※、人材の確保・育成は国を挙げての課題となっています。

また当社では1996年より介護資格講座を運営しており、修了生の中には現在介護の仕事に就いていないといった、いわゆる潜在介護人材も一定数存在しています。

このような状況の中、当社では介護事業者が単独ではなく業界全体で協力し、介護人材の確保に取り組むことが重要と考え、大阪・札幌・岡山・熊本・名古屋の全国5エリアで介護業界の企業・団体が一堂に会する「介護の合同就職イベント」を企画しました。

イベント当日は出展企業の担当者と直接対話できるブースを設置するほか、エリアごとに介護職への復職支援セミナー、資格取得やキャリアの相談コーナー、高齢者擬似体験プログラムなどの企画を予定しています。「ブランクがあって不安」「資格はあるが現場経験がない」「介護の仕事に興味はあるが何から始めれば良いかわからない」といった方に向け、介護分野への就職・転職を効率的に進められるよう、検討に役立つ情報を提供します。

昨年5月に東京会場で開催した本イベントでは、参加者から「一度に複数の企業から話が聞くことができ、特徴を知ることができた」「介護職を将来の選択肢として考えるうえで参考になった」といった声が寄せられました。事前の来場予約やブース訪問でもらえる QUO カードの特典もご用意していますので、ぜひお気軽にご参加ください。

※参照元：厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

1.大阪開催のイベント詳細

【出展企業（五十音順）】 ※出展企業は諸般の事情により変更となる場合がございます。

株式会社学研ココファン、株式会社SOYOKAZE、SOMPOケア株式会社、株式会社チャーム・ケア・コーポレーショングループ、株式会社ツクイ、株式会社ニチイ学館、株式会社ニチイケアパレス、パナソニックエイジフリー株式会社

【イベント概要】

名 称：介護のおしごとマッチングフェア in あべのハルカス

日 時：2026年2月7日（土）11:00～17:00（最終入場：16:30）

会 場：あべのハルカス25階・貸会議室E（大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）

参加費：無料

特 典：事前予約＋当日5ブース訪問で、最大3,000円分のQUOカードをプレゼント

事前予約特典：500円分 QUOカード

3ブース訪問 ：1,500円分 QUOカード

5ブース訪問 ：2,500円分 QUOカード

予約方法：以下、事前来場予約フォームにご入力ください。

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Oq5Bh-fNBUCrbT4JLjeQw6NQwkOI0dRAkfqH3IDkk9lUNUpRQzA0QlZXQTA4RllSNkdFUENZRUxLUy4u&route=shorturl(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Oq5Bh-fNBUCrbT4JLjeQw6NQwkOI0dRAkfqH3IDkk9lUNUpRQzA0QlZXQTA4RllSNkdFUENZRUxLUy4u&route=shorturl)

問合せ先：jg2-323@nichiigakkan.co.jp（ニチイ学館 近畿支社宛）

詳細URL：https://nichiigakkan.my.canva.site/kaigoevent-osaka

2. 札幌開催のイベント詳細

【出展企業（五十音順）】 ※出展企業は諸般の事情により変更となる場合がございます。

アースサポート株式会社、株式会社学研ココファン、株式会社木下の介護、SOMPOケア株式会社、株式会社ツクイ、株式会社ニチイ学館

【イベント概要】

名 称：介護のお仕事マッチングフェア in 札幌

後 援：札幌市、北海道社会福祉協議会

日 時：2026年2月21日（土）13:00～16:00（最終入場：15:30）

会 場：ACU-A（北海道札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45 16階）

参加費：無料

特 典：事前予約＋当日5ブース訪問で、最大2,500円分のQUOカードをプレゼント

事前予約特典：500円分 QUOカード

3ブース訪問 ：1,000円分 QUOカード

5ブース訪問 ：2,000円分 QUOカード

予約方法：以下、事前来場予約フォームにご入力ください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Oq5Bh-fNBUCrbT4JLjeQw2NCkqqafkBLgMAsDDcic2dUOUNQTFZTTTcwU0g0WVpQTTlFSjNDWTZUMC4u

問合せ先： hc411j@nichiigakkan.co.jp （ニチイ学館 札幌支店宛）

詳細URL： https://nichiigakkan.my.canva.site/kaigoevent-sapporo

3. 3月開催のイベントについて

※詳細はこちら（順次更新）：https://nichiigakkan.my.canva.site/kaigoevent(https://nichiigakkan.my.canva.site/kaigoevent)

【岡山開催】

日 時 ：2026年3月7日（土）13:00～16:00（最終入場：15:30）

会 場 ：第一セントラルビル 3号館4F Rosemary【ローズマリー】会場

（岡山県岡山市北区本町6番30号）

参加費 ：無料

問合せ先：hc731j@nichiigakkan.co.jp （ニチイ学館 岡山支店宛）

【熊本開催】

日 時 ：2026年3月15日（日）13:00～16:00（最終入場：15:30）

会 場 ：熊本城ホール・中会議室（熊本県熊本市中央区桜町3-40）

参加費 ：無料

問合せ先：hc832j@nichiigakkan.co.jp（ニチイ学館 熊本支店宛）

【名古屋開催】

日 時 ：2026年3月21日（土）11:00～17:00（最終入場：16:30）

会 場 ：ウインクあいち（愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38）

参加費 ：無料

問合せ先：hc632j@nichiigakkan.co.jp（ニチイ学館 名古屋支店宛）

主催会社概要

社 名 ：株式会社 ニチイ学館（NICHIIGAKKAN CO., LTD.）

代表者 ：代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太

所在地 ：東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ

創業年月：1968 年 12 月 [設立年月] 1973 年 8 月

事業内容：医療関連事業・介護事業・保育事業・ヘルスケア事業

U R L：

（コーポレートサイト）

https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k111(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k111)

（ニチイ求人サイト きゃりあネット）

https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k113(https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k113)