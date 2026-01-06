¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ - ¥¤¥ô¥¡¥êー¥¹ ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡ÙÁ´À¤³¦Îß·×½Ð²Ù¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇäËÜ¿ô100ËüËÜÆÍÇË
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ÍÀ¸ Î´»Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ëRPG¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ - ¥¤¥ô¥¡¥êー¥¹ ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡Ù¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×½Ð²Ù¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇäËÜ¿ô¤¬¡¢100ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸½ºß¡¢ËÜºî¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥»ー¥ë¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥»ー¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ - ¥¤¥ô¥¡¥êー¥¹ ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡Ù¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤ò20%OFF¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ - ¥¤¥ô¥¡¥êー¥¹ ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡Ù
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç100ËüËÜ¥»ー¥ë¥¹¤òÆÍÇË
¡¡2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ËÜºî¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ - ¥¤¥ô¥¡¥êー¥¹ ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡Ù¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×½Ð²Ù¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇäËÜ¿ô¤¬100ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦Á°×¢ÏÂË¡¡¥³¥á¥ó¥È
½Ë100ËüËÜ¡ª
³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÁ°×¢¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ - ¥¤¥ô¥¡¥êー¥¹ ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡Ù¤Î¥»ー¥ë¥¹¤¬100ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢³§ÍÍ¤ÎÇ®¤¤¤´»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª
¿´¤è¤ê¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
²æ¡¹³«È¯¥Áー¥à°ìÆ±¡¢³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤Î´ò¤·¤µ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤É¤¦¤«°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¾¾ß·¾Í°ì¡¡¥³¥á¥ó¥È
È¯Çä¤«¤éÌó3¥ö·î¤Ç100ËüËÜÆÍÇË¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
½ôÀèÇÚÊý¤ÎÃÛ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¼«¿È£±¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥Û¥ê¥Çー¥»ー¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¤Þ¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¡¢¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ - ¥¤¥ô¥¡¥êー¥¹ ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡Ù
È¯Çä¸å½é¤Î¥»ー¥ë³«ºÅÃæ¡ª
¡¡¥»ー¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ - ¥¤¥ô¥¡¥êー¥¹ ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡Ù¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬20%OFF¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªÆÀ¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£ÂÐ¾Ý¥¹¥È¥¢¡¿¥»ー¥ë´ü´Ö
PlayStation(TM) Store¡¿My Nintendo Store¡¿Microsoft Store
2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨Steam(R)¤Ç¤Î¥»ー¥ë¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ ÄÌ¾ïÈÇ¡¿¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¢¨¥»ー¥ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï³Æ¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÈÎÇä²Á³Ê¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://sqex.to/pjvLq¡Ë¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ - ¥¤¥ô¥¡¥êー¥¹ ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡Ù¤È¤Ï
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.jp.square-enix.com/fft_tic/
¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー
https://youtu.be/zKc_8Nveues
¡¡1997Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ëRPG¤Î¶â»úÅã¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù¡£
¿Í¡¹¤Î³ëÆ£¤äÀ¸¤ÍÍ¤ò±Ô¤¯ÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÌÃÖ¼è¤ê¤ÈÀèÆÉ¤ß¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¥Ð¥È¥ë¡¢Â¿¿ô¤Î¥¸¥ç¥Ö¤È¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀï½Ñ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤¿ËÜºî¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ËÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÁ´ÌÌ°ì¿·¡¢¿ô¡¹¤ÎÄÉ²Ãµ¡Ç½¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÂåÈÇ¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯²ÃÉ®¡¦Ä´À°¤Î»Ü¤µ¤ì¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ò¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹ÂÐ±þ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥É¡×¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡£
¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë2¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÆ±»þ¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù¤Î·èÄêÈÇ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥É¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó
º£¸å¤È¤â¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ - ¥¤¥ô¥¡¥êー¥¹ ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128734/table/276_1_21e418f26215e66373b8d700d51960b8.jpg?v=202601061152 ]
Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÉPlayStation¡É¡¢¡ÈPS5¡É¤ª¤è¤Ó¡ÈPS4¡É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X|S logo and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.
(C)2025 Valve Corporation. SteamµÚ¤ÓSteam¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£