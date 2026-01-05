【one’sterrace】「miffy（ミッフィー）」グッズが大集合！店頭イベントを1月8日（木）より開催！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ライフスタイルイノベーションが展開するライフスタイルブランド「one’sterrace（ワンズテラス）」は、miffy（ミッフィー）グッズを集めた店頭イベントを1月8日（木）より全国のワンズテラス店舗にて開催いたします。

「one’sterrace（ワンズテラス）」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を幅広いお客様に向けてご紹介するストア型ブランドです。

「ミッフィー」は、小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナさんが描いた絵本の主人公です。

正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けています。

今回ワンズテラスでは、「ミッフィー」のグッズを大集合させた店頭イベントを1月8日（木）～2月15日（日）まで開催いたします。

春を感じるイチゴ＆チューリップシリーズや、アパレルアイテム、新生活にぴったりのホーローシリーズなどが新登場。

モチーフと色遣いに胸が高鳴る、春を楽しむミッフィーグッズが勢ぞろい致します！

ぜひこの機会に、「ミッフィー」アイテムに会いに、お近くのワンズテラス店舗にお立ち寄りください。

【 ワンズテラス「miffy（ミッフィー）」取り扱いアイテムのご紹介！】※一部抜粋

フェイスティッシュケース \2,640 パイルハンカチ フェイス 各\825 マルチマット \1,980 など ※価格はすべて税込です。刺繍トート \3,190 木蓋付タンブラー 各\3,630 スクエアコスメポーチ \2,860 など ※価格はすべて税込です。（発売元：株式会社マリモクラフト）

※その他詳細は公式WEBページをご覧ください。

※一部商品は数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※入荷状況は店舗により異なります。

【「miffy」について】

【 one’sterrace（ワンズテラス） 】

今年で29周年を迎えるone'sterraceは、オープン以来『暮らしの今を、もっと素敵に！もっと楽しく！』をテーマに、暮らしに寄り添った“衣・食・住”をトータルで提案・発信し続けています。日常の忙しさから少しだけ離れて、お店から一歩外に出た時にやさしく温かな気持ちになれる。

そんな、大人が楽しめる絵本のような場所になれることを目指しています。

