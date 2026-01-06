ナース専科、日本最大級の看護師向けイベント「ナースフェス2026」開催決定。来場者の事前登録受付も開始

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス（本社：東京都港区、代表取締役社長：高畑正樹、東証プライム、以下「当社」）は、看護師領域の就職・転職・コミュニティサービス等を展開する「ナース専科」（URL：https://nurse-senka.jp/(https://nurse-senka.jp/)）において、6月13日（土）・14日（日）の2日間、看護師・看護学生を対象とした日本最大級（※1）の看護師向けイベント「ナースフェス2026」を開催することを決定しました。開催に先立ち、1月5日（月）より特設サイトを公開し、来場者の事前登録受付も開始しました。

・ナースフェス2026特設サイトURL：https://nurse-senka.jp/nurse-fes/2026(https://nurse-senka.jp/nurse-fes/2026)

■「ナースフェス2026」について

当社は看護師・看護学生向けサービスを多角的に展開しており、昨年開催した「ナースフェス2025」においては、2日間で6,149人が来場、参加後アンケートでは次回の来場意向が93.4％に達するなど、盛況を博しました。昨年、多くの反響と高い評価をいただいたことを受け、本年は会場規模を約2倍に拡大し、開催することになりました。

「ナースフェス2026」は、看護師、看護師を応援したい企業、ナース専科が共に創る日本最大級の看護師向けイベントです。現役看護師の声を反映し、グルメ、美容、ヘルスケア、金融、旅行など多彩なテーマの体験ブースを展開します。日々医療現場で尽力する看護師の皆様が「看護師で、本当によかった。」と思っていただけるようなイベントを目指します。

1月5日（月）に公開した特設サイトでは、開催当日までイベントにまつわる様々な情報を発信します。同サイトより事前来場者登録をすると入場チケットが入手できます。

＜昨年開催の様子＞

昨年のアフタームービーは以下より閲覧可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ad5jT2iMGU4 ]

【「ナースフェス2026」概要】

・日時：2026年6月13日（土）、14日（日）10:00～18:00

・開催場所：新宿住友ビル 三角広場（都営大江戸線「都庁前駅」直結、JR「新宿駅」徒歩8分）

・入場料：無料

・対象者：看護師・看護学生、およびその同伴者 ※同伴者は看護師でない方も参加可能。ご家族や、お子様連れでのご来場も歓迎です

・想定来場者数：6,000人～

・内容：看護師・看護学生やその方々を応援したい企業、ナース専科が一緒に創りあげる日本最大級の看護師向けイベント。現役看護師さんの声を反映したコンテンツを多数展開

・主催：株式会社エス・エム・エス

＜出展・協賛について＞

現在、出展・協賛を希望する企業を募集しています。詳細は以下へお問い合わせください。

問い合わせ先：ナースフェス2026運営事務局

担当：佐々木（kazushige-sasaki@bm-sms.co.jp／080-3914-5885）

担当：鈴木（hiyori-suzuki@bm-sms.co.jp／070-7578-9476）

※1：当社調べ（2026年1月6日時点、日本国内における「看護師・看護学生向けイベント（就職・転職イベントは除く）での出展企業数」として）

【「ナース専科」ブランドについて】

看護師・看護学生向けコミュニティ「ナース専科」、看護学生向け就職情報「ナース専科 就職」、看護師向け人材紹介「ナース専科 転職」、看護師の職場を診断するツール「ナース専科 職場診断」を提供。すべての看護師が「看護師になってよかった」と思える環境を創ることで、質の高い医療・介護サービスの継続提供に貢献しています。

【株式会社エス・エム・エスについて】

2003年創業、2011年東証一部上場、2022年4月より東証の市場区分変更によりプライム市場へ移行。「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」ことをミッションに掲げ、「高齢社会×情報」を切り口にした40以上のサービスを開発・運営しています。

名称：株式会社エス・エム・エス

所在地：東京都港区芝公園2-11-1住友不動産芝公園タワー

代表者：代表取締役社長 高畑正樹

会社設立：2003年4月

資本金：25億5,172万円（2025年3月31日現在）

従業員数：連結4,528人、単体3,049人（2025年3月31日現在）

事業内容：高齢社会に求められる領域を、医療・介護/障害福祉・ヘルスケア・シニアライフと捉え、価値提供先であるエンドユーザ・従事者・事業者をつなぐプラットフォームとしての情報インフラを構築し、40以上のサービスを展開

