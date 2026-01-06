マキアージュのファンデ美容液からワントーン明るい肌に仕上がる「白玉ファンデ美容液」誕生　～2026年2月21日（土）発売～

株式会社資生堂マキアージュ エッセンスリキッド ＥＸ ブライトグロウ

トータルメイクアップブランド「マキアージュ」の、3年連続売上No.1※1のファンデ美容液「エッセンスリキッド EX」から「グルタチオン」※2配合の新タイプが誕生。使うたび素肌まで美しく導き、白玉のようなワントーン明るい肌が叶う「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」＜ファンデーション・日中用美容液＞【全6品 参考小売価格3,400～3,600円（税込3,740～3,960円）】を、2026年2月21日（土）より発売します。

◆「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」は、3年連続リキッドファンデーション売上No.1※1である「エッセンスリキッド EX」の新たなタイプです。美容液効果と肌への密着感はそのままに、よりみずみしく、白玉のようなワントーン明るい肌に仕上がる、通称”白玉ファンデ美容液”です。

◆ファンデ美容液と共通して、美容液でファンデーション成分を包み込む資生堂独自の処方「セラムファースト技術」を搭載。美容液には新たに「グルタチオン」※2を配合。つけている間中、美容液がずっと肌にふれるから、使うたび、肌そのものまで美しく導きます。

◆新たに配合した「ブライトピーチパ―ル」によって、塗った瞬間、光の反射の効果で血色感をアップすることで、白浮きさせず肌になじみ、自然な素肌感を演出します。

*価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

※1 「エッセンスリキッドシリーズ」として。インテージSRI+ ファンデーション市場（リキッド形状）期間：2022年12月～2025年11月 推計販売規模（金額）シェアアイテム*ランキング *インテージ「ブランド」

※2 整肌・保護

《発売背景・商品特長》

「エッセンスリキッド EX」（通称”ファンデ美容液”）は、2025年2月にリニューアル発売して以降、25年累計でベストコスメを24賞※3も受賞。多くのお客さまにご好評いただいているマキアージュを代表するファンデーションです。その”ファンデ美容液”から、新たに「エッセンスリキッドEX ブライトグロウ」(通称”白玉ファンデ美容液”)を発売します。

昨今の若年層の、ファンデーションに対して「肌色に合わせて選ぶ」から、「なりたい肌に合わせて選ぶ」意識の変化や、より明るく、透明感の高い肌を求めるニーズに着目し、白玉のようなワントーン明るい肌に仕上がるタイプを展開するに至りました。

商品特長としては、新たに配合した「ブライトピーチパール」によって、塗った瞬間、光の反射の効果で血色感をアップさせ、白浮きさせず肌になじみ、自然な素肌感を演出できます。さらに、資生堂独自の「セラムファースト技術」は継続搭載しつつ、美容液に新たに「グルタチオン」※2を配合。使うたび肌そのものを美しくする美容液効果と、つけたてのつやを持続するメイク効果を兼ね備えた”ファンデ美容液”の機能はそのままに、よりみずみずしくなめらかに伸び、消えるようにフィットするテクスチャーとなっています。

また、ファンデ美容液から共通採用の「ポアレスラスティング処方」で、毛穴・色ムラをフルカバーしながら透明感を引き出します。「セラムファーストネットワーク技術」を搭載したベース美容液と併用すると美容液同士がふれあい、均一になじみやすくなり、密着力と化粧もち効果がアップ。うるおいにあふれた、なめらかな肌に導きます。

※3 マキアージュ調べ 2025年1月1日～2025月12月31日

●資生堂独自の「セラムファースト技術」について（ファンデ美容液共通対応）

ファンデーションに美容液を配合するのではなく、美容液でファンデーション成分をふわっとくるみ、安定的に閉じ込める、ミクロレベルのカプセル化に成功。

つけている間、ファンデーションではなく美容液が肌にふれつづけます。

●新配合「ブライトピーチパール」について

100以上のパールから選定した透明感の高いパールのこと。光の反射の効果で血色感をアップすることで、白浮きさせず肌になじみ、自然な素肌感が演出できます。肌の透明感がアップし肌悩みが目立たなくなります。

《マキアージュとは》

2005年に誕生し20周年を迎えた、日本を中心に展開するトータルメイクアップブランドです。資生堂独自の研究と技術を搭載した商品設計と、カルチャー分析やお客さまの意識調査を徹底して行い、使うたび素肌まで美しくなるベースメイクと、その人らしい美しさを引き出すポイントメイクで、自分の可能性を引き上げるメイクアップを提案していきます。

みんながお互いを高めあうことで、新たな発見や心躍る瞬間が日々生まれ更新されていくメイク文化の中で、マキアージュは”自分のまだ見ぬ魅力や可能性”との出合いを創り出し、さらに、未来へ踏み出すことを応援するブランドとして、共に歩みます。

【商品概要】※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ

＜ファンデーション・日中用美容液＞

24mL 全6品（本体3色・レフィル3色）

SPF30・PA+++

本体：3,600円(税込3,960円)

レフィル：3,400円（税込3,740円）

■商品特長

使うたび、白玉のような

ワントーン明るい「極上つるん肌」へ

薄膜で肌悩みをカバーし、軽やかな使い心地

白玉ファンデ美容液

○セラムファースト技術

―美容液でファンデ成分を包みこむから、美容液が肌にずっとふれる独自技術

○グルタチオン（整肌・保護）配合

○ブライトピーチパール配合

明るく輝き、自然な血色感のある肌色を叶える

○浸透型うるおい美容液

毛穴や角層の奥までうるおいが届き、なめらかな肌が続く

グリシルグリシン（肌なめらか）、ウォータリーキープエッセンス（ウォーターリリーエキス、スーパーヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na）、水溶性コラーゲン、グリセリン）（保湿）配合

○マキアージュ史上最高※4のうるおいつづく

※4 マキアージュベースメイクシリーズ内

○ポアレスラスティング処方

毛穴・色ムラをカバーしくずれにくく毛穴落ちが目立たず、1日中*つけたての美しい仕上がりが持続

*13時間化粧もち ※データ取得済み

※毛穴の目立ちのなさ・毛穴落ちのなさ・つや・透明感・カバー力・よれのなさ・うすれのなさ・皮脂くずれのなさ（当社調べ。効果には個人差があります。）

○毛穴の凹凸を補正する毛穴レスつやパウダー配合

○カバーしながら透明感のある肌を叶えるリアルスキンカバーパウダー配合

○立体感を感じるつやを演出し、なめらかな肌を持続するスムースアクアフィルム搭載

○ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない・アレルギーが起きないというわけではありません。）

【仕上がりイメージ】 ※仕上がりには個人差があります。

【カラーマップ（白玉ファンデ美容液3色＆ファンデ美容液5色）】

＜使用法＞

●スキンケアなどで肌を整えた後、手のひらに適量をとり、顔の片側ずつ仕上げます。中央から外側に向かって素早くのばします。

●よく振ってからお使いください。

●特にカバーをしたい部分には、ファンデーションを少量とり、指の腹を使って優しく叩くように重ねづけしてください。

●使い始めは、中味が出るまでディスペンサーを数回押してください。

●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。

●紫外線防御効果のある化粧下地などとの併用をおすすめします。

＜レフィル付け替え方法＞

●レフィル容器のキャップを外し、使い終わった容器のディスペンサーを付け替えてお使いください。ディスペンサーを取り外すときなど、周りを汚さないようご注意ください。

●レフィル容器にディスペンサーをセットする際は、ディスペンサーは洗わずにそのままセットしてお使いください。

●その際、前の容器に残った中味をレフィル容器に移し替えないでください。

●色が混ざらないよう、必ず同じ色号数の「マキアージュ エッセンス リキッドEX ブライトグロウ」のディスペンサーをセットしてください。

●付け替え後は、すぐにディスペンサーをきちんと閉めてください。

