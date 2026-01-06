じげんが運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』が、データ活用×CX戦略をテーマに無料オンラインセミナーを開催

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）が運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』（https://3naoshi.com/）は、2026年1月22日(木)に無料のオンラインセミナー『EC・小売向け～「来店客」と「EC会員」別人扱いしてませんか？～データ活用×CX戦略顧客が”買いたくなる”仕掛けとは』を開催します。

多くのEC・小売企業が顧客の「買いたくなる」瞬間を逃している最大の要因は、データの不足ではなく「統合・活用・実行」の仕組みの欠如にあります。本ウェビナーでは、この非効率な現状を打破し、顧客一人ひとりの購買意欲を最大限に高めて劇的に向上させるための具体的な解決策を提示します。業界を牽引する3社が、CDP（データ統合）、CRM（分析・実行）、マルチチャネル活用の3フェーズを一気通貫で解説し、データ活用を組織の武器に変えるDXロードマップを公開いたします。

■セミナー概要

・ライブ配信日時：2026年1月22日(木) 11:00～12:00

・お申込み特典：お申込いただいた全員に1週間の見逃し配信をプレゼント！詳細はライブ配信後、メールにてご案内します。

・実施形式：オンライン

・参加費：無料

・定員数：300名

・申し込み方法：

下記詳細URLよりお申込みください。

https://posts.3naoshi.com/event_20260122?organizationId=1786

※視聴URLは、お申し込みいただいたメールアドレス宛にお送りします。

届かない場合は、3naoshi-webinar@zigexn.co.jpにお問い合わせくださいませ。

主催：株式会社じげん

■タイムテーブル

11:00~11:06 オープニング（株式会社じげん）

11:06~11:23 CXを止めている“顧客データ分断”の構造／万能薬ではないCDPを活かすには？（株式会社EVERRISE）

11:23~11:40 実店舗ログ×ECログ×顧客意識の統合で描くCRM戦略- AIによる高速個票分析で解き明かす、顧客ロイヤル化のための「行動トリガー」 -（株式会社クロス・マーケティング）

11:40~11:57 来店・ECデータを活かしきる、「買いたくなる」を作る顧客コミュニケーション~LINE起点のデータ・ドリブンなマルチチャネルCX~（株式会社クレッシェンドラボ）

11:57~12:00 クロージング（株式会社じげん）

※詳細は、変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

※途中入退室は自由です。

※カメラ・マイクオフでご参加いただけます。

■このような方にオススメ

・顧客データ（店舗、EC、Web行動など）が分断され、優良顧客の「全体像」を見誤っているのではないかと危機感を持っている方。

・データ分析と施策実行の間に「時間差」が生じてしまい、リアルタイムで顧客を動かすチャンスを逃している方。

・パーソナライズの重要性は理解しているものの、販促活動が未だに「画一的な全体施策」から抜け出せていない方。

・データ活用の鍵を握るノウハウやスキルが一部の社員に集中し、「属人化」による組織のリスクを感じている方。

・「データはある、投資もした」のに、それがLTV向上や売上アップに直結せず、具体的な成果の出し方に悩んでいる方。

『ミナオシ』では、定期的に、自社主催のオンラインイベントを開催しております。マーケティングやリード獲得に関する膨大なノウハウが存在する中、『ミナオシ』は、成功事例や実践的な知見を共有する場の創出を続け、より多くの方々が自分の理想やニーズに合った最適なサービス・リード獲得手段を見つけるサポートをしてまいります。

■「ミナオシ」サービス概要

ミナオシは、法人向けのツールやプロダクト、システム、サービスを、利用者のレビューをもとに比較・検討・情報収集できるメディアです。一般的なBtoBサービス比較サイトが匿名レビューを主流とする中、ミナオシでは「実名レビュー」のみを掲載し、ユーザーは同じ業種や部門のレビュアーによる評価を基に、自社に合った最適なサービスを選べることが特徴です。高い信頼性とマッチング精度により、サービス掲載企業様にとって有効なリード創出が期待でき、効率的なtoBマーケティングツールとしてご活用いただけます。

URL：https://3naoshi.com/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。