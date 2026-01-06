バレンタインにおける女子高校生の友チョコ、コロナ禍から約2倍に！ 明治があなたのバレンタインを応援する企画が始動！サンリオキャラクターズ、『美少女戦士セーラームーン』とのコラボも

株式会社 明治

・バレンタイン期間に購入したチョコを手作りして食べる・渡す派は約4割。

手作りチョコの需要上昇傾向。

・『美少女戦士セーラームーン』とタイアップで！「#月にかわってチョコっとごほうびよ」

・バレンタインにピッタリ！オリジナルレシピ動画公開 ・チョコを割る音が心地良いASMR動画も



株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、2026年のバレンタインデーに向けて、誰かにチョコレートやお菓子をプレゼントすることがもっと楽しめるように、準備期間にあたる1月上旬からバレンタイン当日までさまざまなコンテンツを展開します。株式会社サンリオのキャラクターの可愛いチョコレートが作れるオリジナルチョコ型をプレゼントするキャンペーンも実施します。さらにTastemade Japan(株)とコラボしたバレンタイン手作りチョコ作りの参考になること間違いなしのオリジナルレシピ動画3点（グミチョコ・マシュマロ板チョコ・フォンダンケーキ）も公開いたします。

バレンタインに関する最新調査結果

・バレンタインに手作りチョコをプレゼントした人が３年連続増加で約４割に！１位は「ガトーショコラ」

バレンタイントレンド把握調査※1.2では、バレンタインで誰かに手作りチョコ・チョコ菓子をプレゼントした人は2023年が23.3%、2024年が33.4%でしたが、2025年はさらに6%上昇し、約4割（39.5%）まで増えたことが明らかになりました。

また、実際に作られた手作りお菓子としては、1位は「ガトーショコラ」、2位は「トリュフ」、3位は「チョコブラウニー」という結果に。上位3位はチョコレートの味を楽しめるラインナップが揃いました。昨年は「チョコレートを使っていないお菓子」が3位に、一昨年においては1位にランクインしていたことから、チョコレートを使ったお菓子の人気が高まっているとも考えられます。

まだバレンタインまで1ヶ月以上ありますので、ちょっぴり早めのバレンタイン準備に、今回ご用意したバレンタイン準備企画の数々をぜひご活用ください。

・女子高生の友チョコがコロナ禍比で約2倍に！親にも贈るイベントへ

女子高校生において、バレンタインに手作りチョコを誰のために作ったか聞くと、コロナ禍においては「女友達」が36.3％、「男友達」13.7%だったのに対して、2025年では「女友達」が79.5%、「男友達」が27.2%とそれぞれ約2倍に増えていることが分かりました。※1.3コロナ明け以降、高校生における友チョコは再び当たり前になってきていると考えられます。また、同様に「父」のために作ったのは52.2%、「母」は50.1%という結果も出ており、親子間においても大切なイベントになっていることが考えられます。

さらに同アンケート※1では、バレンタインを「恋人やパートナーに改めて愛情や気持ちを伝える日」と考える方が26.3%、「お世話になった人へ日ごろへの感謝の気持ちを伝える日」だと考える方が20.6%という結果も出ました。

※１ バレンタイントレンド把握調査

調査時期：2025年2月15日～17日

調査方法：Webによるアンケート調査

対象：15歳～74歳男女933名

※２ 2024年バレンタインの意識調査

調査時期：2024年2月14日～2月16日

調査方法：Webによるアンケート調査

対象：6歳～74歳男女1,116名

※3 若年層における2021年のバレンタイン意識調査

調査時期：2020年9～11月

調査方法：Webによるアンケート調査

対象：10～20代の中高生を中心とした女性1261名

「バレンタイントレンド把握調査」と「お菓子作りに関する調査」の結果を受けて、心理学・コミュニケーション学の専門家の晴香葉子氏より、考察のコメントを頂きました。

＜晴香葉子氏コメント＞

調査結果から、「チョコレート×手作り」には高い癒し効果が期待できることが明らかになりました。チョコレートに含まれるカカオポリフェノールやGABAなどの成分は、心身のリラックスや幸福感の向上に寄与するとされ、香りやとろける食感も気分を前向きにしてくれます。さらに、板チョコを割る音や作業に集中する時間は、ストレスや不安を和らげるマインドフルネス的な効果も期待できます。完成したお菓子を味わう喜びに加え、作る過程そのものが癒しや充足感をもたらす点も、「チョコレート×手作り」の大きな魅力です。

＜プロフィール＞

心理学・コミュニケーション学の専門家

東京都出身。早稲田大学オープンカレッジ心理学講座講師。企業での就労経験を経て心理学の道へ。研究を続けながら講演、執筆、解説などの活動を続けている。

■サンリオキャラクターズコラボレーション施策

明治の板チョコ3枚お買い上げでオリジナルチョコ型1個プレゼントキャンペーンを実施

明治の板チョコを3枚お買い上げいただいた方に、湯煎したチョコレートを流し込むだけでサンリオキャラクターズのかわいいチョコが作れるオリジナルチョコ型をプレゼントするキャンペーンを実施します。推し活やケーキなどのトッピングにもぴったりです。自分の好きなようにデコレーションしてお楽しみください。

キャンペーン詳細

2026年1月6日(火)～※順次展開

対象商品：明治ミルクチョコレート、明治ハイミルクチョコレート、明治ブラックチョコレート、明治ホワイトチョコレート

景品：ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、バッドばつ丸、こぎみゅんの６キャラクターが入ったチョコ型1個

■バレンタインレシピ動画公開

今年2026年9月に100周年を迎える明治ミルクチョコレートを使用した手作りチョコレシピをご紹介！昨年も大好評をいただいた Tastemade Japan(株) とのコラボレシピ動画を１月19日（月）より順次公開します。

※ Tastemade Japan(株) インスタグラム：https://www.instagram.com/tastemade_japan/?hl=ja

むにゅぷにチョコグミ

チョコレート・牛乳・ゼラチンだけで作れる、驚くほど簡単なグミチョコ。

ひと口かじると、むにゅむにゅ食感がクセになる新感覚スイーツです。

ぷにぷにマシュマロ板チョコマンション

昨年話題を呼んだ「板チョコマンション」を、さらに可愛くアップデート。

板チョコの窓（くぼみ）にマシュマロを流し込み、ぷっくり愛らしい見た目に仕上げました。

生クリームとチョコ好きのためのとろ生板チョコケーキ

断面から現れる、パリパリの板チョコとたっぷりふわふわの生クリーム。中から溢れるとろ～っと濃厚なフォンダンチョコレートがバレンタインらしさ全開です。バームクーヘンを土台にすることで、手軽なのに特別感あふれるケーキが完成します。

■『美少女戦士セーラームーン』とタイアップ実施！

明治のお菓子３商品（「アーモンドチョコレート」「マカダミアチョコレート」「明治ミルクチョコレートビックパック」）と『美少女戦士セーラームーン』がコラボレーションしたオリジナルパッケージを、2026年1月20日（火）より発売します。

「アーモンドチョコレート」と「マカダミアチョコレート」のイラストは今回のコラボ企画だけのために描き下ろされたイラストです。セーラー戦士の素敵な表情やポーズにもご注目ください。

限定パッケージ

アーモンドチョコレート美少女戦士セーラームーン（全2絵柄）

価格：オープンプライス

・スーパーセーラームーン＆スーパーセーラーちびムーン

・スーパーセーラーマーズ＆スーパーセーラーヴィーナス

マカダミアチョコレート美少女戦士セーラームーン（全３絵柄）

価格：オープンプライス

・スーパーセーラーマーキュリー＆スーパーセーラージュピター

・スーパーセーラーウラヌス＆スーパーセーラーネプチューン

・スーパーセーラープルート＆スーパーセーラーサターン

明治ミルクチョコレートビックパック美少女戦士セーラームーン 価格：オープンプライス

セーラー10戦士がデザインされたオリジナルパッケージの明治ミルクチョコレートビッグパックです。

各戦士がデザインされている個包装は全10種＋シークレット1種！

昨年好評のコラボレシピも公開中！

詳細は特設サイトまで。

＜明治『美少女戦士セーラームーン』コラボ 特設サイトURL＞http://sailormoon.chocodaisakusen.jp/(http://sailormoon.chocodaisakusen.jp/)

【濃厚ASMR】音に溺れる手作りチョコ

チョコを使ったレシピの調理時に出る、板チョコを割る音や湯煎したチョコレートを混ぜる音などの気持ちいい音をまとめたASMR動画「【濃厚ASMR】音に溺れる手作りチョコ」を１月５日（月）より公開します。

※TASTEMADE社 インスタグラム：https://www.instagram.com/tastemade_japan/?hl=ja

【FRUITS ZIPPER×meiji】明治BIGミルクチョコレート

12月16日（火）より、数量限定でヴィレッジヴァンガードにて、コラボ商品「【FRUITS ZIPPER×meiji】明治BIGミルクチョコレート」を発売致します。FRUITS ZIPPERを起用した、BIGな明治ミルクチョコレートのパッケージに、明治ミルクチョコレート9枚とオリジナルポスターが付いたオリジナルセットです。

■販売開始日：12月16日（火）10:00より発売中

※売れ切れ次第、販売終了

■販売： ヴィレッジヴァンガード店舗、ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

URL：https://vvstore.jp/feature/detail/21807

■想定売価：3,828円（税込）相当

明治『カカオボーテwith サステナビューティープロジェクトキャンぺーン』について

サステナビューティープロジェクトとコラボしたマストバイレシートキャンペーンを実施。

抽選で合計85名に、サステナビューティープロジェクトファウンダーの柴咲コウさんがディレクションするブランド「MES VACANCES（ミヴァコンス）」のグッズや明治のお菓子が当たります。

詳しくはこちら

https://www.meiji.co.jp/products/brand/cacaobeaute/cmp/close2601/