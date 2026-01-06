「寿司といえば、富山」イベント in 三井アウトレットパーク 北陸小矢部を開催します！

富山県

１月12日（月曜日・祝日）に、三井アウトレットパーク北陸小矢部において、「寿司といえば、富山」イベントが開催されます。県も PR ブース出展するほか、ブリの解体ショーや「寿司」ワ ークショップなどを通し、「寿司といえば、富山」の多彩な魅力を発信しますのでお知らせします。




日時

令和８年１月12日（月曜日・祝日）10時～16時


会場

三井アウトレットパーク 北陸小矢部（富山県小矢部市西中野972-1）


主催・後援

主催：三井不動産商業マネジメント株式会社　三井アウトレットパーク 北陸小矢部


後援：富山県


イベント内容



- ブリ解体ショー（15時～）
富山湾の冬の味覚「ブリ」をダイナミックに捌く解体ショーを実施し、実際に捌いたブリを試食会で提供
- フォトスポットコーナー
実物大のブリ模型や、巨大寿司バルーンと撮影ができるコーナーの設置
- 「寿司」ワークショップ
「寿司」バルーンづくりや寿司柄の絵皿削りなどのワークショップを開催
- ます寿し販売会
県内のます寿し５種類を当日特別販売
- すしドルスペシャルステージ（14時～）
「寿司」をテーマにしたアイドルグループのパフォーマンスステージを開催
- 県「寿司といえば、富山」PR ブース
「寿司といえば、富山」PR パネルの展示等

関連リンク

三井アウトレットパーク北陸小矢部公式サイト(https://mitsui-shopping-park.com/mop/oyabe/event/3255222.html)


その他県との連携について




「寿司といえば、富山」ブランディングプロジェクトにおいて、富山県と連携している株式会社Mizkan提供の「富山湾からの挑戦状」(※)を三井アウトレットパーク 北陸小矢部施設内の壁面に掲示（令和7 年12 月18 日から掲出（期間未定））


（※)富山湾の魚を学びながら、「寿司といえば、富山」ブランディングの県民理解と共感を深めることを目的に作成されたもの