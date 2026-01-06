【無料セミナー開催】2025年のショートドラマ市場総括・2026年以降のトレンド予測セミナー

株式会社CREAVE

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、2026年2月5日13時～『2025年のショートドラマ市場総括・2026年以降のトレンド予測セミナー』を開催いたします。

開催背景

セミナーに申し込む :https://gaiax-socialmedialab.jp/seminar/post-154049/

2025年、ショートドラマ市場は単なる流行を超え、国内市場規模1,530億円（2026年予測）へと急成長を遂げました。

これは日本の年間映画興行収入に匹敵する規模です。

若年層を中心に「ドラマをスマホで見る」という行動が定着し、テレビCMのおよそ10分の1の製作費で17倍のコスト効率を叩き出す事例も登場しています。

しかし、参入企業が増える一方で「再生数が伸びない」「認知は取れたが売上に繋がらない」といった課題も浮き彫りになっています。

本ウェビナーでは、株式会社CREAVEが公開した最新レポートに基づき、2025年の市場動向を徹底解説。

さらには、2026年以降に必須となる「制作運用型モデル」や「IP化戦略」など、次世代のショートドラマ活用術をいち早くお届けします。

CREAVE最新レポートはこちら：

https://creave.co.jp/column/2026shortdrama_trend/

セミナー詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/273_1_dc829214cb98a5dbc3ce72e093ed8a0d.jpg?v=202601061152 ]

お申し込み後アーカイブ動画を送付いたします。

当日視聴が難しい場合でも、お気軽にお申し込みくださいませ。

株式会社CREAVE 会社概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人*のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

※Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/273_2_5cd70f6275ea657d815f9420522c9548.jpg?v=202601061152 ]

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社CREAVE https://creave.co.jp/contact/



