自社栽培米の“生米粉”を使った生米粉ベーグル専門店「こめとら」が2026年2月1日（日）福岡・天神にオープン！

生米粉ベーグル専門店「こめとら」（所在地：福岡市中央区今泉）は、2026年2月1日（日）に福岡・天神でグランドオープンいたします。

お米作りから精米・製粉・加工まで一貫して行い、挽きたての“生米粉”を１００％使用したベーグルを毎日焼き立てで提供いたします。北九州本店ではオープン後約1時間で完売する日もある人気の味が福岡・天神に登場！

「こめとら」とは

こめとらのすべての商品は小麦を一切使わず（完全グルテンフリー）、お米本来の風味とふんわり、もっちりとした食感を追求しております。

小麦を控えている方も、そうでない方にも、日々の食卓で“毎日食べたくなる美味しさ”を目指しています。天神店は、本店同様に香り・食感・鮮度のピークを逃さない店内工房スタイルで、焼き立ての美味しさをご提供致します。

※アレルゲン・原材料表示は店頭および商品パッケージに明示します。

こめとらの「生米粉」とは

一般的な米粉は長期保存を目的として乾燥工程が必要とされますが、一方でこめとらの生米粉は、湿式製法により製粉し、乾燥させずに使用しております。きめの細かい粒度（30μ）とみずみずしさが、外は香ばしく、中はふんわり、もっちりとした独特の食感を生みだします。生地づくりから成形・焼成・粗熱取りまでの工程を最適化し、お米のポテンシャルを最大限に引き出したベーグルとなっております。

こめとら自慢のベーグル3種（天神店 看板メニュー）

◼︎プレーン

シンプルに“素材のうまみ”をもっともダイレクトに。

ふんわりモチっとした生地で、朝食にもスープにも合わせやすい、毎日食べたい一品。

お好みの食材をサンドし、オリジナルなベーグルを作るのもお勧めです。

◼︎岩塩バター

人気No.1！ヒマラヤ岩塩とコクのあるグラスフェッドバターを使用しています。

じゅわっと口に広がるバターの風味を岩塩がキリッと引き締め、外の香ばしさ、内のもっちりとした食感のコントラストが際立ちます。

◼︎めんたいバター

福岡ならではの明太子の旨み・塩気とバターのまろやかさが絶妙にマッチした逸品。

グラスフェッドバターや天然塩などを使用し、独自に調合した自家製めんたいバターです。

※各商品の価格・ラインナップは、オープン時に店頭・公式HP・SNS・ECでご案内します。数量に限りがあり、売切次第終了となります。

天神店オープン背景

こめとらは、お米需要低下に伴う、稲作の衰退を危惧したことがスタートのきっかけでした。

消費は細り、人手も足りない。「おいしいお米」をつくるための努力でさえ、時には“価格“だけで判断されてしまう現実があります。

こうした状況の中で “売るためにつくる” のではなく、**“誰かの毎日に届く形へと変えていく“**ことで田んぼの価値を守りたいと考えました。

お米をそのまま食べるだけでなく、毎朝の主食として、子どものおやつとして、もっと気軽に手に取れるベーグルという形にすることでお米の可能性を広げていきたいのです。

お米の価値をもっと大きくし、農家が「つくれば報われる」世界を当たり前にしたい。

そこで、生米粉で作ったベーグルを全国に届ける足掛かりとして、こめとら2店舗目を福岡・天神でオープンするに至りました。

店舗情報

お問い合わせ

- 店名：こめとら 天神店（生米粉ベーグル専門店）- オープン日：2026年2月1日（日）- 所在地：福岡県福岡市中央区今泉1丁目9番11号 Salt Flatsビル 1階 (https://maps.app.goo.gl/b2agWNuZQhh877F3A(https://maps.app.goo.gl/b2agWNuZQhh877F3A))- アクセス：福岡市営地下鉄七隈線 天神南駅 徒歩6分- 営業：11時～売切次第終了（最新情報は公式SNSでお知らせ）- 公式オンラインストア：https://kometora-tenjin.com/(https://kometora-tenjin.com/)- 公式Instagram：https://www.instagram.com/kometora_tenjin/(https://www.instagram.com/kometora_tenjin/)

運営会社：株式会社Domino

メール：mail@kometora-tenjin.jp

担当：こめとら天神店 広報

※本リリースの内容は発表日現在の情報です。商品・提供内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は公式SNSならびにECサイトをご確認ください。

株式会社Domino

