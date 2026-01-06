【韓国語ならK Village】大阪・心斎橋エリアにフランチャイズ2号店「K Village 韓国語 心斎橋校」が2026年1月4日（日）にオープン！

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、2026年1月4日（日）にフランチャイズ（以下、FC）2号店として「K Village 韓国語 心斎橋校」（運営会社：株式会社ビーウェルインターナショナル、代表取締役：大亀 雄平）を開校いたしました。

関西屈指のトレンド発信地・心斎橋に待望のFC2号店が誕生

2024年10月の「八王子校」開校に続き、FC展開の2号店として「心斎橋校」がオープン。

運営を担うのは、国際事業や人材育成分野などで幅広い実績を持つ株式会社ビーウェルインターナショナル。地域に根ざした運営体制のもと、関西エリアにおける韓国語学習ニーズに応えてまいります。



新校舎は、大阪のトレンドと活気が集まる心斎橋・四ツ橋エリアに位置。大阪メトロ各線からのアクセスも良好で、ショッピングやカフェ巡りの合間、お仕事帰りにも気軽に立ち寄れる好立地です。

関西エリアでは直営校を含め6校舎目となり、さらなる学習機会の拡充を図ります。

「心斎橋校」のこだわりとポイント

1. 多様な学習スタイルに応える全9教室

心斎橋校では、多様な学習ニーズに応えるため、全9教室を備えた充実した学習環境を整えています。体験レッスン専用の教室を1室、プライベートレッスン用の教室を4室、さらにグループで学べるクラスレッスン用の教室を4室備えており、初心者の方から継続学習者まで、それぞれの目的やレベルに合わせて快適に学習できる環境を整えています。

2. 心斎橋の街と融合した、明るくフェミニンなデザイン空間

校舎デザインは、心斎橋のにぎやかでエネルギーあふれる街の雰囲気と、株式会社ビーウェルインターナショナルのコーポレートカラーからインスピレーションを得て設計。

テーマカラーにはオレンジとグリーンを採用し、フェミニンで明るく、可愛らしさのある空間にまとめています。

顔となるエントランスはビーウェルインターナショナル様のコーポレートカラーをモチーフに、パステルカラーと韓国らしい曲線デザインを取り入れた、やさしく温かみのある雰囲気に仕上げました。初めて訪れる方でも自然と気持ちが和らぐ空間となっています。

教室ごとに異なるカラーリングを施し、「今日はどの教室かな？」と、通学するたびにワクワクできる工夫を凝らしています。

学習へのモチベーションを高める、心地よい学習空間を提供します。

K Village 韓国語 心斎橋校 詳細

校舎名： K Village 韓国語 心斎橋校

住所： 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目4番12号 5階

営業時間： 月～木 13:00～21:00 / 土・日 10:00～18:00

アクセス： 四つ橋線 四ツ橋駅 1‐B 直結

御堂筋線 心斎橋駅 1‐B 直結

定休日： 金曜日、年末年始

URL：https://kvillage.jp/school/shinsaibashi-honmachi/

株式会社ビーウェルインターナショナル 代表取締役 大亀 雄平様よりコメント

このたび、心斎橋エリアの駅直結という利便性の高い立地に、K Village 韓国語 心斎橋校を開校いたしました。

K Village 韓国語様のフランチャイズ展開に参画させていただけることを、大変うれしく思っております。



当社はこれまで、韓国人材が日本に就職するための支援事業を行ってまいりました。エンタメや美容、グルメなど多様な魅力が詰まっている「韓国」。より身近に感じていただける学びの場を提供するとともに、言語教育の側面からも日韓の架け橋となる役割を果たしていきたいと考えております。



開校にあたっては、山本様をはじめとするK Village 韓国語本部の皆様より、きめ細やかなご支援を賜り、無事に開校の日を迎えることができました。

この場を借りて、心より御礼申し上げます

K Village 韓国語 FC展開を本格始動

K Village 韓国語では、2024年よりFC事業を本格的にスタートしました。FC第1号店として開校した八王子校の好調な立ち上がりを背景に、今後は直営校とFC校の両軸で、全国展開をさらに加速していく方針です。

これまで培ってきたブランド力、効果的なマーケティング施策、体系化された学習メソッド、そして教室運営のノウハウを活かし、各地域に根ざした「地元で通える韓国語教室」の実現を目指してまいります。

新規事業として語学スクールの開校を検討されている方、すでに学習塾などを運営されており新たな事業展開をお考えの方、また現在韓国語教室を運営しており、さらなる拡大を目指している方など、FCにご興味をお持ちの方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

株式会社K Village について

FCに関する詳細はこちら :https://fc.kvillage.jp/

K Village 韓国語は、全国に26校舎を展開し、在籍生徒数16,000名超を誇る日本最大級の韓国語教室です（※1）。2024年よりFC展開を本格化し、直営・FC両軸で全国展開を加速中。通学・オンライン・留学支援・AI学習など、多様なスタイルで韓国語学習を支援しています。

※1：2024年11月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

本件に関するお問い合わせ

株式会社K Village

取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆

https://kvillage.co.jp/contact/

K Village 韓国語

