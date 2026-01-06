『ストリートファイター6』にて「ファイターズスポーツフェス」ファイティングパスを本日1月6日（火）より配信！

株式会社カプコン




『ストリートファイター6』にて、スポーツをテーマとした「ファイターズスポーツフェス」ファイティングパスが本日1月6日（火）17:00より配信！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rTAl7R5eBYY ]


今回は「ラシード」のOutfit 3カラーEX1と「エドモンド本田」のOutfit 1カラーEX2が登場！










また、オンライン対戦の乱入演出にカスタマイズできるアイテムとして、乱入演出エフェクト「今を煌めけ、青空ファイト！」のほか、「エド」と「マノン」の乱入演出ビジュアルもあるぞ！　もれなくゲットして「ファイティンググラウンド」を存分に楽しもう！






さらに、「野球ファンの帽子」や「野球ファンのユニフォーム」といったアバター装備、「野球の審判」エモートといった、野球にちなんだアイテムも登場！　野球ファンになりきったアバター装備を身に着け、「バトルハブ」や「ワールドツアー」で遊んでみよう！








そして、今月のクラシックゲームは『カプコンスポーツクラブ』だ！　今までプレイしたこと人は、これを機にプレイしてみよう！



「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じて様々な報酬がもらえる。さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス（プレミアム報酬）」を購入すると、EXカラー、乱入イラスト/エフェクト、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、そしてクラシックゲームなど、様々な報酬が獲得できる！　ティア21以降はファイターコインも報酬でもらえるのでお見逃しなく！



※詳細はゲーム内にてご確認ください。


※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。


※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。



「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」開催を記念して、ゲーム内で特別なアイテムをプレゼント！




「にじさんじ（※）」に所属する大人気VTuber「葛葉」が主催するイベント「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の開催を記念して、「葛葉」をイメージした「豪鬼」のOutfit特別カラー/乱入イラスト/称号を皆さんにプレゼント！　ゲーム内のニュースをチェックして是非ゲットしよう！



※にじさんじ：「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



・葛葉をイメージした豪鬼Outfit特別カラー




・葛葉描きおろし乱入イラスト




・「KZHCUP RUMBLE」開催記念特別称号




にじさんじ所属ライバー総勢24名が3名1組・全8チームに分かれ、熾烈な戦いを勝ち抜き決勝戦に駒を進める3チームが決定！



■決勝進出チーム


【BOしたら坊主】


先鋒：小柳ロウ


中堅：神田笑一


大将：伊波ライ


チームコーチ：立川



【サンダーファイアーパンダータツヤー】


先鋒：榊ネス


中堅：笹木咲


大将：叢雲カゲツ


チームコーチ：ハイタニ



【さんたっち】


先鋒：風楽奏斗


中堅：長尾景


大将：オリバー・エバンス


チームコーチ：どぐら



2026年1月23日（金）にパシフィコ横浜で開催される決勝戦では、予選を突破した3チームが、24名全員の想いを背負い「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の頂点を目指す。彼らの熱い試合を、是非ご覧ください。



「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の詳細はこちら


https://www.nijisanji.jp/events/kzhcup_rumble_in_streetfighter6/



1月のゲーム内イベントスケジュールをチェック！


新年を迎え、気持ちも新たに各種イベントに参加しよう！　今月は「キャミィ」の誕生祭を開催！


そしてACT.10の最終月、今アクトの締めくくりにトーナメントに参加しよう！





商品概要




『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』は「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。



■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション


■プラットフォーム：


Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：


・ダウンロード版：7,990円（税込）


・パッケージ版：8,789円（税込）


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）





■商品名：ストリートファイター6


■プラットフォーム：


Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：


・ダウンロード版：4,990円（税込）


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）



最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。


■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp


■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。


※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト：(C)CAPCOM