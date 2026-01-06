無印良品 新生活にもおすすめの家具を新発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、新生活の時期にもおすすめの「手軽に組み立てられる木製シェルフ」シリーズ3種を、1月14日(水)から全国の無印良品の店舗およびネットストアで順次発売し、ベッドとしてだけでなくソファにも使いやすい「脚付マットレスポケットコイル（組み立て仕様）シングル ベージュ／ブルー」の 2種、および「脚付スツール オレンジ/ベージュ」の2種を1月中旬から数量限定で発売します。

また、1月16日（金）～2月2日（月）の期間にて、インテリアアドバイザーが在籍している店舗（44店舗）、およびオンライン限定で、収納の相談から家具選び、お部屋のコーディネートまでを幅広くお手伝いする「インテリア大相談会」を開催します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供しています。

近年、都市部ではコンパクトな住まいへのニーズが高まっています。特に若年層や共働き世帯では、広さよりも立地や機能性を重視する傾向が強く、大型のソファや収納家具を必要としないライフスタイルが主流になりつつあります。リビングで食事をしたり、ダイニングテーブルでテレワークを行うなど、空間の使い方が柔軟になる中、良品計画では暮らしに合わせて選べる家具の開発を強化しています。

今回は、省スペースでも手軽に取り入れやすい収納家具として、「手軽に組み立てられる木製シェルフ」シリーズ3種を新たに発売します。コンパクトなサイズ感で、背板と側板のないオープンタイプのため、狭いスペースやお部屋でも圧迫感なく設置できるのが特長です。

さらに今回は、1991年の発売以来、改良を重ねながら多くの方にご愛用いただいている「脚付マットレス」に、ソファカバー素材のカバーを標準装備してソファとして使えるベッド「脚付マットレスポケットコイル（組み立て仕様）シングル ベージュ／ブルー」、および「脚付スツール オレンジ／ベージュ」もラインナップしました。



各商品の特長は以下です。

■手軽に組み立てられる木製シェルフ

棚板に脚をくるくると回して取り付けるだけで簡単に組み立てられるので、持ち帰ってすぐに使い始められるコンパクトな木製シェルフです。背板と側板がないオープンタイプなので、圧迫感なくお部屋に置くことができます。高さは棚2段、棚3段、棚4段の３種類をご用意しました。どんな空間にも馴染みやすいオーク材※を使用しています。

※この商品は突板を使用しています。

■「脚付マットレスポケットコイル（組み立て仕様）シングル」と「脚付スツール」

脚付マットレスのメイン用途は「ベッド」ですが、「ソファ」としても使いやすいよう側生地にソファにも使われている素材を使用しました。シーツをかけなくてもきちんとした印象になり、丈夫なのでそのままお使いいただけます。生地は洗濯も可能。気兼ねなくソファ代わりとして使える仕様にしています。

同じ構造のスツールも用意していますので、組み合わせてカウチソファやオットマンのように使うこともできます。同色で組み合わせるだけでなく、お部屋のアクセントにもできるようにカラーバリエーションをもたせました。

※脚は別売りです。

◆商品ラインナップ

■「インテリア大相談会」 概要



◇実施内容

引き出しの中の収納方法等の細かいお話から、部屋の家具選び、家具の配置、窓回りを含めたトータルコーディネートまで相談いただけます。参加は無料。一度のご相談時間は６０分が基本です。予約制のため、事前にご予約が必要です。

◇期間：1月16日（金）～2月2日（月）

◇実施店舗：インテリアアドバイザー在籍店舗 44店舗 およびオンライン相談会

[北海道]

札幌パルコ、旭川花咲、ハピオ木野

[関東]

銀座、東京有明、渋谷西武、新宿通り、池袋西武、二子玉川、錦糸町パルコ、吉祥寺マルイ、西友荻窪、ココリア多摩センター、グランツリー武蔵小杉、テラスモール湘南、NEWoMan YOKOHAMA、港南台バーズ、コクーンシティさいたま新都心、イオンモール川口、イオンモール高崎、前橋南、福田屋ショッピングプラザ宇都宮

[北陸]

富山ファボーレ、白山北安田

[東海]

名古屋名鉄百貨店、マルエイガレリア、イーアス春日井、浜松遠鉄百貨店、イオンモール各務原

[近畿]

グランフロント大阪、イオンモール堺北花田、みのおキューズモール、トナリエ南千里アネックス、阪急西宮ガーデンズ、イオンモールKYOTO、京都山科、イオンモール橿原

[中国]

広島アルパーク、イオンモールひろしま府中、ゆめタウン福山、エブリイOkanaka津高

[九州]

キャナルシティ博多、ららぽーと福岡、サンリブBUONO萩原

良品計画は、今後も「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、生活者の皆様に「役に立つ」商品とサービスの提供を行ってまいります。