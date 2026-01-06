入居率98.8%を誇るプレミアムガレージハウス　神奈川県横浜市に2棟9戸完成

株式会社フィル・カンパニー

「まちのスキマを、「創造」で満たす。」というパーパスを掲げる、フィル・カンパニーグループ（中核企業：株式会社フィル・カンパニー 代表：外山晋吾 グループ本社：東京都中央区 以下、当グループ）は、神奈川県横浜市港北区において、2棟9戸のプレミアムガレージハウスの完成をお知らせいたします。

プレミアムガレージハウスは、車2台分のガレージがあり、車庫にとどまらず多様なガレージライフを可能にしています。独自の「入居待ちシステム※」で急増、多様化するライフスタイルニーズに応えています。

※「入居待ちシステム」は既に満室の物件でも、入居希望者の入居待ち登録を受け付けており、様々なエリアの入居希望者リストを常に集めており、入居需要が供給を上回る状況を継続しています。

■プレミアムガレージハウス港北区新吉田東について

本物件の土地オーナー様は、一般的なアパートやマンションとは異なる、付加価値の高い土地活用を希望されておりました。当該地は、約3年前に幹線道路（宮内新横浜線）が開通したことにより交通利便性が向上し、相続対策も視野に入れた有効活用の可能性が高まっておりました。

そうした背景の中、当社がご提案した「プレミアムガレージハウス」は、入居者にとっての魅力や賃料水準、投資対効果の妥当性をご評価いただき、事業化に至りました。

本物件は、第三京浜道路「都筑IC」入口まで車で約3分、横浜市営地下鉄グリーンライン「高田駅」まで徒歩約9分と、交通アクセスに優れた立地にございます。また、周辺にはスーパーやドラッグストア、コンビニエンスストアなどが揃っており、生活利便性にも優れており、安心して暮らしていただける住環境が整っております。なお、完成前から多くの入居希望をいただき、現時点（2026年1月時点）で、2棟9戸全ての入居が決定いたしました（申し込みキャンセル待ちは常時受け付けております）。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123083/table/102_1_997bae0a4ea9f49b69deabda613192cf.jpg?v=202601060322 ]

■フィル・カンパニーグループ概要■■株式会社フィル・カンパニー

設立 ：2005 年 6 月 3 日

代表者 ：外山 晋吾

事業内容：空中店舗「フィル・パーク」、

ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」等の空間ソリューション事業

URL ：https://philcompany.jp/ (コーポレートサイト)

所在地 ：104-0045 東京都中央区築地三丁目 1-12 フィル・パーク TOKYO GINZA Shintomi Lab.

資本金 ：7 億 8,964 万 7,000 円

【当社連結子会社】■株式会社プレミアムガレージハウス

設立 ：1984 年 7 月 20 日（2019 年完全子会社化）

代表者 ：外山 晋吾

事業内容：ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」等の空間ソリューション事業

URL ：https://premium-garage.co.jp/

所在地 ：104-0045 東京都中央区築地三丁目 1-12 フィル・パーク TOKYO GINZA Shintomi Lab.

資本金 ：3,510 万円

■株式会社フィル・コンストラクション

設立 ：2014 年 3 月 3 日

代表者 ：高野 隆

事業内容：空中店舗「フィル・パーク」、

ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」の建築

所在地 ：104-0045 東京都中央区築地三丁目 1-12 フィル・パーク TOKYO GINZA Shintomi Lab.

資本金 ：2,000 万円

■株式会社フィル・イノベーション・ラボ

設立 ：2022年 12 月 1 日

代表者 ：小豆澤 信也

事業内容：まちづくりのための空間ソリューション事業の開発

所在地 ：104-0045 東京都中央区築地三丁目 1-12 フィル・パーク TOKYO GINZA Shintomi Lab.

資本金 ：5,000 万円