新年を彩る紅茶の福袋が当たる！英国紅茶ブランド「アーマッドティー」にて、「2026年福袋プレゼントキャンペーン」が1月6日よりスタート

富永貿易株式会社

英国紅茶ブランド《アーマッドティー（AHMAD TEA）》輸入総代理店 富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、新年のご挨拶を兼ねて、公式SNSアカウント（X・Instagram）にて、「紅茶の福袋」が総計10名様に当たるプレゼントキャンペーンを2026年1月6日より実施いたします。

福袋には、定番人気の紅茶に加え、このキャンペーン限定のオリジナルトートバッグを詰め込みました。

応募規約はこちら :https://ahmadtea.jp/topics/1510/

新年のはじまりに、心ほどける一杯を。 トートバッグ付き「紅茶の福袋」

■人気の紅茶からセレクトしてお届け

アーマッドティーで人気の紅茶から、リーフティー（200g入り 1個）・ティーバッグ（20袋入り 2個）をお届け。紅茶のフレーバーは届いてからのお楽しみ。

■他では手に入らないオリジナルトートバッグ付き

アーマッドティーのブランドカラー、シックな深緑色のコットン製のトートバッグ。お買い物やおでかけのサブバッグとして使いやすいA4サイズ対応・マチありタイプです。

キャンペーン概要

【応募期間】

2026年1月6日(火)～2026年1月12日(月)23：59まで

※本キャンペーンは予告なく変更・早期終了、または延長する場合があります。



【賞品内容】

・アーマッドティー リーフティー（200g入り） 1個 ※

・アーマッドティー ティーバッグ（20袋入り） 2個 ※

・アーマッドティー オリジナルトートバッグ（A4サイズ対応、非売品） 1枚

※紅茶のフレーバーはお選びいただけません。

【当選人数】

抽選で総計10名様（X・Instagram 総計）

※当選人数はキャンペーン期間中に変動する可能性がございます。

【応募方法：Xの場合】

1.アーマッドティー公式Xアカウント（https://x.com/ahmadtea_jp）を「フォロー」

2.キャンペーン投稿を「リポスト」

キャンペーン終了後、当選された方に公式XアカウントからDM（ダイレクトメール）をお送りいたします。

【応募方法：Instagramの場合】

1.アーマッドティー公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/ahmadtea_jp/）を「フォロー」

2.キャンペーン投稿に「いいね」

キャンペーン終了後、当選された方に公式InstagramアカウントからDM（ダイレクトメール）をお送りいたします。

《アーマッドティー》について

アーマッドティー公式ブランドページ :https://ahmadtea.jp/

「今日を彩る、とっておきの1杯を」をコンセプトに、紅茶がもたらす豊かな時間をお届けする英国紅茶ブランド「アーマッドティー」。「高品質な紅茶を手軽に飲んでほしい」という創業者の想いから、「高品質・良心価格」という基本理念のもと、今日では世界90か国以上で親しまれています。

伝統的なブレンドをはじめ、フルーツティーやデカフェタイプ、ノンカフェインのハーブティーまで揃う幅広いラインナップも魅力。グローバルブランドとして、安全・安心で高品質な商品を製造することはもちろん、企業としての取り組みにも力を入れており、チャリティー活動などを活発に行っています。

