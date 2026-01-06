アパマンショップ新CM 、早くも 4,000 万再生を突破！年末年始に視聴急増、「真似したくなる」輪が全国へ拡大

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において「店舗数・契約数No.1 」 ＊１ ・＊２ を誇る APAMAN 株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、 2025 年 11 月 20 日（水）に公開した新 TVCM シリーズの公式 YouTube 総再生回数が、 2026 年 1 月 6 日時点で4,000 万回を突破したことをお知らせいたします。

2025年 12 月 26 日の 3,000 万回突破から、わずか 10 日間でさらに 1,000 万回上積みするという驚異的なペースを記録。年末年始の休暇期間中、ご家族やご友人と過ごす時間の中で、「真似したくる」ダンスや最新の映像美が幅広い世代に繰り返し視聴され、今回の記録達成に繋がりました。

■4,000 万再生突破の背景：新生活シーズンの到来と「体験の共有」

メインビジュアル

本CM シリーズがこれほどまでの短期間で驚異的な数字を更新し続けている要因には、以下の点が挙げられます。

■ CM テーマ：扉が開くたび、新しい暮らしが動き出す瞬間

- 年末年始の「お部屋探し」機運の高まり新春から本格化する引越し・新生活準備に向け、アパマンショップの掲げる「新しい暮らしが動き出す」というメッセージが、多くのユーザーの関心と合致しました。- 世代を超えた「真似したくなる」楽しさパワーパフボーイズによる振付が、若年層のみならず幅広い世代に「明るく親しみやすいコンテンツ」として受け入れられ、家族が集まる場での視聴機会を創出しました。- 「No. 1 」の安心感と期待感の醸成圧倒的な再生回数が「多くの方に選ばれている」というブランドの信頼感（ソーシャルプルーフ）をさらに強固にし、春の繁忙期に向けた確固たる地位を築いています。

新TVCM のテーマは「新しい暮らしが動き出す瞬間」です。 土屋太鳳氏・土屋炎伽氏の明るくポジティブなイメージを核に、扉が開くたびに、新生活を始めるリアルな人々（学生、社会人）が登場し、軽やかに踊り出します。これ は、アパマンショップが提供する「新しい暮らしへの安心感と期待」が、生活者の心と身体を軽やかにする様子を可視化したものです。多様なライフシーンがテンポよく連鎖し、見る人の気持ちを自然と前向きにする“元気で明るい世界観”を描いています。

■ 放映概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/223_1_b2ea3a15430ba25bb81806b57d785fa6.jpg?v=202601061152 ]- 公開中CM（YouTube）「店舗数契約数No1」篇[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=feTb1SIJQPg ]

「さあ、理想のお部屋へ」篇

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mqDWlWpX7qQ ]

