【速報】新川帆立さんが新小説執筆。日本海新聞で2026年5月から連載スタート。

株式会社新日本海新聞社

日本海新聞で書き下ろし連載が決定！『元彼の遺言状』の著者・新川帆立さん

『元彼の遺言状』『女の国会』などの作品で知られる人気作家・新川帆立さんが2026年5月から、日本海新聞紙面でオリジナル小説を連載することが決定しました。小説タイトルは『麦は枯れない』。鳥取大学乾燥地研究センター（鳥取市、乾地研）を舞台に乾燥地向けの小麦の研究に立ち向かう研究者の姿を描く予定です。

新日本海新聞社の発刊50周年を記念して

新小説『麦は枯れない』の日本海新聞での執筆が決まった作家の新川帆立さん（撮影＝嶋本麻利沙）

株式会社新日本海新聞社（本社：鳥取市富安2丁目、代表取締役社長：吉岡徹）が2026年に発刊50周年を迎えることを記念して特別企画。新川さんに弊社が「鳥取県を舞台に」と乾地研をテーマにした小説の執筆を依頼したところ、快諾を得て実現しました。

日本海新聞では約半年間にわたり紙面で小説を連載するとともに、弊社ニュースサイト「NetNihonkai（ネット日本海）」でも同時配信（購読者限定）していく予定です。どうぞご期待ください。

★新川帆立さん新小説インタビュー記事はこちらから↓

詳細を見る :https://www.nnn.co.jp/articles/-/664684

■新川帆立さんプロフィール

しんかわ・ほたて

1991年、米国生まれ。東京大学法学部卒業後、弁護士として勤務。第19回『このミステリーがすごい！』大賞を受賞し、2021年に『元彼の遺言状』でデビュー。『女の国会』で第38回山本周五郎賞を受賞。自身初の新聞連載で、事故に遭って四肢麻痺となりながらも弁護士を目指して奮闘する女性を描いた『ひまわり』は日本海新聞など23の新聞に連載され好評を博し、「第1回アルパカ文学賞」大賞を受賞した。他の著書に『競争の番人』『先祖探偵』『縁切り上等！』『目には目を』『魔法律学校の麗人執事』シリーズなど。

乾地研の「アリアドーム」内で取材する新川帆立さん■鳥取大学乾燥地研究センター

鳥取市浜坂の浜坂砂丘に位置し、世界の乾燥地の課題解決に取り組む国内唯一の研究機関。砂丘試験地時代から100年を超える歴史を持ち、数々の共同プロジェクトを展開して研究者は世界中から集まっている。高温や乾燥に耐性のある作物にも力を入れ、2025年には共同研究により世界で初めてトウモロコシと小麦の交雑作物を作り出したと発表。スーダンの内戦で失われた貴重な小麦の種を、日本から送り出す支援も注目を集めた。

【新日本海新聞社の会社概要】

会社名 ：株式会社新日本海新聞社

所在地 ：鳥取市富安２丁目137番地

代表者 ：代表取締役社長 吉岡 徹

拠点網：【本社】鳥取市【中部本社】倉吉市【西部本社】米子市【支社】東京、大阪、但馬、松江、境港【支局】広島、日野

URL: https://www.nnn.co.jp/list/company/overview