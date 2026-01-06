飲食店外国人スタッフの“気づき”を育てる教育へ、多文化共生社会の土台に

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

GF Academyは、飲食業界で働く外国人スタッフを支えるオンライン教育サービスとして、多くの企業や現場と伴走してきました。 外国人材の受け入れが広がり、制度の見直しも進む中、現場からは「電話が怖い」「後輩にどう教えればいいかわからない」といった声が数多く届いています。

そうした声を受けて、オンライン個別指導レッスン、オンライングループレッスンのトピックを拡充しました。

いま、外国人材を支える“教育の仕組み”そのものが問われています。国レベルでの制度改革が進むなか、受け入れる側である企業にも「育成責任」が求められる時代になっています。背景には、労働力不足だけでなく、「共に働く社会」をどう築いていくかという、より大きな問いがあります。日本で働く外国人スタッフが、不安を抱えずに力を発揮できる環境をつくること。それは単に企業の経営課題にとどまらず、社会全体の包摂性や多様性に直結する取り組みです。

特に飲食業界では、スタッフの定着や現場力の向上が喫緊の課題であり、育成を「現場まかせ」にせず、継続的に支える仕組みが不可欠です。

教育を社内で抱え込むのではなく、専門外部に任せる「教育の外部化」が現場の新常識となりつつあるなか、GF Academyは“実務に即した教育”という観点から、GF Worksのアップデートを行いました。

１. 接客場面に即した“気づき型”レッスンを追加（1on1形式）

イラスト一例

「忙しい中で、スタッフが“気づく力”をどう育てたらいいのかわからない」「新人に場面対応をどう伝えたらいいか迷う」といった声を受けて、実際の飲食店でよくあるシーンをイラストで提示し、「あなたがサービススタッフならどう動きますか？」と問いかける形式の1on1レッスンを新設しました。マニュアルでは教えきれない“気づき”を育てる内容です。

２. グループセミナー形式のトピックも3テーマ追加

「電話に出るのが怖い」「後輩にどう教えればいいかわからない」「クレーム対応が不安」といった現場の声をもとに、自主学習で取り入れやすいオンライングループセミナーを拡充しました。



新たに加わったのは、相手に伝わる教え方を学ぶ「やさしい教え方」、緊張しがちな電話業務に備える「電話の話し方」、いざという場面で焦らず対応するための「クレーム対応の流れ」の3つ。いずれも、現場の不安を解消し、実践力を高める内容です。

飲食業の未来を支える“学びのインフラ”、多文化共生社会へ

この取り組みは、外国人スタッフの“定着”を支えると同時に、教育負担の軽減・新人育成の効率化にもつながります。結果として、企業の人手不足解消や、採用ミスマッチの防止にも寄与します。

GF Academyは今後も、現場の声をベースに教育内容の改善と拡張を継続。変化する労働環境に対応する「実践的な教育インフラ」として、飲食業界を支えていきます。

GF Academyは単なる語学教育にとどまらず、外国人材の定着と企業の即戦力化を支える「飲食業特化型の教育インフラ」として機能します。今後は動画教材やオンラインでの1on1学習コンテンツの導入、生活支援型の日本語コンテンツを拡充いたします。さらに、ファンミーティングのようなオフ会などを企画し、リアルな交流の場を設ける予定です。

GF Academyは、多文化共生社会の実現と日本の外食産業の持続的発展を同時に支える学びの基盤を目指していきます。

■Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 55,305,000円 （資本準備金341,532,620円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

コーポレートサイトＵＲＬ https://g-fac.jp/

メディアサイトＵＲＬ https://gf-support.com/media



■本件に関するお問い合わせ

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868

mail：info@g-fac.jp